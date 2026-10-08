Coreea de Sud investighează transporturile de combustibil către Rusia. „Dacă legile au fost încălcate, vom acționa”

Coreea de Sud investighează transporturile de combustibil din porturile sale către Rusia, după o investigație a cotidianului britanic The Guardian care a identificat peste 176.000 de tone de produse petroliere încărcate pe șapte petroliere. Seul avertizează că va lua măsuri legale dacă verificările vor demonstra încălcarea legislației naționale. Trei dintre navele implicate sunt vizate de sancțiuni impuse de Marea Britanie și Uniunea Europeană, anunță The Guardian.

Coreea de Sud va lua măsuri legale dacă va constata că transporturile de combustibil din porturile sale către Rusia au încălcat legislația națională, a anunțat guvernul de la Seul, după o investigație publicată de cotidianul britanic The Guardian.

Guvernul sud-coreean, într-o declarație comună a ministerelor Afacerilor Externe și Comerțului și a serviciului vamal, a precizat că verifică informațiile referitoare la transporturile semnalate de publicația britanică.

„Dacă verificarea va stabili că legile și reglementările noastre au fost încălcate, intenționăm să acționăm în conformitate cu legea”, se arată în declarație.

Investigația The Guardian, bazată pe înregistrări portuare și date de urmărire a navelor, arată că, în lunile iulie și august, peste 176.000 de tone de combustibil, în principal motorină, au fost încărcate în mai multe porturi din Coreea de Sud.

Combustibilul a fost încărcat pe șapte petroliere, care au efectuat în total 14 călătorii către Extremul Orient al Rusiei.

Trei petroliere, vizate de sancțiuni occidentale

Trei dintre petrolierele implicate în aceste transporturi sunt supuse sancțiunilor impuse de Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Unul dintre acestea ar fi încărcat aproximativ 26.000 de tone de combustibil printr-un transfer de la navă la navă, realizat într-o zonă de ancorare din largul portului Yeosu, în sudul Coreei de Sud.

Isaac Levi, analist la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), un grup de reflecție cu sediul în Finlanda, a criticat aceste transporturi.

Potrivit acestuia, comerțul „subminează regimul de sancțiuni și sprijinul acordat de Coreea de Sud Ucrainei”.

Transporturile au loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu probleme importante în sectorul rafinării, după intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice.

Capacitatea de procesare a rafinăriilor rusești a scăzut în iunie la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Producția de motorină a scăzut, de asemenea, cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Seul susține că produsele nu sunt vizate de sancțiuni

Guvernul sud-coreean a precizat că produsele petroliere rafinate menționate în investigație nu se află printre bunurile vizate de măsurile de control al exporturilor impuse de Seul Rusiei.

Aceste restricții vizează în principal utilaje industriale, produse electronice și vehicule.

„Așa cum a raportat ziarul The Guardian, încărcarea produselor petroliere rafinate în porturile noastre nu constituie o încălcare a legislației noastre naționale”, se precizează în declarația autorităților sud-coreene.

Guvernul afirmă, de asemenea, că nu a fost confirmat faptul că motorina de origine sud-coreeană a fost exportată efectiv către Rusia.

Potrivit autorităților, nici motorina, nici combustibilul de aviație și nici benzina pentru autovehicule nu au fost „exportate” din Coreea de Sud către Rusia prin procedurile vamale oficiale.

Rămâne însă neclar cine deținea combustibilul sau cine l-a vândut. Aceste informații nu sunt disponibile în registrele publice ale porturilor sud-coreene.

Petrolierele au declarat alte destinații

Autoritățile de la Seul au atras atenția și asupra traseelor navelor. Guvernul a precizat că simplul fapt că un petrolier nu s-a îndreptat direct către țara declarată drept destinație finală și a navigat ulterior către o altă țară nu este suficient pentru a demonstra că a fost făcută o declarație vamală falsă privind destinația.

Autoritățile au anunțat însă că vor verifica traseele efective ale petrolierelor, eventualele abateri de la destinațiile declarate și motivele acestor schimbări, înainte de a stabili dacă legislația a fost încălcată.

Cele trei petroliere sancționate au declarat autorităților sud-coreene că se îndreptau către Japonia sau Singapore înainte de a-și schimba traseul și de a naviga spre Vladivostok.

Un alt petrolier, Aram Khachaturian, care arborează pavilion rusesc și nu este vizat de sancțiunile occidentale, a încărcat combustibil în portul Ulsan de trei ori în lunile iulie și august.

De fiecare dată, nava a indicat o destinație diferită de Rusia înainte de a naviga ulterior către această țară.

Kievul cere explicații

Transporturile au provocat și reacții din partea Ucrainei. Un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aceste livrări se află în „contrast puternic” cu politica de sancțiuni a Coreei de Sud.

Miercuri, biroul prezidențial sud-coreean a respins afirmațiile, pe care le-a calificat drept „contrare realității și inadecvate”, și a cerut Ucrainei să se abțină de la comentarii publice care ar putea afecta credibilitatea internațională a Coreei de Sud.

Ministerul ucrainean de Externe ar fi ridicat însă problema transporturilor de combustibil în discuțiile cu autoritățile de la Seul, prin canale diplomatice închise, și ar fi solicitat explicații.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhii Tykhyi, a afirmat că Ucraina dispune, la rândul său, de „propriile noastre date privind o astfel de activitate”.

Autoritățile sud-coreene urmează să stabilească acum dacă schimbarea rutelor navelor, destinațiile declarate și transporturile de combustibil către Rusia au încălcat sau nu legislația națională. În cazul în care vor fi identificate încălcări, Seul anunță că va lua măsurile legale necesare.

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Editor : C.A.