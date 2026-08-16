Cele trei semne îngrijorătoare care arată că Rusia se pregătește să declanșeze o nouă fază și mai intensă a războiului din Ucraina

La aproape patru ani și jumătate de la izbucnirea războiului, Rusia simte presiunea atacurilor ucrainene neîncetate asupra rafinăriilor de petrol și a depozitelor Wildberries, dar și din cauza progresului foarte lent de pe câmpul de luptă în estul Ucrainei. Cu toate acestea, au apărut câteva semne care arată că Rusia s-ar pregăti să declanșeze o nouă fază încă și mai intensă a conflictului, potrivit unei analize Newsweek.

Moscova și-a intensificat campania de atacuri cu rachete asupra marilor orașe ucrainene, a mărit semnificativ ritmul de producție a celor mai eficiente rachete și drone cu rază lungă de acțiune din arsenalul său și caută să recruteze și mai mulți soldați, inclusiv zeci de mii de trupe din Coreea de Nord, pentru a lansa o nouă ofensivă contra Ucrainei, potrivit dezvăluirilor făcute de oficialii ucraineni.

Înainte de alegerile parlamentare din Rusia – primele de la începutul războiului și până acum – liderul rus Vladimir Putin are nevoie de o intensificare a conflictului pentru a putea pretinde că lucrurile sunt în continuare sub controlul său, potrivit lui Oleksandr Merejko, președintele comisiei parlamentare pentru afaceri externe a Ucrainei.

„Frontul înaintează lent, dar resursele pentru o intensificare sunt disponibile”, a spus și deputatul ucrainean Oleg Dunda.

Rusia pregătește „fără îndoială” o intensificare a operațiunilor militare din Ucraina

În timp ce Statele Unite rămân preocupate de criza din Orientul Mijlociu și principalii susținători europeni ai Ucrainei acționează foarte lent, Moscova a identificat „o fereastră de oportunitate”, a declarat Dunda pentru Newsweek.

Alții spun că Putin va amâna următorul val de atacuri intense până după votul din septembrie. Cu toate că Rusia pregătește „fără îndoială” o intensificare a operațiunilor militare din Ucraina, acest lucru nu înseamnă că se va întâmpla imediat după alegeri, a spus Emily Ferris, cercetătoare a Royal United Services Institute (RUSI) de la Londra.

„Este Rusia capabilă? Bineînțeles”, a mai spus Ferris. Dar totul depinde de cât de mult cred rușii că pot atinge un obiectiv specific, inclusiv cucerirea teritoriilor din regiunile Luhansk și Donețk rămase sub controlul armatei ucrainene.

Experții și oficialii ucraineni au descris modurile în care Rusia ar putea intensifica luptele. Acestea includ scenarii foarte puțin probabil, precum folosirea armelor nucleare tactice pe câmpul de luptă, dar și opțiuni pe care Kremlinul încearcă să le evite, precum mobilizarea a sute de mii de cetățeni ruși pentru lansarea unei noi ofensive în estul Ucrainei.

Opțiunea cea mai la îndemână este ca Rusia să lanseze atacuri aeriene și mai devastatoare împotriva infrastructurii critice a Ucrainei. „Este foarte probabil”, a spus Ferris.

Doar 8 din 92 de rachete rusești au fost interceptate

Doar în luna iulie, Rusia a lansat aproape 200 de rachete balistice și hipersonice contra Ucrainei – cel mai mare număr de anul acesta, până acum, potrivit generalului Vadim Skibițki, șef adjunct al serviciului de informații al armatei ucrainene, GUR.

Rachetele balistice și hipersonice sunt cel mai greu de interceptat pentru Ucraina, mai ales acum când țara duce lipsă de sistemele de apărare antiaeriană performante care le pot doborî.

Kievul a interceptat doar opt dintre cele 92 de rachete cu care Rusia a atacat Ucraina în prima parte a lunii august.

Autoritățile ucrainene au spus recent că Rusia plănuiește o companie mare de bombardamente asupra Kievului în următoarele săptămâni, folosind rachete balistice pentru a provoca pagube cât mai mari infrastructurii energetice a Ucrainei.

Moscova a depășit cota de producție lunară pe care o avea în plan în cazul anumitor tipuri de rachete, precum Kh-101, Kalibr, Zircon sau Kh-35, potrivit lui Skibițki.

Odată ce rușii descoperă care dintre armele lor reușesc să străpungă apărarea Ucrainei, Kremlinul mărește semnificativ producția acelor tipuri de rachete sau drone.

50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși în Rusia

Zelenski a avertizat că până la 50.000 de soldați nord-coreeni ar putea fi trimiși în Rusia pentru a susține armata lui Putin. În 2024, Phenianul a trimis aproximativ 14.000 de trupe, atunci când armata rusă încerca să elibereze regiunea Kursk după ce a fost invadată de forțele ucrainene.

Coreea de Nord i-a livrat Rusiei și obuze de artilerie și rachete balistice. La finalul lunii iulie, Rusia a lansat o rachetă nord-coreeană care a lovit o clădire rezidențială din centrul Ucrainei, omorând cel puțin cinci persoane din aceeași familie.

Zelenski a avertizat și că Rusia se pregătește să mobilizeze până la 500.000 de noi soldați în această toamnă. Un nou val de mobilizări riscă, însă, să stârnească furia populației ruse, care simte tot mai mult impactul conflictului după atacurile ucrainene de pe teritoriul Rusiei.

Editor : Raul Nețoiu