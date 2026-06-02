Copiii nu sunt bine: Minorii din Rusia, victime ale îndoctrinării politice și militare (raport)

În fiecare an, pe 1 iunie, Rusia sărbătorește Ziua Internațională a Copilului, o zi dedicată protejării drepturilor minorilor. Cu ocazia acestei zile, în acest an, apărătorii drepturilor omului și cercetătorii atrag din nou atenția asupra îndoctrinării politice tot mai intense și a urmăririi penale a copiilor din Rusia, pe fondul represiunii exercitate de Kremlin împotriva disidenților în contextul războiului. The Moscow Times analizează presiunile politice și juridice tot mai mari cu care se confruntă minorii din Rusia.

Îndoctrinarea

Într-un raport consultat de The Moscow Times, Amnesty International afirmă că autoritățile ruse au transformat sistematic sistemul de învățământ al țării într-un instrument „de indoctrinare a copiilor” și de „promovare a narațiunilor pro-guvernamentale și pro-război”.

„(Școlile) primesc instrucțiuni să răspândească propagandă, adesea plină de dezinformare, care subminează noțiunea de drepturi ale omului și ascunde încălcările dreptului internațional umanitar în numele intereselor naționale ale Rusiei”, se arată în raportul Amnesty International, publicat luni.

Organizația afirmă că Kremlinul a integrat mesaje patriotice și militarizate în școli prin programe școlare controlate la nivel central, manuale de istorie revizuite și ore săptămânale cunoscute sub numele de „Conversații importante”, care au fost introduse după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Descris oficial ca ore extracurriculare menite să promoveze patriotismul și „valorile tradiționale rusești”, programul „Conversații importante” este, de fapt, obligatoriu în multe școli, afirmă organizațiile pentru drepturile omului.

Se preconizează că astfel de cursuri vor fi introduse și în grădinițe în această toamnă.

Aceste politici „încalcă drepturile omului la o educație de calitate, la viață privată și la libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de informare”, a declarat Amnesty International.

„Sistemul educațional rezultat este conceput pentru a le nega copiilor posibilitatea de a-și forma propriile opinii și de a învăța gândirea independentă și critică la o vârstă formativă”, a afirmat organizația.

Militarizarea

Apărătorii drepturilor omului afirmă, de asemenea, că școlile sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a expune copiii la teme militare și mesaje de război.

Soldați și veterani ai războiului din Ucraina — inclusiv membri ai unor unități cunoscute pentru brutalitatea lor, precum grupul de mercenari Wagner — au apărut în mod regulat în școli pentru a ține prelegeri patriotice.

Într-un caz, o școală din Sankt Petersburg a trimis o scrisoare de mulțumire pentru „contribuția la educația civică și patriotică” lui Alexei Milhakov, liderul Rusich, o unitate paramilitară neonazistă, ai cărei membri au pozat public în fața cadavrelor mutilate ale soldaților ucraineni.

Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat anul trecut că veteranii de război ar trebui să predea copiilor în „fiecare școală”.

„Toți tinerii care participă la operațiunea militară specială sunt eroi și patrioți”, a spus Volodin. „Ei au luat decizia de a apăra țara, pe noi toți... Calitățile lor ar trebui valorificate în educarea copiilor. Acest lucru este important pentru copii.”

Luna trecută, veteranii de război au participat, de asemenea, la ceremonii de absolvire și la sărbătorile de sfârșit de an școlar în regiuni precum Omsk și Krasnodar, precum și în republicile Buriatia și Bașkortostan.

În regiunea sudică Rostov, părinții și profesorii au organizat o campanie prin care au îndemnat familiile să doneze bani pentru echipament militar unei unități de asalt rusești, în loc să cumpere flori pentru sărbătorile școlare.

Rusia a lansat, de asemenea, proiecte în cadrul cărora adolescenții pot învăța să opereze și să dezvolte software pentru drone, precum și să lucreze la tehnologii cu potențiale aplicații militare.

În conformitate cu un ordin semnat de președintele Vladimir Putin, elevii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani vor putea participa la un campionat național de pilotaj de drone, care va începe în acest an.

Violența împotriva copiilor

Cercetătorii au semnalat, de asemenea, o creștere a numărului de infracțiuni violente împotriva copiilor de la invazia Ucrainei. Conform unui raport realizat de agenția de știri din exil Vyorstka și Universitatea din Helsinki, în 2023 au fost înregistrate aproape 11.000 de cazuri de violență fizică împotriva copiilor și adolescenților, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de anul precedent și un nivel semnificativ mai ridicat decât în anii anteriori.

Deși raportul menționează că nu pot fi determinate pe deplincauzele acestei creșteri, o posibilă explicație este că autoritățile de aplicare a legii au devenit mai dispuse să deschidă anchete penale. Adevărata amploare a violenței împotriva minorilor rămâne necunoscută din cauza lipsei datelor disponibile public.

