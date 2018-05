Cine sunt cazacii care i-au atacat cu bice pe protestatarii anti-Putin și care este legătura lor cu Campionatul Mondial de Fotbal

O categorie aparte de suporteri ai liderului de la Kremlin a putut fi observată la mitingul anti-Putin din acest weekend, prin simbolistica nu doar a vestimentației, ci și a obiectului pe care îl aveau în dotare – un bici din piele. Este vorba despre luptătorii unei organizații cazace.

Moscow, May 2018. The subway is fully covered by fast public Wi-Fi. Chemex and V60 are offered at every other downtown coffeeshop. Craft beer is ubiquitous. Pro-Kremlin Cossacks beat protesters with leather whips. A hint into what Russia's future may look like. pic.twitter.com/uP9GnScxQe