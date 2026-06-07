Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că restabilirea deplină a drepturilor vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru o „soluționare pe termen lung” a conflictului. Moscova a acuzat în mod repetat Kievul de discriminare sistematică împotriva minorității ruse din Ucraina și a ucrainienilor vorbitori de limbă rusă. Acuzațiile de discriminare lingvistică și de „rusofobie” au fost invocate ca principale justificări pentru invazia din 2022 a vecinului său de către Moscova, anunță TVP World.

Serghei Lavrov a repetat aceste acuzații sâmbătă, într-un discurs video postat pe rețelele sociale cu ocazia Zilei Limbii Ruse.

„Printre prioritățile noastre absolute se numără protecția și sprijinul celor pentru care limba rusă este limba maternă”, a spus ministrul rus de Externe. „Vom continua să ne opunem ferm oricăror manifestări de discriminare lingvistică și rusofobie, oriunde ar avea loc acestea.”

Referindu-se în mod special la Ucraina, Lavrov a afirmat că Rusia va „realiza cu siguranță” restabilirea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă, despre care a susținut că au fost vizați de ucraineni.

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„Rezolvarea acestei probleme se numără printre condițiile necesare pentru o soluționare pe termen lung a conflictului ucrainean”, a spus Lavrov.

Vineri, președintele rus Vladimir Putin a respins o ofertă de discuții față în față cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Respingerea a urmat publicării unei scrisori deschise a lui Zelenski în care acesta se oferea să discute despre pace cu Putin, după ce inițiativele anterioare conduse de SUA nu reușiseră să obțină niciun progres.

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Editor : C.A.