„Cine controlează Mala Tokmachka controlează lumea”. Cum a devenit bătălia pentru un sat din Ucraina o memă națională în Rusia

Pentru unii observatori ai războiului Rusiei împotriva Ucrainei, denumirea Mala Tokmachka a fost menționată atât de des în rapoartele militare rusești și pe canalele Telegram pro-război, încât a început să sune ca și cum ar fi cheia victoriei în întregul război. Lunga bătălie pentru acest mic sat din regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei) și anunțurile repetate ale Moscovei despre progrese militare și victorii acolo au devenit acum o memă națională, scrie The Moscow Times.

Totul a început când o compilație video cu comentariile repetate ale unui blogger militar pro-Kremlin, Boris Rojin, din ultimul an, conform cărora forțele rusești „continuă să preseze” în apropierea satului, a devenit virală pe internetul rusesc.

Chiar și bloggerii militari pro-Kremlin au contribuit la videoclip.

„Iată rezultatele «Kievul în trei zile»”, a glumit Alex Parker Returns, un canal Telegram pro-război.

Mala Tokmachka, care avea o populație de aproximativ 3.000 de locuitori înainte de război, se află pe un traseu care duce spre Orihiv, un centru defensiv cheie al Ucrainei, în regiunea Zaporijie.

Forțele ucrainene au construit poziții fortificate și linii defensive în jurul satului, transformându-l într-o fortăreață care blochează avansurile rusești în zonă. Până în 2025, autoritățile instalate de Rusia au declarat că în sat mai rămăseseră doar 10 locuitori.

Epopeea Mala Tokmachka

Ministerul apărării din Rusia a revendicat pentru prima dată controlul asupra satului în martie 2022, în prima fază a invaziei sale la scară largă asupra Ucrainei. Până în vară, rapoartele relatau că trupele ucrainene se întorseseră în zonă.

De atunci, Mala Tokmachka a devenit un subiect obișnuit în actualizările militare rusești, ministerul apărării și corespondenții de război raportând în mod repetat atacuri asupra pozițiilor ucrainene de acolo.

În mai 2024, ministerul rus al apărării a organizat chiar și o expoziție care prezenta ceea ce a descris ca fiind „trofee” militare ucrainene capturate în Mala Tokmachka.

În 2025, briefingurile militare rusești au raportat că trupele au început operațiuni de luptă directe în și în jurul satului.

Apoi, în noiembrie, ministerul apărării de la Moscova anunța ceea ce a descris ca fiind „eliberarea” satului pentru a doua oară de la începutul războiului.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, a felicitat Divizia 42 de Pușcași Motorizați a Gărzii Rusiei și a numit capturarea „un pas major spre victorie”.

Cu toate acestea, până în 2026, oficialii și comentatorii militari ruși au renunțat la referințele că satul s-ar afla sub control rusesc.

Presa pro-Kremlin a relatat în aprilie că în zonă se desfășoară „bătălii sângeroase”, în timp ce comentatorii militari au descris eforturi de a ocoli Orihiv dinspre nord-vest și de a tăia rutele de aprovizionare din apropiere.

Conform hărților publicate de proiectul rus de urmărire militară Lost Armor, trupele ruse ajunseseră pe câteva străzi în Mala Tokmachka până pe 21 mai. DeepState, o hartă online a câmpului de luptă administrată de analiști militari ucraineni, arăta forțele rusești la marginea satului.

„Este ceva asemănător cu Troia”

Schimburile de replici au inspirat o serie de meme-uri atât în ​​Ucraina, cât și în Rusia.

„Așteptare: Kiev în trei zile. Realitate: petrecerea unui an întreg «continuând să preseze» lângă Mala Tokmachka”, a scris jurnalistul ucrainean Denis Kazanski pe rețelele de socializare, referindu-se la videoclipul compilat cu Rojin.

„Dacă nu ar fi fost Mala Tokmachka, ar fi deja la Berlin!”, a glumit canalul ucrainean Telegram Zabor Zaporizhzhia.

Glumele s-au răspândit curând în cercurile online naționaliste și pro-război din Rusia, unde unii utilizatori au folosit satul ca o prescurtare pentru ceea ce considerau a fi narațiuni oficiale exagerate ale succesului de pe câmpul de luptă.

„Fiind destul de inteligent din fire și posedând o oarecare educație, mi-am dat seama rapid că Mala Tokmachka este ceva asemănător cu Troia - sau, în termeni mai moderni, Verdun”, a scris comentatorul naționalist rus Lev Vershinin.

Bătălia de la Verdun, unul dintre impasurile definitorii ale Primului Război Mondial, a durat aproximativ zece luni. Ciclul de avansuri, retrageri și „eliberări” repetate raportate în jurul Mala Tokmachka s-a prelungit acum mult mai mult.

„Astăzi, Mala Tokmachka nu a fost luată”

„Este amuzant și deprimant în același timp”, a scris reporterul Filatov, pe canalul militar rus Telegram. „Înțeleg nevoia de propagandă. În Uniunea Sovietică, sub o «cenzură sălbatică și nemiloasă», spuneau pur și simplu «bătălii locale», chiar și atunci când avea loc un masacru. Dar nu au petrecut un an și jumătate luând cu asalt vreun sat oarecare. Armata aceea știa cum să poarte atât războaie, cât și propagandă.”

La scurt timp după aceea, a apărut un canal parodic de Telegram intitulat „A fost luată Mala Tokmachka?”.

„Bătăliile pentru Mala Tokmachka sunt în desfășurare. Astăzi, Mala Tokmachka nu a fost luată”, a scris canalul într-una dintre actualizările sale zilnice.

Compilația Rojin a fost preluată ulterior de bloggeri proeminenți ai opoziției ruse, inclusiv Mihail Naki și Maxim Katz, înainte de a se răspândi pe Instagram și TikTok în limba rusă, unde utilizatorii mai tineri au început să facă meme-uri despre sat.

Rusia pierde avansul

Lupta pentru sat este simbolică pentru dinamica mai largă a câmpului de luptă. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ruse au pierdut controlul a 116 kilometri pătrați de teritoriu numai în aprilie 2026.

Ritmul avansurilor rusești a încetinit din noiembrie 2025 pe fondul contraatacurilor ucrainene, al atacurilor asupra infrastructurii logistice și al întreruperilor de comunicații.

În secțiunile de comentarii de pe canalele Telegram pro-război, utilizatorii își exprimă frustrarea și oboseala față de ceea ce consideră a fi declarații nesfârșite de progres fără rezultate decisive.

După cum a spus un comentator: „Nimănui nu-i pasă de încă o Mala Tokmachka”.

