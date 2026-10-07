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Ciuma din Rusia stârnește îngrijorare în SUA. Washington a trimis notă diplomatică oficială pentru a obține mai multe informații (WP)

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Foto: Getty Images
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Statele Unite au decis să adreseze Rusiei o notă diplomatică oficială prin care să solicite mai multe informații cu privire la decesul unei angajate a institutului de combatere a ciumei din regiunea Irkutsk, au declarat pentru The Washington Post (WP) surse bine informate. Potrivit acestora, nota diplomatică, sau demarșul, ar trebui să reamintească părții ruse de obligațiile internaționale de a informa în timp util celelalte state cu privire la focarele de boli infecțioase.

Pregătirea notei a început după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „Rusia are, evident, obligația de a împărtăși lumii mai multe informații”. În același timp, o sursă a WP din cadrul Departamentului de Stat a precizat că experții în sănătate publică ai departamentului au luat deja legătura cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pe 2 octombrie și au discutat această chestiune. La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 6 octombrie, că este îngrijorat de știrile privind ciuma din Rusia. El a calificat situația drept „o mare problemă” pentru Rusia, sugerând că SUA va trebui să acorde ajutor Moscovei. De asemenea, șeful Casei Albe a anunțat că are programată o convorbire telefonică cu Vladimir Putin cu privire la presupusul caz de ciumă.

Potrivit unor surse ale CNN din rândul oficialilor americani, informațiile privind decesul unei angajate a institutului de combatere a ciumei din Siberia au stârnit îngrijorare în cadrul administrației președintelui SUA. „Deocamdată știm foarte puține lucruri despre ce s-a întâmplat de fapt. Dar majoritatea dintre noi suntem siguri de un lucru: rușii vor acționa la fel ca chinezii în cazul COVID-19. Nu vor fi sinceri”, a declarat unul dintre interlocutorii CNN.

Zvonurile despre un posibil focar de ciumă au început să circule după decesul, într-un spital din orașul Shelekhov, regiunea Irkutsk, al Dariai Shipilova, o angajată în vârstă de 27 de ani a institutului de combatere a ciumei. Conform uneia dintre versiuni, tânăra se întorsese dintr-o călătorie de serviciu în Buriatia, unde, la granița cu Mongolia, fusese semnalat un focar de ciumă. Conform unei alte versiuni, ea a spart accidental o eprubetă cu o bacterie periculoasă în laborator.

După decesul tinerei, spitalul din Șelehov a fost pus în carantină, iar 189 de persoane care au intrat în contact cu decedata au fost identificate și spitalizate. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat că la persoanele spitalizate nu s-au constatat semne ale bolii. Rospotrebnadzor a calificat boala angajatei drept „pneumonie de etiologie necunoscută” și a informat că în regiunea Irkutsk „situația sanitar-epidemiologică este calmă”.

Editor : A.R.

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