Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece

Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin.

„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” Nu există niciun zâmbet plin de satisfacție pe chipul lui Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, care a fost prim-ministru al republicii separatiste fictive Luhansk în 2014. Acesta a acordat un interviu publicației corriere della sera. 

Astăzi, el este proprietarul unei companii care aduce antreprenori străini la Kremlin, precum și unul dintre cei mai populari comentatori din Rusia. „Eu doar constat faptele”, spune el. „Este un moment bun pentru noi. Vizita lui Putin în India a fost diferită de celelalte, deoarece SUA aveau mari speranțe de a detașa New Delhi de această cooperare între tigrul, dragonul chinez și ursul rus. Din momentul în care a fost întâmpinat la aeroport, a fost clar că vom încheia toate acele acorduri pe care administrația Trump a încercat în zadar să le contracareze în ultimele luni.”

Cu cât lucrurile merg mai bine pentru Rusia din punct de vedere diplomatic, cu atât pacea în Ucraina este mai îndepărtată?
„În opinia mea, există și alți factori care influențează încheierea unui acord de pace. Odată cu Trump, SUA și-au schimbat paradigma de promovare a intereselor sale. Se știe de mult timp că China este principalul lor concurent la nivel mondial. Acest lucru obligă inevitabil Casa Albă să nu ne mai considere parte a așa-numitei „axe a răului”. Drept urmare, „cazul ucrainean” nu mai are nicio importanță pentru ei. Vor doar să scape de el.”

Noua doctrină americană de securitate este o „premisă modestă” pentru rezolvarea crizei ucrainene, așa cum afirmă Dmitri Peskov?

„Este pur și simplu realizarea de către americani, nu a angajamentelor, ci mai degrabă a demonstrației globale a intențiilor care au fost discutate la Anchorage. Dacă SUA intenționează să inițieze o cooperare strategică, Rusia nu poate fi prezentată ca o amenințare. De ce „modestă”? Eu o văd ca pe un semn pozitiv, care demonstrează că problema ucraineană rămâne foarte importantă pentru noi. În timp ce pentru americani nu este. Dar sunt necesare măsuri concrete. De exemplu, revenirea companiilor americane de petrol și gaze la Sahalin, care vor primi și partea controlată în prezent de Total din Franța. În proiectul arctic, mă aștept la unele măsuri din partea guvernului nostru, care va ridica restricțiile în schimbul unei relaxări a sancțiunilor americane. Do ut des.” .

Dar câtă greutate poate avea soluționarea crizei ucrainene în relațiile dintre Moscova și Washington?

„Americanii știu că Rusia este dispusă să discute 25 din cele 28 de puncte ale acestei declarații de intenție. Dar cele trei puncte rămase sunt fundamentale. În ceea ce privește NATO, americanii au declarat deja public că sunt conștienți de preocupările Rusiei. Ce spune noua doctrină americană? Că, dacă Europa este îngrijorată de presupusele amenințări rusești, Europa este cea care ar trebui să se ocupe de propria securitate, fără a implica SUA în acest proces. În acest sens, SUA își îndeplinesc angajamentele, iar noi le îndeplinim pe ale noastre.”

Ce concesii ar putea face Putin în privința acestor puncte fundamentale?
„În ceea ce privește NATO, teritoriile și dimensiunea forțelor armate ucrainene, niciuna. Este o poziție rigidă și oficială. Tot restul este în nuanțe de gri.

S-a terminat izolarea Rusiei?
Nu din partea Europei. De fapt, Europa a fost lăsată singură. Dar restul lumii, inclusiv SUA, nici măcar nu a început. Recent, companiile americane au ocupat anumite sectoare ale pieței rusești și au făcut-o în mod deschis, în timp ce companiile europene au plecat.

Considerați că Europa și NATO sunt în afara jocului?
„În primul rând, sunteți împărțiți în cel puțin trei grupuri. Prietenii sau aliații noștri, ca să spunem așa. Apoi, sunt Franța, Germania și Regatul Unit, care se joacă de-a războiul. Ultimul grup este cel tăcut, format din toate celelalte țări, pentru care problema principală este unitatea UE și marea problemă a Euro-NATO, Alianța care nu mai este atlantică, fără SUA. Italia oscilează între al doilea și al treilea grup. Când veți ajunge la un acord, poate veți putea conta mai mult. Dar, în acest moment, faptele vorbesc de la sine. Sunteți izolați. Voi, nu noi.”

