Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pare să fi căzut în dizgrația Kremlinului după o discuție nefericită cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a provocat eșecul summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Lavrov, în vârstă de 76 de ani, care conduce Ministerul Afacerilor Externe de peste 20 de ani, nu a participat la ședința simbolică a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, organizată de Putin pe 5 noiembrie, transmit jurnaliștii ruși.

La întâlnirea cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, printre care se numără și Lavrov, Putin a dat instrucțiuni să se elaboreze propuneri privind reluarea testelor nucleare, pe care Rusia le-a efectuat ultima dată în 1990. Lavrov „a lipsit în mod convenit” de la ședință, a declarat o sursă pentru „Kommersant”. În același timp, șeful MAE a fost singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care a lipsit de la această ședință importantă.

În același timp, Lavrov a pierdut statutul de șef al delegației ruse la summitul G20. Anul acesta, delegația va fi condusă de Maxim Oreshkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, decizia de numire a lui Oreshkin a fost luată de Putin.

Președintele însuși nu s-a hotărât să participe la summitul G20, care anul acesta va avea loc în Africa de Sud, țară care a semnat Statutul de la Roma și are obligația de a-l aresta pe Putin în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională.

În 2025, din cauza mandatului CPI, Putin nu s-a hotărât să zboare în Brazilia, tot la summitul BRICS. Iar în 2022 a ratat summitul G20 de la Bali. În ambele cazuri, Lavrov a fost șeful delegației ruse.

Veteran al diplomației ruse, fost reprezentant permanent al Federației Ruse în Consiliul de Securitate al ONU, Lavrov a purtat pe 21 octombrie o convorbire telefonică cu Rubio, în cadrul căreia trebuia să discute condițiile viitorului summit Putin-Trump de la Budapesta. Cu toate acestea, Rubio i-a recomandat lui Trump să anuleze întâlnirea, iar anularea summitului a fost urmată de sancțiuni din partea SUA împotriva Rosneft și Lukoil – primele de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Surse Reuters, familiarizate cu situația, au declarat că motivul a fost poziția intransigentă a Kremlinului, care „voia prea mult” și a refuzat încetarea focului în Ucraina.

După discuția eșuată cu Rubio, Lavrov a revenit la tema „regimului nazist” de la Kiev și a cerut eliminarea „cauzelor primare ale conflictului”. Încetarea imediată a focului va duce la faptul că cea mai mare parte a Ucrainei „va rămâne sub conducerea regimului nazist”, iar Occidentul va „alimenta” din nou armata ucraineană cu arme, pentru „acțiuni teroriste sub forma atacurilor asupra infrastructurii civile” a Rusiei, a afirmat Lavrov.

