„Comisia Antiteroristă a Moscovei” interzice publicarea de imagini cu urmările atacurilor ucrainene cu drone

Autorităţile din Moscova au impus restricţii privind publicarea de fotografii şi înregistrări video cu urmările atacurilor ucrainene cu drone, a informat miercuri primarul capitalei Rusiei, Serghei Sobianin, conform agenţiei Reuters.

Pe site-ul oficial de internet al edilului a apărut un ordin care se referă la „Comisia Antiteroristă” a Moscovei şi arată că măsura urmăreşte „prevenirea răspândirii de informaţii lipsite de credibilitate”.

Ordinul vizează atât mass-media, cât şi persoanele fizice şi serviciile de urgenţă şi se referă la orice imagini ale unor „acte teroriste, inclusiv atacuri cu drone”, înainte de a fi publicate pe site-urile de internet ale ministerului apărării sau ale executivului municipal. Sunt exceptate anunţurile pentru menţinerea ordinii publice.

Încălcarea interdicţiei poate fi sancţionată cu amenzi echivalente cu 400 până la 680 de dolari pentru persoanele fizice şi mult mai mari pentru oficialităţi sau persoane juridice.

Restricţii similare sunt deja în vigoare în alte regiuni din Rusia.

