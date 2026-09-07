La doar 15 ani, Maryana Naumova a uimit lumea sporturilor de forță ridicând 150 kg la presă în cadrul competiției Arnold Classic din 2015, desfășurată la Columbus, Ohio. Arnold Schwarzenegger a fost impresionat și a îmbrățișat-o pe tânăra minune rusă, care i-a spus fostului guvernator al Californiei că speră ca acesta să „devină președintele Statelor Unite și să pună la punct relațiile cu Rusia”, relatează The Times.

Relațiile cu Rusia, însă, au fost rareori mai proaste, la puțin peste un deceniu distanță. Naumova, în vârstă de 27 de ani, a renunțat la powerlifting și face parte din grupul de propagandiști al președintelui Vladimir Putin. Aceștia par a fi o echipă eterogenă, din care fac parte și un fost consilier al președintelui Richard Nixon și un spion pensionat, dar, potrivit unui raport publicat de un site web rus de jurnalism de investigație, se îmbogățesc.

După ce a fost suspendată pentru dopaj în 2016, Naumova s-a reinventat ca pseudo-reporter de război pentru mass-media de stat, deplasându-se frecvent în regiunea Donbas din Ucraina pentru a realiza reportaje și a-i lăuda pe „excelenții războinici ruși” care luptă acolo.

Acest lucru a dus la o ruptură cu fostul ei erou, Arnold Schwarzenegger, care a înregistrat în 2022 un apel adresat rușilor, afirmând că aceștia erau „sacrificați pentru un război fără sens” împotriva Ucrainei. Naumova a dat un răspuns, spunându-i starului de filme de acțiune și politicianului că invazia lui Putin era o cauză justă „îndreptată împotriva organizației neonaziste Skynet” din Kiev. Pentru eforturile sale, ea câștigă 8.814.000 de ruble pe an (76.000 de lire sterline).

În schimb, prezentatorii de televiziune de top, bloggerii militari și corespondenții de război pro-Kremlin câștigă până la 800.000 de lire sterline pe an, a constatat Verstka după ce a analizat documente scurse din Fondul Social al Rusiei, care colectează contribuții obligatorii de la contribuabili pentru pensii și beneficii.

Unul dintre cei mai bine plătiți este Dmitri Kiseliov, prezentatorul emisiunii Vesti Nedeli, un rezumat săptămânal de știri — unii ar spune mai degrabă o tiradă — difuzat pe canalul Rossiya 1. Acesta are un venit anual de 70.580.000 de ruble, adică 606.000 de lire sterline.

Kiseliov este cunoscut pentru faptul că, în 2014, a pozat în fața unei imagini cu un nor în formă de ciupercă și le-a reamintit telespectatorilor că „Rusia este singura țară din lume care are capacitatea reală de a transforma SUA în cenușă radioactivă”.

Un alt personaj cu venituri mari este Artyom Sheynin, pe care Verstka l-a descris drept „unul dintre cei mai agresivi propagandiști de la televiziunea rusă”. Sheynin prezintă emisiunea Vremya Pokazhet (Timpul va arăta), un talk-show difuzat pe Canalul 1, caracterizat de o furie regizată împotriva Occidentului, în cadrul căruia uneori țipă la invitați sau îi apucă de gât. El câștigă 63.778.000 de ruble pe an (547.000 de lire sterline).

Margarita Simonian, redactorul-șef al RT (fostul Russia Today), care se referă la Putin ca la „șeful”, se descurcă și ea bine, cu 37.458.000 de ruble (321.000 de lire sterline). Kiseliov și Simonian sunt directori de televiziune, dar chiar și prezentatorii obișnuiți, bloggerii și jurnaliștii câștigă sume importante, a afirmat Verstka.

