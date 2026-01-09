Live TV

„Cortina de 16 KB". Cum a pierdut Rusia 12 miliarde de dolari în urma unor întreruperi ale internetului, ordonate de Kremlin

Internet Rusia
Foto: Profimedia
„Cortina de 16 KB” „Autoritarismul digital”

Rusia a pierdut aproape 12 miliarde de dolari din producția economică într-o serie de întreruperi „fără precedent” ale internetului ordonate de Kremlin în 2025, potrivit unui raport.

Un studiu realizat de Top10VPN, un site web de recenzii VPN care cercetează confidențialitatea, libertatea și securitatea pe internet, a constatat că întreruperile intenționate ale internetului din Rusia anul trecut au costat economia țării 11,9 miliarde de dolari – mult mai mult decât orice altă țară, scrie TVPNews.

Studiul, care a numărat separat fiecare caz de întrerupere a internetului în diferite regiuni sau rețele, a constatat că Rusia a înregistrat 37.166 de ore de întreruperi ale internetului, care au afectat 146 de milioane de persoane anul trecut – aproximativ echivalentul întregii populații a țării.

Cifrele sunt mult mai mari decât cele ale țării de pe locul al doilea, Venezuela, care a pierdut 1,91 miliarde de dolari din cauza întreruperilor de internet care au durat aproape 6.000 de ore.

Raportul, care a analizat „fiecare întrerupere majoră intenționată a internetului” din 2025, a concluzionat că economia mondială a pierdut 19,7 miliarde de dolari ca urmare a întreruperilor impuse de guvern.

Raportul menționează: „Valul de întreruperi ale internetului din Rusia în 2025 a fost fără precedent atât ca amploare, cât și ca sofisticare tehnică, devenind astfel cel mai mare factor care a contribuit la pierderile economice globale.

„Cortina de 16 KB”

„Spre deosebire de întreruperile mai scurte, determinate de evenimente, observate în alte părți, întreruperile din Rusia au fost susținute și sistemice, combinând întreruperi la nivel național, limitarea selectivă a serviciilor și interferențe specifice cu protocoalele”, adaugă raportul.

Potrivit studiului, Rusia a folosit uneori o tactică numită „Cortina de 16 KB”, care limita multe site-uri web din țările occidentale să încarce doar primii 16 kilobyți de date, făcându-le practic inutilizabile.

Această metodă a permis Moscovei să limiteze accesul rușilor la anumite servicii online fără a impune o interdicție totală, care ar fi putut avea consecințe politice, se arată în raport.

Acesta adaugă: „Aceste măsuri reflectă o schimbare mai amplă către cenzura la nivel de infrastructură: restricții persistente, precise din punct de vedere tehnic, menite să suprime accesul la informații, să submineze activitatea economică și să complice eludarea”.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Moscova a înăsprit controlul asupra comunicațiilor și utilizării internetului în Rusia.

În august anul trecut, guvernul rus a declarat că o aplicație de mesagerie susținută de stat, considerată rivală a WhatsApp, care, potrivit criticilor, ar putea fi utilizată în scopuri de supraveghere, trebuie să fie preinstalată pe toate telefoanele mobile și tabletele.

„Autoritarismul digital”

Potrivit raportului, Rusia și alte țări au intensificat anul trecut întreruperile „preventive” ale internetului, limitând accesul chiar și fără evenimente specifice care ar putea fi percepute ca oportunități de amenințare la adresa controlului statului, cum ar fi protestele și alegerile.

„Acest lucru marchează o escaladare clară a autoritarismului digital. Restricțiile de internet sunt acum impuse pe motive minime sau speculative, perturbând conectivitatea zilnică și erodând în mod constant normalitatea digitală”, se arată în concluzii.

Alte țări care s-au clasat în top 10 în ceea ce privește pierderea producției economice ca urmare a întreruperilor au fost Myanmar, Pakistan, Tanzania, Irak, Vietnam, Iran, India și Turcia.

 

