Rusia a lansat cel mai sângeros atac împotriva Ucrainei din acest an, ucigând cel puțin 17 persoane și rănind peste 100, într-un val de atacuri cu drone și rachete pe întreg teritoriul țării. Nouă persoane au murit în orașul portuar Odesa, din sudul țării, iar patru au fost ucise la Kiev, printre care un băiat de 12 ani. În regiunea Dnipropetrovsk s-au înregistrat trei victime. O altă persoană a murit în Zaporojie, anunță The Guardian.

O alarmă de raid aerian a sunat în capitală joi, în jurul orei 2:30 dimineața. Imediat după aceea s-au auzit explozii, precum și bubuituri puternice provenite de la sistemele de apărare aeriană ucrainene. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat aproape 700 de drone și zeci de rachete balistice și de croazieră.

Mykhailo Barvinko, un doctorand de 27 de ani, a declarat pentru The Guardian:

Am auzit alarma de raid aerian și eram pe punctul de a coborî în adăpostul antiaerian când mi s-au spart geamurile. A fost o lumină puternică și, două secunde mai târziu, o undă de șoc enormă

Barvinko a scăpat nevătămat, dar apartamentul său de la etajul al treilea din cartierul Podilskyi, din Kiev, a fost avariat. „Nu înțeleg motivul Rusiei. Suntem civili. Este cu adevărat ireal. Nu aveam nimic împotriva lor. Într-o zi, Rusia decide că trebuie să ne omoare și să ne distrugă”, a spus el.

O altă supraviețuitoare, Olena, a povestit că a ațipit după primele atacuri cu drone, dar a fost trezită de rachetele care se apropiau.

Era ora 6:53 dimineața. Ceasul meu s-a răsturnat, bateria a căzut și am văzut întâmplător ora. Eram foarte speriați și auzeam tencuiala căzând. Ferestrele noastre au fost avariate

Ultimele atacuri au avut loc la scurt timp după ce Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina a rămas practic fără rachete de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA. În declarația sa de săptămâna trecută, el a spus: „Situația este atât de gravă, încât nu ar putea fi mai rea de atât.”

De la începutul invaziei pe scară largă a lui Vladimir Putin din 2022, Rusia a vizat în repetate rânduri clădiri civile și infrastructură critică. De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, atacurile s-au intensificat, ducând la întreruperi prelungite de curent în această iarnă la Kiev și în alte orașe.

Apelul lui Zelenski

Ucraina a subliniat cu regret că sute de rachete Patriot au fost consumate în primele zile ale războiului cu Iranul, pe măsură ce Teheranul și-a bombardat vecinii arabi din Golf cu drone Shahed fabricate pe plan intern. În prezent, Kievul dispune de mai puține rachete americane avansate.

Zelenski s-a deplasat marți și miercuri în Germania, Norvegia și Italia, în încercarea de a consolida apărarea aeriană a țării sale. Ucraina a dezvoltat drone inovatoare specializate în vânătoarea de drone, capabile să doboare modelele Shahed, și a semnat acorduri de producție militară pe termen lung cu mai multe state din Golf.

Kievul dezvoltă, de asemenea, o alternativă mai ieftină la sistemele Patriot, dar, deocamdată, nu poate rivaliza cu sistemul american, care este capabil să intercepteze rachete balistice. „O altă noapte a demonstrat că Rusia nu merită nicio relaxare a politicii globale sau ridicarea sancțiunilor”, a scris Zelenski pe X.

Joi, în Olanda, unde a primit un premiu, el l-a descris pe Putin ca fiind o amenințare globală. El a îndemnat comunitatea internațională să continue sprijinul economic și militar acordat Ucrainei și a ținut un moment de reculegere pentru ultimele victime ale atacurilor Rusiei.

Zelenski a declarat în cadrul ceremoniei că ucrainenii nu se bucură de „libertatea fundamentală” de a trăi fără teamă. „Libertatea față de ruine, libertatea față de cei care aduc ruine, libertatea față de cei care caută să distrugă tot ceea ce contează pentru oamenii obișnuiți”, a spus el.

„Acestea sunt crime de război”

La răsăritul zilei de joi, un fum negru și dens se ridica deasupra orașului. Printre cei răniți peste noapte la Kiev s-au numărat trei polițiști și patru lucrători medicali care se deplasaseră la locul primelor lovituri și au fost prinși într-un al doilea bombardament, de tip „double tap”.

Echipele de salvare au strâns sticla spartă și au pus bandă de poliție roșu-albă în jurul unei rachete inamice de trei metri lungime care zăcea într-o curte. Atacul a fost cel mai mare din ultimele săptămâni. În martie, Rusia a lansat 948 de drone și 34 de rachete în decurs de 24 de ore, în cel mai mare atac al războiului asupra zonelor civile.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a scris pe rețelele sociale: „Astfel de atacuri nu pot fi normalizate. Acestea sunt crime de război care trebuie oprite, iar autorii lor trebuie trași la răspundere.”

Între timp, în Rusia, guvernatorul regional al Krasnodarului, Veniamin Kondratyev, a afirmat că o fată de 14 ani și o femeie au fost ucise în urma atacurilor ucrainene asupra portului Tuapse de la Marea Neagră. El a spus că atacurile au avariat blocuri de apartamente și case.

Armata ucraineană a confirmat că a lovit infrastructura din Tuapse, ca parte a campaniei sale împotriva instalațiilor petroliere rusești folosite pentru a finanța războiul Kremlinului. Aceasta a declarat că a lovit, de asemenea, două depozite de petrol din Crimeea ocupată de Rusia.

Tuapse este unul dintre principalele porturi din sudul Rusiei, funcționând ca un nod de export al produselor petroliere și gestionând mărfuri în vrac uscate, precum cărbune și îngrășăminte. De asemenea, aici se află o rafinărie de petrol cu același nume, deținută de Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia.

