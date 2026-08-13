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„Consecințe monstruase”. Medvedev amenință singura țară cu care Rusia nu are un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial

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Dmitri Medvedev. Sursa foto: Profimedia
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Japonia ar putea suferi consecințe din cauza poziției sale privind apartenența insulelor Kurile de Sud, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Lanțul insular al Kurilelor este o serie de insule situate între Kamchatka și insula japoneză Hokkaido, care separă Marea Okhotsk de Oceanul Pacific și „acoperă” intrarea către bazele rusești din Extremul Orient unde sunt staționate submarine nucleare. „Prim-ministrul Japoniei, Takaichi, poate să vorbească cât vrea despre faptul că Insulele Kurile sunt «istoric japoneze», dar această vorbărie nu va schimba nimic. Ele au fost, sunt și vor rămâne pământ rus. Cel care nu înțelege acest lucru se va confrunta cu consecințe monstruoase ale iluziei sale”, a scris Medvedev pe X.

Această declarație a fost făcută după ce Tokyo și-a exprimat protestul în legătură cu vizita președintelui Vladimir Putin în Insulele Kurile, iar Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Tokyo, Nikolai Nozdrev. Ministerul a declarat că insulele sudice (este vorba despre Iturup, Kunashir, Shikotan și lanțul insular Habomai) „sunt, din punct de vedere istoric și al dreptului internațional, teritoriu ancestral al țării noastre”. Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a subliniat că această vizită „va agrava inevitabil sentimentele anti-ruse din societatea japoneză și va îngreuna restabilirea relațiilor” dintre cele două țări. Problema apartenenței insulelor din sudul arhipelagului Kurile a apărut după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și anexarea arhipelagului la URSS.

Trupele sovietice au ocupat toate insulele Kurile până în septembrie 1945. În anul următor, aceste teritorii au fost incluse în regiunea Habarovsk a RSFSR, iar mai târziu au fost transferate regiunii Sahalin. Întreaga populație japoneză a fost deportată.

La Tokyo, cedarea Insulelor Kurile către URSS și, ulterior, către Rusia este considerată o ocupație ilegală. Putin și fostul lider japonez Shinzo Abe s-au întâlnit de peste 25 de ori, până la demisia acestuia din funcția de prim-ministru în 2020, pentru a ajunge la un acord privind insulele, dar fără succes.

În martie 2022, Moscova a anunțat că se retrage din dialogul cu Japonia, ca urmare a aderării acesteia la sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a interzis japonezilor care locuiau anterior pe insule să le viziteze fără viză. În aprilie 2022, Japonia a calificat pentru prima dată în aproape 20 de ani Insulele Kurile de Sud drept „teritorii ocupate ilegal”.

Editor : A.R.

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