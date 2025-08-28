Consiliul de Stat al Crimeii, parlamentul instalat de Rusia în regiunea ocupată, a recomandat municipalităților să interzică interpretarea cântecelor compuse de „agenți străini” în spații publice deschise, potrivit președintelui său, Vladimir Konstantinov, citat de Meduza.

El a adăugat că interdicția ar trebui să se extindă și asupra cetățenilor țărilor care întreprind „acțiuni ostile” împotriva Rusiei.

Konstantinov a spus că muzicienilor stradali ar trebui să li se refuze permisele dacă intenționează să interpreteze piese ale „agenților străini” sau ale străinilor „neprietenoși”.

„Sunt convins că trebuie să curățăm spațiul nostru cultural de tot felul de trădători și să-l eliberăm pentru acei talentați care, într-un moment dificil, au rămas alături de țara și poporul lor”, a precizat oficialul.

Registrul „agenților străini”, ținut de Ministerul Justiției din Rusia, include acum peste o mie de intrări. Printre aceștia se află mulți muzicieni, actori, scriitori și alte personalități culturale care au părăsit țara.

Totodată, în Crimeea ocupată, șoferii riscă să fie arestați dacă acoperă steagurile rusești de pe plăcuțele de înmatriculare.

Pe lângă Crimeea, Rusia ocupă în prezent parțial regiunile ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson și le-a anexat oficial, o mișcare nerecunoscută de comunitatea internațională. Moscova cere, de asemenea, ca aceste regiuni să fie recunoscute ca parte a Rusiei în orice acord de pace.

Editor : C.A.