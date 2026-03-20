Copiii ruși vor învăța din clasa întâi cum „să-și iubească corect patria”. Noi materii incluse în programa școlară

elevi scoala copii
Începând cu 1 septembrie, în școlile ruse va fi introdus un nou curs extracurricular intitulat „Familia mea” pentru elevii din clasele primare, a informat Ministerul Educației pentru „RIA Novosti”. Conform programei cursului, elevilor din clasa întâi li se va explica în cadrul orelor cum să „își iubească compatrioții și patria”.

În clasa a doua, elevii vor fi familiarizați cu valorile „tradiționale spirituale și morale” ale Rusiei. Printre teme se vor număra: „Dragostea de patrie”, „Memoria istorică” și „Familia puternică”.

În clasa a treia, accentul se va pune pe dezvoltarea „calităților bune și a virtuților”, care se formează în familie, iar în clasa a patra – pe relațiile dintre adulți și copii. „Scopul în clasa a patra este de a pregăti copiii pentru viața de adolescent, pentru ca ei să înțeleagă cât de important este ceea ce au, pentru a învăța să-și prețuiască și să-și păstreze familia”, a menționat autoarea manualelor pentru această materie, Tatiana Polikarpova.

Ministerul Educației a precizat că se intenționează ca orele să se desfășoare o dată pe lună. În același timp, cursul nu este obligatoriu — școlile îl pot introduce „la alegere, ținând cont, printre altele, de solicitările părinților”, au menționat reprezentanții ministerului.

După izbucnirea războiului pe scară largă în Ucraina, îndoctrinarea ideologică s-a intensificat în școlile rusești. Din septembrie 2023, în instituțiile de învățământ se organizează sesiuni propagandistice intitulate „Discuții despre lucruri importante”, în cadrul cărora se povestește despre războiul din Ucraina și se invită la ore participanți la agresiune, inclusiv foști infractori și combatanți ai companiilor militare private.

Autoritățile au declarat că astfel de lecții sunt necesare pentru „formarea la elevi a dragostei față de patrie, a mândriei pentru propria țară și a patriotismului”.

De asemenea, în școli a fost introdus cursul „Cunoașterea familiei”, care aparține formal activităților extracurriculare, dar este de fapt obligatoriu. Cursurile au loc o dată pe săptămână, adesea ca a șaptea sau a opta oră. La ore, copiii sunt convinși să se sacrifice pentru patrie și să aibă mulți copii.

În acest context, rușii au început să-și retragă în masă copiii din școli, optând pentru educația la domiciliu. Conform datelor Ministerului Educației, în 2025, 14.300 de persoane au trecut la învățământul la domiciliu, ceea ce reprezintă o creștere de 16,8% față de anul precedent. În total, 99.400 de copii au învățat acasă.

