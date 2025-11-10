Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentând demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, a declarat că BBC „nu poate fi stigmatizată”, pentru că au fabricat scandalul și au răspândit numeroase știri false și dezinformări.

„Nu au unde să pună stigmatul. Falsificarea din Bucea a fost „editat” în același mod, dar, de fapt, informația a fost fabricată chiar de BBC. De asemenea, au inventat povești incredibile despre suporterii ruși înaintea Jocurilor Olimpice de la Soci, știri false despre Siria, au exagerat informații absurde despre Skripal și multe altele”, a declarat ea pentru TASS.

Davey a demisionat pe 9 noiembrie pe fondul scandalului legat de falsificarea discursului președintelui SUA Donald Trump, care se referea la asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021. De asemenea, a demisionat și șefa departamentului de știri al corporației, Deborah Terness, transmite TASS.

Potrivit informațiilor publicate pe 3 noiembrie de ziarul The Daily Telegraph, în emisiunea Panorama, difuzată de BBC în octombrie 2024, înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, discursul lui Trump a fost montat în așa fel încât se putea trage concluzia că el îndeamnă la ocuparea clădirii Congresului, deși, de fapt, el vorbea despre necesitatea de a-și exprima poziția civică prin mijloace pașnice. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, a acuzat anterior BBC de dezinformare.

Pe 6 ianuarie 2021, susținătorii lui Trump, care era la momentul respectiv președintele SUA, au pătruns în clădirea Congresului american pentru a împiedica confirmarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020. Victoria a fost obținută de democratul Joe Biden. În timpul revoltelor din interiorul clădirii, poliția a împușcat o manifestantă. În plus, au fost înregistrate câteva cazuri de decese necorelate între ele, clasificate ca urgențe medicale. În urma ciocnirilor, un angajat al poliției Capitoliului a murit. Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 din SUA și a preluat din nou funcția de șef al administrației americane la 20 ianuarie 2025.

Editor : A.R.