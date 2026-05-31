Copiii lui Putin, crescuți „ca niște europeni educați”. Cât câștigă bonele occidentale și despre ce nu au voie să vorbească

Copiii președintelui rus Vladimir Putin sunt educaţi de guvernante şi profesori străini, care au obligaţia contractuală de a evita orice discuţie despre subiecte LGBT şi de a-i ajuta să vorbească limbi străine precum „nişte europeni educaţi”, potrivit unei investigaţii publicate de Systema, unitatea de investigaţii a Radio Free Europe/Radio Liberty. Documentele analizate de jurnalişti arată că personalul care se ocupă de copiii liderului rus şi ai Alinei Kabaeva este atent monitorizat, plătit cu sume consistente şi supus unor reguli stricte privind activitatea şi comportamentul său, relatează Meduza.

Cu cât sunt plătite bonele occidentale

În ianuarie 2026, cel puţin 3,5 milioane de ruble (aproximativ 37.000 de euro) au fost cheltuite pentru salariile a trei guvernante care se ocupau de cei mai mici copii ai lui Vladimir Putin. Jurnaliştii Systema au obţinut şi analizat documente şi corespondenţă referitoare la personalul care lucrează cu fiii lui Putin şi ai fostei campioane olimpice Alina Kabaeva.

La începutul anului 2026, cei mai mici copii ai lui Putin, Ivan (născut în 2015) şi Vladimir (născut în 2019), aveau cel puţin trei guvernante: Sofia B., cetăţeană a Bosniei şi Herţegovinei, Irene E., cetăţean german, şi Carol R., cetăţeană sud-africană. În mai 2026, Carol R. şi-a dat demisia din motive care rămân neclare.

Plăţile către personalul care lucrează cu copiii lui Putin sunt calculate individual, în funcţie de numărul de ore lucrate. Oficial, guvernantele figurează drept „traducători principali” la Institutul de Perfecţionare Profesională al Centrului Medical Internaţional Sogaz, instituţie conectată cu apropiatul lui Putin, Iuri Kovalciuk, şi cu fiica preşedintelui, Maria Voronţova. Acest aranjament le permite să obţină vize şi permise de muncă în Rusia în calitate de „specialişti înalt calificaţi”.

Contractele personalului prevăd un salariu de bază de 167.000 de ruble (aproximativ 1.800 de euro), la care se adaugă bonusuri. Guvernantele ar putea primi, de asemenea, o parte din remuneraţie în numerar, astfel de practici fiind documentate în corespondenţa analizată.

Copiii lui Putin, crescuți „ca niște europeni educați”

Documentele consultate de Systema acoperă perioada 2017-2026. Majoritatea au fost trimise către o adresă de e-mail utilizată de verişoarele Alinei Kabaeva, Olesia Fedina şi Ekaterina Golovaciova. Nici Putin, nici Kabaeva nu sunt menţionaţi nominal în documente. Copiii lor sunt aproape întotdeauna identificaţi doar drept „beneficiari”. Totuşi, într-un document din 2019 apare numele unui copil: Ivan Fedin. Fiul Olesiei Fedina poartă însă un alt nume.

În decursul a nouă ani, aproximativ 20 de profesori particulari au lucrat pentru familia Putin-Kabaeva. La un moment dat, între patru şi şase persoane se ocupau de educaţia unui singur copil, uneori simultan, alteori prin rotaţie. Printre atribuţiile lor se număra şi predarea limbilor străine. Programul lui Ivan, la vârsta de trei ani, includea lecţii de engleză şi germană.

Potrivit documentelor, Olesia Fedina le-a transmis guvernantelor în 2019 că, până la vârsta de patru ani, Ivan trebuie să fie permanent expus unui „mediu lingvistic complet”. Ea a precizat că engleza vorbită de copil ar trebui să curgă la fel de natural precum „vorbirea unui european educat”. Cerinţe similare existau şi pentru limba germană.

Interdicţie privind discuţiile despre LGBT

Systema citează şi o altă prevedere inclusă în contractele personalului:

„Nu impuneţi niciodată beneficiarului opiniile voastre religioase, politice sau ideologice. Nu abordaţi subiecte legate de relaţii sexuale sau educaţie sexuală fără consultarea prealabilă a angajatorului. În niciun caz nu trebuie discutate subiecte legate de LGBT.”

Starea de sănătate a profesorilor era atent monitorizată. Înainte de angajare, aceştia erau obligaţi să efectueze controale medicale la clinica Sogaz şi să le repete după fiecare călătorie. O boală infecţioasă sau orice altă afecţiune care i-ar fi împiedicat să lucreze mai mult de trei săptămâni putea duce la concediere imediată.

Angajaţii trebuiau să completeze zilnic rapoarte detaliate de mai multe pagini. În multe situaţii, nu aveau voie să părăsească ceea ce documentele numesc „complexul familial”, respectiv reşedinţa de la Valdai. În 2022, într-un schimb de corespondenţă cu o profesoară de limba engleză identificată drept Jane M., această restricţie era descrisă ca fiind impusă în „condiţii de carantină”.

„Eram doar o persoană care făcea ceea ce i se spunea”

Majoritatea profesorilor şi guvernantelor menţionaţi în documente nu au răspuns întrebărilor adresate de Systema. O singură fostă guvernantă a confirmat că a lucrat timp de trei luni în Rusia, însă a declarat că nu i s-a spus niciodată cine era angajatorul său.

„Eram doar o persoană care făcea ceea ce i se spunea”, a afirmat aceasta.

Numele şi datele de naştere ale copiilor lui Putin şi Kabaeva au fost identificate pentru prima dată de Centrul Dossier.

Potrivit investigaţiei realizate de această organizaţie, Ivan şi Vladimir locuiesc în principal la reşedinţa prezidenţială din Valdai, proprietate descrisă pe larg de publicaţia Proekt în 2023, unde beneficiază de serviciile unor guvernante, bone şi antrenori personali.

Centrul Dossier a relatat, de asemenea, despre mecanismul prin care personalul este angajat prin intermediul unei reţele de clinici asociate lui Iuri Kovalciuk şi a concluzionat că toate aspectele legate de recrutare şi administrarea personalului sunt gestionate de verişoara Alinei Kabaeva, Olesia Fedina.

Editor : Ș.A.