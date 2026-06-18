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Consilierul lui Putin susține că europenii l-au „intoxicat” pe Trump cu idei dăunătoare în timpul summitului G7: „Se poate presupune”

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Iuri Ușakov,
Iuri Ușakov, consilier pe politică externă al lui Putin. Foto: Profimedia
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Un consilier de rang înalt al Kremlinului a declarat joi că liderii europeni probabil i-au insuflat lui Donald Trump idei dăunătoare în cadrul summitului G7 de săptămâna aceasta, dar că președintele SUA este un lider puternic care își menține propriile convingeri, relatează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a susținut că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina, în urma unei întâlniri „foarte bune” pe care a avut-o marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ⁠declarații care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 cu privire la posibilitatea încheierii unui acord.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a declarat joi că, în opinia sa, Trump a fost dezinformat cu privire la situația din Ucraina în cadrul summitului și că Moscova încă așteaptă vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner — deși nu a fost stabilită încă nicio dată pentru aceasta.

„Se poate presupune că Trump a fost intoxicat cu... idei dăunătoare. Înțelegem că europenii exercită o influență dăunătoare în această privință”, a declarat Ușakov la televiziunea de stat rusă.

„Trump este un politician puternic și își susține convingerile. A făcut comentarii cu privire la unele aspecte, iar pe altele le-a păstrat pentru sine. Să vedem cum se vor dezvolta lucrurile”, a spus el.

Zelenski și aliații săi europeni i-au subliniat lui Trump că, în opinia lor, situația Ucrainei pe câmpul de luptă s-a îmbunătățit datorită incursiunilor dronelor sale adânc în teritoriul Rusiei. Ușakov a afirmat că acest lucru este „categoric neadevărat”.

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Editor : A.M.G.

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