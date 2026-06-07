Live TV

Video Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt esențiale”

Data publicării:
President Putin On State Visit To Kazakhstan
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că restabilirea deplină a drepturilor vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru o „soluționare pe termen lung” a conflictului. Moscova a acuzat în mod repetat Kievul de discriminare sistematică împotriva minorității ruse din Ucraina și a ucrainienilor vorbitori de limbă rusă. Acuzațiile de discriminare lingvistică și de „rusofobie” au fost invocate ca principale justificări pentru invazia din 2022 a vecinului său de către Moscova, anunță TVP World.

Serghei Lavrov a repetat aceste acuzații sâmbătă, într-un discurs video postat pe rețelele sociale cu ocazia Zilei Limbii Ruse.

„Printre prioritățile noastre absolute se numără protecția și sprijinul celor pentru care limba rusă este limba maternă”, a spus ministrul rus de Externe. „Vom continua să ne opunem ferm oricăror manifestări de discriminare lingvistică și rusofobie, oriunde ar avea loc acestea.”

Referindu-se în mod special la Ucraina, Lavrov a afirmat că Rusia va „realiza cu siguranță” restabilirea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă, despre care a susținut că au fost vizați de ucraineni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Rezolvarea acestei probleme se numără printre condițiile necesare pentru o soluționare pe termen lung a conflictului ucrainean”, a spus Lavrov.

Vineri, președintele rus Vladimir Putin a respins o ofertă de discuții față în față cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Respingerea a urmat publicării unei scrisori deschise a lui Zelenski în care acesta se oferea să discute despre pace cu Putin, după ce inițiativele anterioare conduse de SUA nu reușiseră să obțină niciun progres.

Citește și:

MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului nu se ascunde cu invitaţi care nu vorbesc în numele țării lor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
3
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
nicusor dan 2
4
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat de ce nu l-a desemnat prim-ministru pe Sorin Grindeanu
eugen tomac
5
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Digi Sport
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mae
MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului nu se ascunde cu invitaţi care nu vorbesc în numele țării lor
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan anunță că urmează să discute cu Zelenski după incidentul cu dronă din Constanța
Russia Ukraine War NATO
NATO pregătește un nou pachet militar uriaș pentru Ucraina. Aliații discută un ajutor de zeci de miliarde de euro
drone in zbor
Rusia anunță interceptarea a 86 de drone lângă Sankt Petersburg, în timp ce Putin participa la un forum internațional
friedrich merz
Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând
Recomandările redacţiei
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini...
Gulf Cooperation Council (GCC) Leaders Summit 2023, Doha, Qatar - 03 Dec 2023
SUA analizează redirecționarea activelor iraniene: plan pentru...
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare...
bec electricitate preturi energie
Vești pentru consumatori: UE pregătește o măsură care ar putea reduce...
Ultimele știri
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat pentru Ministerul Sănătății: Declin cu respect
CM 2026. Curaçao, cea mai mică țară care s-a calificat vreodată la un turneu final a încheiat pregătirile pentru Cupa Mondială
Zeci de unelte pentru pescuit în valoare de aproape 60.000 de lei au fost ridicate de polițiștii de frontieră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Câți ani are, de fapt, suportera care a făcut furori la Cupa Mondială din Rusia. Toată lumea a rămas șocată
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Schimbare la Dinamo după venirea lui Nuno Campos: „E o măsură normală”. Cum arată staff-ul portughezului
Adevărul
Conacul din Bihor unde a fost ascunsă Coroana Ungariei, scos la vânzare. Domeniul de 6.635 mp, mai ieftin...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
Destinația ascunsă din Europa care surprinde tot mai mulți turiști: sate alpine și peisaje ca în Elveția, dar...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Kate Middleton, în centrul atenției la nunta lui Peter Phillips. Cum a apărut prințesa de Wales la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...