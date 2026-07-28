Pe 12 mai, Moscova a anunțat că racheta sa balistică intercontinentală de vârf, RS-28 „Sarmat”, va fi pusă în serviciu operațional până la sfârșitul anului. Aceasta fusese deja declarată gata de serviciu operațional o dată — în septembrie 2023. Iar înainte de aceasta, președintele Vladimir Putin afirmase că racheta va fi gata până la sfârșitul anului 2022, scrie The Moscow Times, care citează documente interne care prezintă problemele cu care industria de apărare a Rusiei s-a confruntat în ceea ce privește construirea acestei arme.

De la prezentarea sa oficială în 2018, racheta „Sarmat” s-a confruntat cu eșecuri succesive în respectarea termenelor oficiale. Acest lucru nu a împiedicat Kremlinul să se laude cu operaționalizarea iminentă a rachetei „invincibile”, care este capabilă să transporte până la 16 focoase, inclusiv încărcături termonucleare, pe fondul invaziei ruse în Ucraina.

Documentele interne scurse, publicate luni de firma Dallas Analytics, dezvăluie ani de discuții din culise, arătând cum producătorii și agențiile rusești din domeniul apărării au folosit tot felul de scurtături pentru a încerca să livreze rachetele până la termenele stabilite de Kremlin, care par să se concentreze mai mult pe semnalizarea nucleară decât pe capacitatea industrială reală.

Aceste documente sunt importante deoarece informațiile detaliate despre programele strategice de armament ale Rusiei sunt rareori accesibile celor din afară. Această ambiguitate ajută Moscova atât prin ascunderea punctelor sale slabe, cât și prin crearea incertitudinii cu privire la capacitatea sa de a desfășura o nouă armă nucleară sau convențională pentru a-și descuraja adversarii.

Acte scurse în presă, datate în octombrie 2022, arată pregătirile cu numele de cod „Tema 001” pentru transferul componentelor rachetelor către Divizia 62 de rachete din Uzhur, din regiunea Krasnoiarsk, în urma anunțului făcut de Putin în aprilie 2022, conform căruia Sarmat urma să intre în serviciul de luptă până la sfârșitul acelui an.

Imaginile satelitare din 2022 și 2023 arată că mai multe silozuri de la baza din Uzhur erau modernizate pentru a găzdui racheta Sarmat. Șeful agenției spațiale de stat Roscosmos a afirmat, pe 1 septembrie 2023, că racheta a intrat în serviciul activ — la câteva luni după termenul limită declarat de Putin, și anume sfârșitul anului 2022.

Documentele scurse oferă o perspectivă asupra motivului pentru care termenul respectiv nu a fost respectat. Din cauza lipsei de vagoane, Forțele Strategice de Rachete au putut trimite doar un singur transportator feroviar în loc de cele două solicitate, ceea ce a întârziat expedierea a două dintre primele trei componente C286, despre care se crede că sunt carenaje de încărcătură utilă — conurile frontale care protejează încărcătura utilă a rachetei.

În plus, prima dintre aceste componente a fost expediată fără „formular” — un jurnal tehnic oficial care confirmă starea rachetei, durata de viață operațională și informațiile care permit urmărirea acesteia.

Lipsa acestui document sugerează că nu au fost respectate procedurile standard de achiziție, probabil într-un efort zadarnic de a respecta termenele de desfășurare impuse de Kremlin.

Dar a existat și o altă problemă. Documentele de la sfârșitul anului 2022 arată că componentele rachetei au fost expediate înainte de stabilirea unui preț fix. Scrisoarea este adresată lui Vladimir Verteletski, un funcționar al Ministerului Apărării arestat ulterior pentru că ar fi aprobat lucrările de cercetare și dezvoltare, deși acestea erau incomplete.

Această problemă nu a fost rezolvată rapid. Corespondența ulterioară din partea Roscosmos, din 2025, sugerează că prețul pentru echipamentul „Tema 002” era încă în curs de negociere și nu fusese încă înregistrat la Serviciul Federal Antimonopol la aproape trei ani după expedierea primelor unități.

De ce ar permite Rusia ca componentele unei arme emblematice să rămână fără un preț finalizat după trei ani?

Experții au declarat pentru The Moscow Times că Sarmat este conceput în primul rând ca un mijloc strategic de descurajare nucleară, mai degrabă decât ca o armă de luptă, și, prin urmare, este puțin probabil ca Rusia să o producă în serie.

Un fost inginer rus din domeniul apărării a declarat pentru The Moscow Times în 2024 că noile sisteme de rachete necesită, de obicei, ani de testare înainte de a se aduna date suficiente care să justifice producția în serie.

Blythe Crawford, directorul proiectului GRAIL privind lanțul de aprovizionare din domeniul apărării la Tiberius Aerospace, a declarat pentru The Moscow Times că producătorii ruși lansează adesea echipamente noi fără a-și extinde capacitatea de producție. El a afirmat că agențiile de achiziții așteptau probabil să vadă dacă mesajele belicoase ale Kremlinului referitoare la Sarmat vor convinge Occidentul să-și reducă sprijinul acordat Ucrainei, lăsând producătorii să găsească singuri o soluție pentru a respecta termenul limită.

„Este o armă uriașă, dar și extrem de masivă, și îi va costa o avere colosală. Așa că, desigur, nu vor cheltui bani pe ea decât dacă sunt nevoiți cu adevărat”, a declarat el pentru The Moscow Times.

Diferența dintre atitudinea nucleară a Moscovei și ceea ce poate realiza efectiv a devenit mai greu de evaluat. Când Rusia și-a suspendat participarea la tratatul NEW START în februarie 2023, chiar înainte ca acordul să expire în 2026, observatorii internaționali și-au pierdut mijloacele de a verifica respectarea de către Moscova a protocoalelor de control al armelor nucleare din interiorul țării.

Un test cu rachete este greu de ascuns. Lansările produc urme termice, iar accidentele lasă în urmă cratere, ambele putând fi detectate de sateliți, iar piloții sunt adesea avertizați să evite zona din jurul locurilor suspectate a fi poligoane de testare înaintea unei lansări.

În septembrie 2024, analiștii occidentali au dedus din aceste dovezi că un test cu racheta „Sarmat” la cosmodromul Plesetsk din regiunea Arhanghelsk a suferit un eșec „catastrofal”.

Editor : B.E.