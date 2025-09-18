„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica

Submarinul de atac cu propulsie nucleară din clasa Iasen-M al Marinei Ruse, Arkhangelsk, a lansat rachete de croazieră în Arctica, ca parte a exercițiilor militare Zapad 2025 care s-au încheiat marți .

Comentând exercițiile, Ministerul Apărării rus a raportat: „În cadrul exercițiilor strategice comune Zapad 2025, forțele submarine ale Flotei Nordice au lansat un atac cu rachete de mare precizie și rază lungă de acțiune asupra unui inamic simulat în Marea Barents. Echipajul submarinului nuclear Arkhangelsk a exersat lansarea unei rachete de croazieră Kalibr asupra unei ținte maritime dintr-o poziție subacvatică.”

Ministerul a subliniat că zona de lansare a rachetelor a fost temporar închisă pentru navigația civilă și zborurile civile, adăugând: „conform datelor obiective de control, racheta a lovit cu succes ținta maritimă”, informează Military Watch Magazine.

Submarinul de atac cu propulsie nucleară din clasa Iasen-M

Primul submarin din clasa Yasen-M a fost pus în serviciu la mijlocul anului 2021 și a fost numit „cel mai mortal submarin din lume” de către National Interest, reflectând îngrijorările mai largi din Occident cu privire la capacitățile sale mult îmbunătățite față de submarinele de atac rusești anterioare.

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat pe 24 iulie că a dat instrucțiuni pentru continuarea producției în serie a navelor, fiind evidențiate la momentul respectiv capacitățile clasei de transport de arme de înaltă precizie și de navigație, comunicații și hidroacustică avansate. Capacitățile rachetelor navelor au fost îmbunătățite semnificativ în martie, când rachetele de croazieră hipersonice Zircon au fost integrate pentru prima dată pe o navă din această clasă pentru serviciul de primă linie.

Prima lansare de testare a rachetelor Zircon de pe o navă din clasa Iasen-M a fost efectuată în octombrie 2021, rachetele având o rază de acțiune de 1.000 de kilometri și lovind țintele la viteze de Mach 9, cu o manevrabilitate ridicată, ceea ce le face deosebit de dificil de interceptat. Fiecare submarin are celule de lansare verticală pentru 32 de rachete de croazieră, transportând totodată zece tuburi de torpile și un sistem de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune Igla-M.

Sistemul Bastion lansează racheta de croazieră anti-navă P-800

În continuarea raportului privind exercițiile, Ministerul Apărării a menționat că, în cadrul Zapad 2025, Flota Nordică repetă măsurile defensive pentru protejarea instalațiilor și garnizoanelor de coastă și demonstrează comanda și controlul asupra diverselor grupuri de forțe din zonele lor operaționale, executând în același timp desfășurarea cuprinzătoare a armamentului de înaltă precizie. Obiectivul principal al acestor exerciții este antrenamentul pentru apărarea infrastructurii de coastă din Arctica.

Exercițiile au inclus și lansarea de rachete de croazieră de către sistemele de apărare costieră Bastion împotriva unor ținte simulate din regiune. Apărarea Rusiei împotriva navelor de război inamice se bazează în mare măsură pe flota de submarine a țării, instalațiile de rachete costiere și rachetele de croazieră lansate din aer de avioane precum bombardierul Tu-22M3, ca parte a unei abordări asimetrice care reduce dependența de nave de luptă de suprafață mai costisitoare, precum distrugătoarele.

