Live TV

Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”

Data publicării:
Russian President Vladimir Putin meets with Presidential Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova in Moscow
Comisar pentru Drepturile Copilului al președintelui Rusiei. Sursa: Reuters

Comisarul prezidențial al Rusiei pentru Drepturile Copiilor, Maria Lvova-Belova, a povestit, într-o emisiune televizată, cum a luat un băiat din orașul ucrainean ocupat Mariupol și l-a dus în Rusia. Lvova-Belova, care este căutată de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia, a oferit detalii despre tânărul Pylyp, în vârstă de 15 ani, într-o apariție la emisiunea rusă „Smotri i Dumai” („Privește și gândește”). Belova a dezvăluit că băiatul, care și-a pierdut mama la vârsta de 10 ani, „nu voia să meargă în Rusia”, iubea Ucraina și era „supărat” pe Moscova, anunță Kyiv Post.

Susținând că l-a cunoscut pe adolescent atunci când acesta căuta un loc sigur unde să se adăpostească de soldații ruși, după ce aceștia i-au distrus și ocupat orașul natal, în mai 2022, Lvova-Belova a spus că au devenit prieteni în timp și că, în cele din urmă, ea l-a invitat să se mute la ea acasă.

Cu toate acestea, adolescentul, care a împlinit 18 ani în acest an, „a complicat atmosfera familială” deoarece suferea de stres post-traumatic din cauza bombardamentelor din Mariupol și păstra o puternică atașare față de Ucraina.

„Era mereu pe site-urile pro-ucrainene și, practic, citea toată propaganda de acolo”, a declarat Lvova-Belova intervievatorului. „Cânta tot timpul cântece în ucraineană. I-am spus: «Încerci să provoci cântând în ucraineană? Suntem popoare frățești... Am o atitudine foarte bună față de limba și de cultura voastră»”.

Lvova-Belova a respins sentimentele lui ca fiind „doar o chestie de adolescent” și a spus că l-a implorat să-și schimbe atitudinea față de Ucraina și Rusia „de dragul meu”.

Cu timpul, a afirmat ea, Pylyp a început să-și schimbe părerea și a decis că preferă noua sa viață în Rusia, pierzând dorința de a se întoarce la Mariupol.

Atunci când a fost întrebată despre mandatul emis împotriva ei de CPI în martie 2023, Lvova-Belova a negat că Rusia ar fi comis vreo ilegalitate în tratamentul copiilor ucraineni, de la invazia la scară largă a armatei ruse în Ucraina.

Ea a spus că acuzațiile „că le schimbăm identitatea, că îi reeducăm - adică în spiritul patriotismului rus - că îi trimitem pe front” sunt doar un „mit” răspândit de propaganda occidentală. Cu toate acestea, a recunoscut că mutarea lui Pylyp în Rusia a fost unul dintre motivele pentru care a fost emis mandatul ICC.

Cel puțin 19.500 de copii ucraineni au fost răpiți de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit autorităților de la Kiev.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
exercitiu militari romani, bucuresti
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii...
Ultimele știri
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță”
„Auziţi zgomotul magnific al şantierului?” Donald Trump apără demolările de la Casa Albă pentru construirea unei săli de bal
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Annalena Baerbock
Germania: Putin trebuie să fie tras la răspundere pentru „crima crimelor”
Comisarul rus pentru drepturile copiilor Maria Lvova-Belova susține o conferință de presă la Moscova pe 4 aprilie 2023.
Femeia dată în urmărire de CPI alături de Putin s-a autoincriminat în cazul răpirii unui copil ucrainean, susține Kievul
putin isi tine umbrela si coboara din avion
HARTĂ. În ce țări poate fi arestat Putin, dacă merge acolo. Principala acuzație adusă dictatorului rus
Partenerii noștri
Pe Roz
Iubirea n-are limită de vârstă. S-a măritat prima dată la 76 de ani, după ce și-a cunoscut soțul online: "Ne...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
În loc de iarnă, vine primăvara! Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni nu aduce veşti bune
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”