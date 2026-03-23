Propaganda de război introdusă în școlile din Rusia stârnește îngrijorări în rândul părinților, unii recunoscând cu neliniște că propriii copii ajung să fie atrași de mesajele patriotice promovate la clasă. Fenomenul a fost readus în atenția publică internațională după succesul unui film premiat cu Oscar, care ridică întrebarea dacă aceste lecții de loialitate și mobilizare națională reușesc, în timp, să modeleze percepțiile noilor generații asupra războiului și statului, arată BBC într-o analiză.

Când fiicei sale de șapte ani i s-a cerut să învețe o poezie despre „glorioasa armată” a Rusiei pentru un eveniment școlar, Nina, din Moscova, a considerat că este prea mult. Ea s-a străduit să-și protejeze fiica de un număr tot mai mare de activități și lecții „patriotice”.

Această intensificare a propagandei de război îndreptată către copiii ruși a fost adusă în fața publicului mondial într-un documentar premiat cu Oscar, intitulat „Mr. Nobody Against Putin”.

Documentarul BBC s-a bazat pe imagini filmate de Pavel Talankin, coordonator de evenimente și videograf la o școală primară din micul oraș provincial Karabash, situat în Munții Ural.

Ceea ce o îngrijorează cel mai mult pe Nina este faptul că fiicei sale îi place să participe la programul patriotic susținut de stat:

Îi place profesoara, îi plac colegii de clasă - îi place să facă parte din asta

Nina se teme că opunerea deschisă față de activitățile școlare ar putea-o izola social pe fiica ei, iar când a ținut-o acasă o dată pentru a evita un eveniment patriotic la școală, fiica ei a fost supărată: „Nu vreau să simtă că nu-și are locul acolo.”

Filmul realizat de Talankin pentru BBC documentează modul în care acesta a fost atras, fără voia sa, în mașina de propagandă a lui Putin, pe măsură ce invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina se desfășura în 2022.

Au fost introduse ceremonii de ridicare a drapelului, precum și ore obligatorii menite să le prezinte elevilor viziunea guvernului asupra valorilor rusești și a evenimentelor mondiale. Cărțile de istorie au fost rescrise și actualizate pentru a include ultimele evoluții, inclusiv ceea ce li s-a spus rușilor că era o „operațiune militară specială”.

„O poziție activă împotriva războiului ar putea atrage atenția nedorită”

Aceste dictaturi au continuat. Abia luna trecută, Ministerul Educației din Rusia a anunțat planuri de a introduce o listă de jucării și jocuri aprobate de stat pentru grădinițe, pentru a promova „valorile tradiționale rusești”.

Mesajele pe care guvernul vrea ca copiii să le asimileze sunt clare: invazia este un război defensiv, iar patriotismul înseamnă loialitate necondiționată.

Acasă, însă, unii se confruntă cu opinii diferite. Maksim, în vârstă de opt ani, enumeră tot ce a învățat la orele de educație patriotică: despre marii poeți și pictori ruși, despre prietenie și despre cum să nu te cerți. Entuziasmul lui crește pe măsură ce își amintește discuțiile despre roboți, tancuri și jocuri cu laser. „Ne-au spus că așa ne pregătim pentru război”, spune el.

Ofițeri FSB pătrund în școala din Kazan în care s-a petrecut atacul armat. Unul dintre atacatori ar fi luat ostatici. Foto: Profimedia Images

La fel ca Nina, Marina, mama lui Maksim, se opune invaziei Rusiei. Dar ea evită să discute deschis despre asta în fața fiului ei, în caz că el repetă ceea ce spune ea în public.

„O poziție activă împotriva războiului ar putea atrage atenția nedorită”, spune Marina pentru BBC.

