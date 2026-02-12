Cel mai recent narativ rusesc face referire la Dosarele Epstein: Copiii ucraineni răpiți de Moscova au fost salvați de la pedofilie

Un nou narativ al Kremlinului vine să lămurească publicul din Rusia, în contextul Dosarelor Epstein, că acțiunea Moscovei de a răpi copii ucraineni a fost nimic altceva decât o acțiune de salvare a lor de la traficul sexual.

Conturile de social media pro-Kremlin folosesc ultima publicare a documentelor referitoare la Jeffrey Epstein pentru a-și intensifica eforturile de a răspândi afirmații nefondate potrivit cărora Rusia ar fi salvat copiii ucraineni de traficul sexual, a arătat joi o cercetare AFP, scrie Kyiv Post.

AFP a găsit postări vizualizate de milioane de ori pe Facebook, X și TikTok care promovează această poveste, care contrazice relatările reale despre deportarea forțată a copiilor ucraineni de către Rusia de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în 2022.

Ucraina, centru global pentru trafic sexual

Documentele publicate pe 30 ianuarie referitoare la Epstein, finanțatorul american care a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor, au implicat personalități de rang înalt din întreaga lume.

Însă conturile pro-Kremlin au răspândit și ideea că documentele dovedesc că Ucraina este un centru global pentru traficul sexual – o acuzație pe care Rusia o promovează de mult timp.

Unii utilizatori au afirmat că documentele dezvăluie că președintele rus Vladimir Putin încerca să salveze copiii ucraineni dintr-o rețea legată de Epstein, un infractor sexual condamnat.

O postare recentă pe X, vizualizată de peste trei milioane de ori, afirma că documentele Epstein „confirmau... că Putin nu a răpit copii din Ucraina, ci i-a evacuat pentru a-i proteja de traficul sexual de copii”.

De la invazie, Rusia a strămutat ilegal aproape 20.000 de copii ucraineni peste graniță, potrivit Kievului. Rusia a recunoscut că a luat unii copii, spunând că acest lucru a fost pentru siguranța lor.

Epstein încerca „să-l întâlnească pe Putin”

Unele postări sugerează chiar că ultima serie de dosare dovedește că Epstein încerca să se întâlnească cu Putin pentru a contracara eforturile acestuia de a opri traficul sexual cu copii.

Astfel de afirmații au apărut pe rețelele de socializare după publicarea ultimelor dosare, cu peste 15.000 de postări în două zile, a declarat joi într-un raport un grup de reflecție cu sediul la Londra, Institutul pentru Dialog Strategic (ISD).

Deși nu există dovezi că statul rus se află în spatele postărilor, publicarea dosarului Epstein e văzută ca o modalitate de a amplifica afirmațiile anterioare, a spus una dintre autoarele raportului, Liana Sendetska. „Ei încearcă doar să sature spațiul informațional cu toate acestea pentru a vedea dacă se lipesc”, a spus coautoarea raportului, Olga Tokariuk.

ISD a descoperit, de asemenea, peste 150.000 de postări pe X despre salvarea copiilor și despre Ucraina ca centru de trafic de persoane între septembrie 2024 și august 2025, cu un vârf în jurul celei de-a treia aniversări a invaziei.

Aceste afirmații au fost amplificate de politicieni britanici și europeni, inclusiv de europarlamentari în funcție, a declarat ISD.

Editor : Sebastian Eduard