O altă femeie de seamă de pe listă este Maria Butina, în vârstă de 37 de ani, care a fost arestată în Washington DC în 2018 și condamnată pentru conspirație în vederea desfășurării de activități ca agent străin ilegal în serviciul Rusiei, după ce a încercat să se infiltreze în rândurile Asociației Naționale a Armelor de Foc. În prezent deputată, Butina lucrează și ca prezentatoare și invitată la emisiuni de televiziune, având un venit anual total de 10.767.000 de ruble pe an (92.400 de lire sterline).

Verstka a afirmat că propagandiștii își câștigau banii din salarii și subvenții de la stat. În fruntea listei întocmite de Verstka se află Dimitri Simes, în vârstă de 78 de ani, prezentatorul ruso-american al unei emisiuni intitulate Bolshaya Igra (Marele Joc), care a moderat și aparițiile lui Putin.

Simes, care a fost pus sub acuzare în SUA în 2024 pentru încălcarea sancțiunilor și spălare de bani, ca urmare a activității sale pentru Canalul 1, câștigă 97.000.000 de ruble (833.000 de lire sterline) — aproximativ de 970 de ori venitul brut mediu național din Rusia.

Născut în URSS, s-a mutat în SUA încă din copilărie și a devenit consilier al președintelui Nixon, conducând grupul de reflecție Centrul pentru Interesul Național între 1994 și 2022, înainte de a se întoarce la Moscova.

Într-un interviu din 2022, Simes l-a numit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski un „pudel urât” și l-a comparat pe Putin cu Winston Churchill, referindu-se la presupusa dorință a liderului rus de a-și apăra națiunea. El a descris actul de acuzare emis de SUA împotriva sa drept cenzură — practică, de altfel, obișnuită în mass-media de stat rusă, care îi include pe criticii Kremlinului pe liste negre.

Se știe că Putin consideră mass-media loială o componentă esențială în contracararea a ceea ce el percepe ca fiind o acoperire mediatică occidentală păcătoasă și părtinitoare.

Pe durata mandatului său, o serie de jurnaliști de seamă din opoziție au fost uciși, închiși sau forțați să se exileze, în timp ce mass-media independentă este catalogată drept „agent străin”.

Directorii din mass-media care se conformează liniei oficiale au ocazia să-l întâlnească frecvent pe Putin și primesc distincții de stat.

Nu este însă la fel de clar ce fel de informații consumă liderul rus. Kremlinul transmite zilnic instrucțiuni mass-mediei de stat cu privire la poziția pe care trebuie să o adopte față de evenimentele curente, iar consilierii lui Putin ar selecta cu atenție rezumatele de știri destinate președintelui rus, care nu folosește internetul.

Într-un interviu acordat în luna iunie a acestui an, Dmitri Skorobutov, fost redactor la Vesti, un program de știri al televiziunii de stat, a declarat că era o practică obișnuită ca membrii echipei să rămână după terminarea emisiunii și să realizeze o versiune personalizată a buletinului de știri, destinată „spectatorului principal”, adică lui Putin.

„Lucrurile stăteau astfel. Să zicem că un buletin obișnuit al postului Vesti era difuzat la ora 20:00, după care echipa de producție rămânea la locul de muncă”, a spus Skorobutov, care a primit azil în Elveția în 2020. „Primeam instrucțiuni, în consecință, cu privire la ce știri să păstrăm în acest buletin, ce să adăugăm, unde să înfrumusețăm, unde să eliminăm, astfel încât lui Putin să i se prezinte apoi o imagine ideală a frumoasei Rusii de astăzi.”

Boris Elțîn, predecesorul lui Putin, a condus o perioadă marcată de o pluralitate haotică în presă, dar oligarhii aflați în conflict, care dețineau imperii media, au fost folosiți pentru a denatura conținutul știrilor.

Principalul propagandist al lui Elțîn a fost scandalosul prezentator de televiziune Serghei Dorenko, el însuși un aliat al magnatului Boris Berezovski. Cei doi l-au propulsat ulterior pe Putin la putere, inundând undele radio cu „kompromat” (materiale compromițătoare) despre rivalii acestuia.

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Editor : A.M.G.