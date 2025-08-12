Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire”, susține Dmitri Suslov, consilier la Kremlin

„Cred că Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă”, a declarat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier al Kremlinului pentru politica externă, în legătură cu summitul Rusia - SUA de vineri din Alaska, într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.

Întrebat ce așteaptă Vladimir Putin de la summitul din Alaska, Suslov a a spus că sunt două variante posibile, dar o parte crucială a acordului la care ar trebui să se ajungă este ca Ucraină să nu devină membră a NATO.

„Prima este ca cei doi președinți să adopte un plan bilateral ruso-american pentru a obține un armistițiu în Ucraina. Acest lucru este fundamental din punctul de vedere al Kremlinului: acordul este între noi și Statele Unite, fără Ucraina și Europa. Acest plan ar putea include retragerea forțelor ucrainene din zonele din Donbassunde sunt încă prezente și retragerea Rusiei din regiunile Sumî, Dnipropetrovsk și Harkov, cu linia frontului neschimbată în celelalte zone. Reamintesc că, în urmă cu un an, Moscova a cerut Ucrainei retragerea completă din toate cele patru provincii anexate, în timp ce acum cere doar retragerea din Donbas. O parte crucială a acordului este angajamentul Ucrainei de a nu adera la NATO”, a spus consilierul Kremlinului.

Când reporterul italian a subliniat că acest acord ar însemna că practic nu este doar vorba despre un simplu schimb de teritorii, Dmitri Suslov a explicat: „Evident că nu. Angajamentul de a nu adera la Alianța Atlantică este condiția prealabilă indispensabilă pentru orice armistițiu. Apoi, acordurile finale vor trebui să includă, desigur, și demilitarizarea Ucrainei și reforma constituțională în sens federal”.

A doua variantă, potrivit lui Suslov, este ca Volodimir Zelenski, cu susținerea Europenilor, să respingă planul bilateral ruso-american. „În acel moment, Trump ar tăia toată asistența militară acordată Kievului și ar înceta chiar să mai vândă arme europenilor, pentru ca aceștia să le cedeze Ucrainei. Dar acest lucru ar accelera înfrângerea și prăbușirea totală a acesteia”, a declarat Dmitri Suslov.

Consilierul susține că adevăratele noutăți ale propunerii Rusiei privind un acord ar fi că „în primul rând, Rusia este acum dispusă să discute despre un armistițiu, nu doar despre acordul final. În al doilea rând, Putin cere puțin mai puțin pentru armistițiu decât acum un an”.

Întrebat de ce, în cazul în care Zelenski respinge varianta propusă de Rusia, Trump ar acționa împotriva Kievului, fără a lua nicio măsură punitivă împotriva Moscovei, Suslov a adus în discuție problema pe care SUA o are cu statele BRICS și a vorbit despre o cale de ieșire pentru liderul american dintr-o sistuație în care s-a pus singur.

„Dacă Trump susține atât de puternic și aproape cu entuziasm opțiunea acordului, este și pentru că s-a pus într-o poziție dificilă, în momentul în care a cerut Chinei, Indiei și Braziliei să nu mai importe petrol rusesc, amenințându-le cu sancțiuni secundare. China, evident, spune nu, dar nici New Delhi și Brasilia nu ar face-o niciodată, iar refuzul lor ar fi o problemă pentru America: în acel moment, fie Trump cedează, părând slab, fie este atras într-un conflict politic și comercial grav cu China și două țări centrale din BRICS, cu rezultate imprevizibile. Dacă, în schimb, summitul din Alaska ar fi un succes, cu aprobarea unui plan comun pentru armistițiul în Ucraina, fitilul pe care l-a aprins imprudent cu China, India și Brazilia ar fi dezamorsat, iar președintele american ar putea chiar revendica un merit istoric. De aceea ne așteptăm ca Trump să accepte propunerea lui Putin. Pentru el este o cale de ieșire, tocmai”, a declarat Dmitri Suslov.

De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea Trump - Putin

Suslov a explicat că alegerea locului întâlnirii celor doi lideri nu este deloc întâmplătoare și a precizat ca pe agenda summitului, pe lângă subiectul Ucraina, se mai află și Arctica.

„Este o alegere semnificativă din punct de vedere istoric și politic. În primul rând, Alaska subliniază bilateralismul summitului. Nu există un loc în lume mai exclusiv ruso-american decât Alaska: departe de Europa și Ucraina, foarte aproape de Rusia. Subliniază faptul că Putin și Trump găsesc singuri o soluție la războiul din Ucraina. În al doilea rând, summitul din Alaska va fi primul summit deplin între Rusia și SUA pe teritoriul american în 15 ani, ultimul fiind în 2010, când Dmitri Medvedev l-a vizitat pe Barack Obama la Washington. Acest lucru semnalează voința reciprocă puternică de a întoarce pagina conflictului și de a îmbunătăți relațiile noastre. În al treilea rând, agenda a determinat alegerea locului: pe lângă Ucraina, se va discuta despre Arctica, un punct crucial al relațiilor bilaterale. Există o confruntare acerbă în regiune, potențial teatru al unui conflict armat. Activitățile militare atât ale Rusiei, cât și ale SUA sunt în creștere. Dar, odată cu topirea ghețurilor și accesibilitatea sa sporită, Arctica este, de asemenea, zona cea mai promițătoare pentru dezvoltarea de noi relații de cooperare economică între cele două țări: cercetare comună, explorarea și exploatarea materiilor prime, comerț”, a declarat Dmitri Suslov pentru publicația citată.