Este dificil să găsești un echilibru între mesajele de la școală și ceea ce se spune acasă, spune Anastasia Rubtsova, psihoterapeută:

Un copil trebuie să trăiască în acest mediu – să frecventeze școala, să facă parte din acest grup. Asta nu înseamnă că părinții ar trebui să fie de acord cu propaganda. Dar nu este nevoie să adoptați o poziție politică în fața copilului dumneavoastră

Ea sugerează ca părinții să se concentreze pe valori universale, cum ar fi importanța vieții umane și ideea că conflictele ar trebui întotdeauna rezolvate pașnic - în loc să se confrunte direct cu narațiunile școlare.

„Ne-au spus că așa ne pregătim pentru război”

Studiile arată că elevii mai mici sunt deosebit de receptivi la mesajele transmise de figurile de autoritate. „Dacă îi spui unui copil mic că războiul este un lucru bun, el va accepta acest lucru”, afirmă Rubtsova.

Potrivit lui Emily Willoughby, cercetătoare în genetica comportamentală la Universitatea din Minnesota, copilăria și adolescența reprezintă o adevărată fereastră de oportunitate pentru formarea atitudinilor. Întrebarea cheie este dacă aceste atitudini vor persista, iar aici lumea socială mai largă a individului joacă un rol esențial.

„Când părinții sunt în dezacord activ cu mesajele instituționale, influența familiei prevalează de obicei pe termen lung”, spune ea.

Cu toate acestea, când statul controlează majoritatea surselor de informații și narațiunile alternative sunt limitate, rezultatul este mai puțin previzibil. Și acesta este, în mare măsură, cazul Rusiei.

Un studiu binecunoscut privind educația din perioada nazistă a constatat că îndoctrinarea școlară poate avea efecte de lungă durată, în special atunci când este întărită de mediul social mai larg.

Punerea în aplicare a liniilor directoare ale guvernului rus variază foarte mult. Unele școli le urmează cu entuziasm, în timp ce altele le atenuează sau le ocolește. Profesorii pot adapta, dilua sau rezista în tăcere mesajelor.

„Nimeni nu participă la discuție. Doar stăm acolo și ascultăm profesorul”

Într-o scenă din filmul lui Talankin, copiilor din Karabash li se înmânează steaguri rusești în timp ce se adună în sala școlii pentru a-l asculta pe Putin anunțând crearea unei mișcări a copiilor care amintește de vechea organizație de tineret „Pionierii” din era sovietică.

Într-o altă scenă, o clasă este avertizată că inamicul va încerca să recruteze membri din comunitățile lor și să răspândească propagandă pentru a-i învinge din interior.

Lecțiile de educație patriotică sunt cunoscute în limba rusă sub denumirea de „Discuții despre lucruri importante”. Maia, o adolescentă de 14 ani din Sankt Petersburg, se plânge că acestea sunt foarte plictisitoare.

„Nimeni nu participă la discuție. Doar stăm acolo și ascultăm profesorul, apoi plecăm”, explică ea.

Rusia a folosit diferite metode pentru a aduce copiii ucraineni în Rusia sau în zonele Ucrainei ocupate de ruși, invocând adesea preocupări de securitate și nevoia de a scoate copiii din zonele periculoase de conflict. FOTO: Profimedia Images

„Obligarea cetățenilor să participe la manifestări publice de patriotism este o modalitate de a le reaminti puterea copleșitoare a regimului”, spune Paul Goode, profesor de studii ruse la Universitatea Carleton, Canada. Această percepție este întărită de mass-media de stat, de sondajele de opinie comandate de stat și de alegerile trucate, adaugă el.

Pentru a profita la maximum de „educația patriotică” din școli, autoritățile ruse au facilitat în 2023 înrolarea absolvenților în armată. Unii au fost atrași de sumele generoase oferite la înrolare, în timp ce alții au fost pur și simplu convinși să participe la efortul de război.

Maia, la fel ca părinții ei, consideră că războiul Rusiei este greșit, dar nu discută despre acest lucru la școală și nu știe ce părere au colegii ei de clasă.

„La început, îmi era teamă că nu voi putea fi prietenă cu cei care susțin războiul și pe Putin”, își amintește ea.

