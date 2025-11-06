„Clanul Putin”. Funcțiile în care dictatorul rus și-a plasat zeci de rude

Vladimir Putin a ajutat cel puțin 24 de rude să obțină funcții legate de stat, au aflat cei de la „Proiectul”. Jurnaliștii de investigații din Rusia au reușit să afle pozițiile în care au fost plasați principalii oameni din apropierea dictatorului rus.

Familiile fostei soții, Lyudmila Putin-Ocheretnaia, precum și ale altor iubite ale lui Putin — Alina Kabaeva, Svetlana Krivonogikh și Alisa Kharcheva — au obținut venituri legate de autoritățile ruse.

De asemenea, au obținut funcții rudele fiicelor politicianului Maria Vorontsova și Katerina Tikhonova, verii din partea tatălui – Evgheni și Igor, verișoara din partea mamei Liubov Șelomova și verișoara din partea tatălui Liubov Kruglova.

„Proiectul” scrie că cele mai înalte funcții au revenit ramurii familiei vărului lui Evgheni Putin: Anna Tsivileva, Serghei Tsivilev și Mihail Putin au primit funcții în guvern și în „Gazprom”.

Ramura familiei verișoarei paterne controlează o altă companie — „Rusgidro”, scriu jurnaliștii.

Soțul civil al Ekaterinei Tikhonova, Igor Zelenski, a supervizat construcția teatrului din Sevastopol, iar tatăl Alisei Harcheva, Vsevolod Harchev, a primit un post în cadrul ANO „Dialog”.

În 2024, centrul de investigații „Dossier” a publicat un material amplu despre fiii lui Putin cu Kabayeva, până atunci necunoscuți publicului larg. Potrivit jurnaliștilor, ei se numesc Ivan și Vladimir și s-au născut în primăvara anilor 2015 și 2019.

Băieții trăiesc izolați în reședințele prezidențiale. Se caută guvernante din Africa de Sud pentru ei, iar sora lui Kabayeva se prezintă noilor angajați ca fiind mama copiilor.

Editor : A.R.