După analizarea a peste 5.500 de dosare penale din perioada 2021-2025, cercetătorii au constatat că cel puțin jumătate dintre acestea implicau abuz domestic și că violența avea loc cel mai frecvent în cadrul familiei.

Bărbații reprezentau 71% dintre autori, în timp ce 52% dintre cazuri implicau o rudă apropiată.

Cea mai frecventă pedeapsă aplicată pentru violența împotriva unui copil în Rusia este o amendă de 5.000 de ruble (70 de dolari).

Rusia nu a adoptat o lege cuprinzătoare care să incrimineze violența domestică, în ciuda eforturilor de sensibilizare depuse de ani de zile de grupurile pentru drepturile omului.

Deportarea copiilor ucraineni

De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a deportat cu forța sau a transferat ilegal mii de copii ucraineni în Rusia și pe teritoriile ocupate, un act care constituie o crimă împotriva umanității, a declarat un organism de anchetă al Organizației Națiunilor Unite.

Comisia internațională independentă de anchetă privind Ucraina a declarat că a verificat peste 1.200 de cazuri până în martie 2026, în timp ce Kievul estimează că numărul acestora se ridică la 20.570.

Rusia a declarat că a mutat unii copii din casele lor sau din orfelinate pentru a-i proteja de zonele de luptă active.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zakharova, a declarat luni că protejarea copiilor rămâne o prioritate a politicii interne și externe a Rusiei și a acuzat alte țări că politizează problema și răspândesc dezinformare.

„Problemele copiilor sunt puternic politizate, se promovează standarde duble, iar anumite țări exploatează fără scrupule natura emoțională a acestei chestiuni, fără îndoială, sensibile, pentru a răspândi minciuni, calomnii și dezinformare împotriva altor state”, a spus ea, referindu-se la rapoartele larg verificate privind deportarea de către Moscova a copiilor ucraineni.

În 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al comisarului pentru drepturile copilului al Kremlinului, Maria Lvova-Belova, pentru presupusa deportare ilegală a copiilor ucraineni.

Urmărirea penală a minorilor

Organizația pentru drepturile omului „Memorial”, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a avertizat că Rusia „nu respectă adesea” standardele internaționale care reglementează justiția pentru minori.

Minorii se confruntă adesea cu încălcări ale drepturilor în timpul detenției și al interogatoriilor, a afirmat „Memorial”, iar copiii sunt, de asemenea, supuși frecvent la acte de violență, intimidare și constrângere.

În multe cazuri, minorii sunt interogați fără ca tutorii lor legali să fie prezenți, iar dreptul lor la apărare juridică este încălcat în mod sistematic.

Deși „Memorial” a afirmat că este imposibil să se determine numărul exact al minorilor care au fost urmăriți penal din motive politice sau câți dintre aceștia se află în prezent în spatele gratiilor, organizația a declarat că a documentat cel puțin 124 de copii și adolescenți care sunt în prezent persecutați din motive politice, dintre care 107 sunt închiși.

În total, „Memorial” a înregistrat 427 de persoane a căror urmărire penală a început înainte de a împlini vârsta de 18 ani.

Separat, organizația de monitorizare a drepturilor omului OVD-Info a declarat pentru The Moscow Times că 356 de minori au fost adăugați în registrul național al Rusiei al „teroriștilor și extremiștilor” în 2025, o creștere de 12 ori față de 2021.

Unul dintre cele mai notabile cazuri este cel al deținutului politic Arsenii Turbin, care avea 15 ani când a fost plasat în arest la domiciliu și ulterior condamnat la cinci ani într-o colonie penală pentru minori.

Autoritățile l-au acuzat pe Turbin că s-a alăturat Legiunii Libertății Rusiei, o unitate de voluntari ruși care luptă în cadrul armatei ucrainene și pe care Rusia o desemnează drept organizație teroristă. Turbin neagă acuzațiile.

Un alt caz des menționat este cel al lui Yegor Balazeikin, care a fost condamnat la șase ani de închisoare la vârsta de 17 ani pentru că a încercat să incendieze birourile de recrutare ale armatei, în semn de protest împotriva războiului.

Atât Balazeikin, cât și Turbin au fost incluși în registrul federal al Rusiei al „teroriștilor și extremiștilor”.

Valeri Zaițev, un student din regiunea Habarovsk, a fost condamnat la vârsta de 15 ani la 4,5 ani într-o colonie penală pentru minori, sub acuzația de a fi participat la Batalionul Azov din Ucraina, pe care Rusia îl desemnează drept organizație teroristă, și de a fi urmat o pregătire pentru activități „teroriste”.

„Memorial” i-a desemnat pe Turbin, Balazeikin și Zaițev drept prizonieri politici.

Editor : B.P.