Comandații ruși vând armele noi pe piața neagră și dau soldaților puști din anii '70. Cum funcționează schema

Un grup de partizani susținut de Ucraina spune că ofițerii ruși vând puști de asalt moderne pe piața neagră, în timp ce soldații de pe linia frontului primesc arme învechite.

Grupul, cunoscut sub numele de Atesh, afirmă că agenții săi din interiorul Diviziei 127 de pușcași motorizați a Rusiei au descoperit ceea ce numesc o „schemă persistentă” de trafic cu arme și muniție din depozitele militare.

„Forțele armate ruse fac trafic de arme în sectorul Zaporojia”, a declarat Atesh într-o postare pe Telegram.

Potrivit grupului, comandanții de companie și managerii de depozite scot armele din inventarele oficiale și le înregistrează ca pierdute în luptă sau avariate, înainte de a le preda intermediarilor care le transportă mai departe.

Comandanții profită, soldații suferă

Atesh susține că puștile moderne AK-12 și AK-102 — printre cele mai moderne puști de asalt aflate în prezent în dotarea forțelor ruse — apar pe piața neagră, în timp ce trupelor de pe front li se distribuie, se pare, puști AK-74 mai vechi, introduse pentru prima dată în anii 1970.

„Aceste arme se blochează sau ratează adesea în timpul luptelor. Acest lucru reduce direct eficacitatea de luptă a unităților și duce la pierderi suplimentare”, a scris grupul.

Atesh adaugă că soldații de rând sunt conștienți de presupusa schemă și sunt nemulțumiți de această practică.

„În timp ce comandanții fac bani vânzând arme moderne, ei sunt trimiși în luptă cu arme care se pot defecta în orice moment”, se arată în postare.

