Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”

Comisarul prezidențial al Rusiei pentru Drepturile Copiilor, Maria Lvova-Belova, a povestit, într-o emisiune televizată, cum a luat un băiat din orașul ucrainean ocupat Mariupol și l-a dus în Rusia. Lvova-Belova, care este căutată de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia, a oferit detalii despre tânărul Pylyp, în vârstă de 15 ani, într-o apariție la emisiunea rusă „Smotri i Dumai” („Privește și gândește”). Belova a dezvăluit că băiatul, care și-a pierdut mama la vârsta de 10 ani, „nu voia să meargă în Rusia”, iubea Ucraina și era „supărat” pe Moscova, anunță Kyiv Post.

Susținând că l-a cunoscut pe adolescent atunci când acesta căuta un loc sigur unde să se adăpostească de soldații ruși, după ce aceștia i-au distrus și ocupat orașul natal, în mai 2022, Lvova-Belova a spus că au devenit prieteni în timp și că, în cele din urmă, ea l-a invitat să se mute la ea acasă.

Cu toate acestea, adolescentul, care a împlinit 18 ani în acest an, „a complicat atmosfera familială” deoarece suferea de stres post-traumatic din cauza bombardamentelor din Mariupol și păstra o puternică atașare față de Ucraina.

„Era mereu pe site-urile pro-ucrainene și, practic, citea toată propaganda de acolo”, a declarat Lvova-Belova intervievatorului. „Cânta tot timpul cântece în ucraineană. I-am spus: «Încerci să provoci cântând în ucraineană? Suntem popoare frățești... Am o atitudine foarte bună față de limba și de cultura voastră»”.

Lvova-Belova a respins sentimentele lui ca fiind „doar o chestie de adolescent” și a spus că l-a implorat să-și schimbe atitudinea față de Ucraina și Rusia „de dragul meu”.

Cu timpul, a afirmat ea, Pylyp a început să-și schimbe părerea și a decis că preferă noua sa viață în Rusia, pierzând dorința de a se întoarce la Mariupol.

Atunci când a fost întrebată despre mandatul emis împotriva ei de CPI în martie 2023, Lvova-Belova a negat că Rusia ar fi comis vreo ilegalitate în tratamentul copiilor ucraineni, de la invazia la scară largă a armatei ruse în Ucraina.

Ea a spus că acuzațiile „că le schimbăm identitatea, că îi reeducăm - adică în spiritul patriotismului rus - că îi trimitem pe front” sunt doar un „mit” răspândit de propaganda occidentală. Cu toate acestea, a recunoscut că mutarea lui Pylyp în Rusia a fost unul dintre motivele pentru care a fost emis mandatul ICC.

Cel puțin 19.500 de copii ucraineni au fost răpiți de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit autorităților de la Kiev.

