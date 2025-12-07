China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus

China şi Rusia au organizat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus, a anunţat sâmbătă seara Ministerul Apărării din China. Duminică, Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul de control al focului către avioanele militare japoneze în două incidente „periculoase” în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, o afirmaţie negată de Beijing, conform Reuters.

Exerciţiile dintre China şi Rusia nu au vizat nicio terţă parte şi nu au fost o reacţie la nicio situaţie internaţională actuală, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului.

Cele două ţări au purtat discuţii pe tema apărării antirachetă şi a stabilităţii strategice luna trecută şi au organizat exerciţii de artilerie şi antisubmarin în Marea Japoniei în luna august, notează Reuters, citată de News.ro.

Rusia şi China au semnat un parteneriat strategic „fără limite” cu puţin timp înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în 2022, angajându-se să organizeze exerciţii militare regulate pentru a exersa coordonarea între forţele lor armate.

Ambele ţări şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile preşedintelui american Donald Trump de a construi un scut antirachetă „cupolă de aur” şi la intenţia sa declarată de a relua testele cu arme nucleare după o pauză de peste 30 de ani.

„Aceste iluminări radar au depăşit ceea ce este necesar pentru zborul în siguranţă al aeronavelor”, a postat ministrul apărării Shinjiro Koizumi pe X, adăugând că Japonia a depus o plângere la China cu privire la incidentul „regretabil” de sâmbătă.

În cadrul unei întâlniri cu ministrul australian al Apărării, Richard Marles, la Tokyo, Koizumi a declarat că Japonia va răspunde „cu fermitate şi calm” la comportamentul Chinei pentru a menţine pacea şi stabilitatea regională.

Un purtător de cuvânt al marinei chineze, colonelul Wang Xuemeng, a declarat că avioanele japoneze s-au apropiat în repetate rânduri şi au perturbat activitatea marinei chineze în timp ce aceasta desfăşura un exerciţiu de zbor cu avioane de pe portavioane, anunţat anterior, la est de strâmtoarea Miyako.

Relaţii tensionate în legătură cu Taiwanul

Întâlnirile din apropierea insulelor revendicate atât de Japonia, cât şi de China sunt cele mai grave incidente dintre cele două armate din ultimii ani şi sunt susceptibile să agraveze şi mai mult tensiunile dintre cele două puteri din Asia de Est.

Relaţiile s-au deteriorat în ultima lună, de când prim-ministrul Sanae Takaichi a avertizat că Japonia ar putea răspunde la orice acţiune militară chineză împotriva Taiwanului, dacă aceasta ar ameninţa şi securitatea Japoniei.

Îndreptarea radarului de control al focului către o altă aeronavă este un gest ameninţător, deoarece semnalează un potenţial atac şi poate forţa avionul vizat să ia măsuri de evitare. Japonia nu a precizat dacă chinezii au ţintit avioanele lor sau cum au reacţionat avioanele japoneze.

Wang, într-o declaraţie pe canalele oficiale de socializare, a replicat că declaraţia Japoniei era eronată şi că acţiunile sale au pus în pericol grav siguranţa zborului.

„Solicităm solemn părţii japoneze să înceteze imediat calomniile şi defăimările şi să limiteze strict acţiunile de pe linia frontului”, a spus Wang. „Marina chineză va lua măsurile necesare în conformitate cu legea pentru a-şi proteja cu fermitate propria securitate şi drepturile şi interesele legitime”.

Marles, din Australia, a declarat într-o conferinţă de presă cu Koizumi, după discuţii privind aprofundarea cooperării în domeniul apărării: „Suntem profund îngrijoraţi de acţiunile Chinei din ultimele 24 de ore. Vom continua să colaborăm cu Japonia şi să fim alături de Japonia în susţinerea ordinii bazate pe norme”, scrie CNN care citează Reuters.

Pe fondul tensiunilor crescânde dintre China şi Japonia cu privire la Taiwan, Beijingul a sfătuit cetăţenii săi să nu călătorească în Japonia şi a suspendat planurile de reluare a importurilor de fructe de mare, suspendate după ce Japonia a eliberat apă tratată din centrala nucleară avariată de la Fukushima.

China revendică Taiwanul, guvernat democratic, şi a intensificat presiunea militară şi politică asupra insulei, al cărei guvern respinge revendicările teritoriale ale Beijingului. Taiwanul se află la doar 110 km (70 mile) de cea mai vestică insulă a Japoniei, Yonaguni.

Japonia găzduieşte cea mai mare concentraţie de forţă militară americană din străinătate, inclusiv nave de război, avioane şi mii de puşcaşi marini americani în Okinawa.

Departamentul de Stat al SUA şi Ambasada SUA la Tokyo nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la afirmaţiile Japoniei referitoare la utilizarea de către China a radarului său de control al focului.

Editor : Liviu Cojan