Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”

Într-o recunoaștere rară a faptului că puternica industrie energetică a Rusiei nu reușește să furnizeze șoferilor suficient combustibil pentru mașini și camioane, autoritățile din regiunea Zabaikalskii Krai au informat stațiile Kremlinului din regiunea Siberiei de Est că se confruntă cu o penurie critică de motorină și benzină și au solicitat ajutorul Moscovei.

Într-o scrisoare adresată de guvernatorul Aleksandr Osipov, șeful regiunii Zabaikalskii Krai, prim-ministrului rus Mikhail Mishustin și Ministerului Energiei din Rusia, se menționează că regiunea se confruntă cu „o penurie severă de benzină”. Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Osipov în 2018.

O regiune slab populată, cu o suprafață aproximativ egală cu cea a Suediei și învecinată cu Mongolia și China, regiunea Zabaikalskii Krai din Rusia a rămas fără combustibil cu 92 de octani pentru vânzarea cu amănuntul, numai vehiculele deținute de instituții de stat, precum serviciile de urgență și poliția, pot funcționa folosind rezervele guvernamentale, a raportat vineri platforma de știri Chita.Ru, care a publicat știrea despre plângerea lui Osipov.

„Această situație [penuria severă de benzină] este în prezent valabilă în majoritatea regiunilor Rusiei, chiar și în cele cu rafinării de petrol”, se arată într-o parte a scrisorii, conform raportului Chita.Ru. Penuria de combustibil și chiar întreruperile de funcționare ale stațiilor de alimentare au fost raportate din ce în ce mai des în mass-media independentă rusă începând din august, când Ucraina a lansat o campanie de bombardament pe distanțe lungi asupra rafinăriilor de petrol și infrastructurii de transport al petrolului din Rusia.

În regiunea Zabaikalskii Krai, marile rețele de stații de alimentare Kors și BRK nu aveau deloc benzină cu 92 de octani de vânzare, iar pentru benzina cu 95 de octani și mai mult, precum și pentru motorină, se aplica un sistem de raționalizare pe bază de cupoane. Autoritățile depuneau eforturi pentru a relua livrările de benzină în regiune, iar un tren încărcat cu combustibil ajunsese în orașul Chita și urma să fie distribuit benzinăriilor „în viitorul apropiat”, se arată în raport, citând oficiali locali.

Agenția independentă de știri rusă SOTA a raportat vineri comentariile publice ale lui Denis Osipov (fără legătură cu guvernatorul Osipov), șeful Departamentului de Activitate a Pieței de Consum din cadrul Ministerului Economiei, care a dat vina pe panica consumatorilor și pe mass-media, pe care a acuzat-o de iresponsabilitate, pentru penuria de combustibil.

„Situația se stabilizează. Totul se decide la nivel național, dar și noi, la nivel regional, lucrăm”, a declarat Osipov, potrivit raportului SOTA. El nu a făcut nicio referire la atacurile cu drone ucrainene care lovesc Rusia și vizează infrastructura energetică rusă zilnic, încă de la sfârșitul lunii iulie.

Ministrul rus al Energiei, Serghei Tsiiliov, într-o declarație din 27 octombrie difuzată de agenția de știri de stat TASS, a recunoscut că industria rusă de comercializare cu amănuntul a combustibililor se confruntă cu penurie și creșterea prețurilor, dar nu a menționat nici atacurile cu drone ucrainene, atribuind în schimb restricțiile de aprovizionare cererii sezoniere și întreținerii programate a rafinăriilor de petrol.

Mass-media locală rusă a urmat în mare măsură linia oficială, potrivit căreia penuria de benzină din Rusia este temporară și determinată de piață, și a evitat să facă legătura între cozile de la benzinării și raționalizarea combustibilului cu atacurile cu drone ucrainene. Însă plângerile privind creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil se înmulțesc.

Site-ul de știri Pepel Belgorod din regiunea Belgorod a raportat că prețurile la motorină și benzină au crescut cu aproximativ 15% de la sfârșitul lunii octombrie.

Politologul Andrei Nikulin, cu sediul în Murmansk-Cercul Arctic, a scris luni într-un blog că benzina de 92 octani costă 86 de ruble/litru (1,06 dolari), cu aproximativ 40% mai mult decât vara, și s-a plâns: „Înțelegem – 86 de ruble pe litru sună de parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră. Din păcate, aceasta nu este o glumă, ci realitatea anului 2025”.

O excepție rară de la tăcerea oficială privind dronele ucrainene a fost ziarul local MUPP Format, o publicație finanțată de stat într-un district provincial din regiunea Kazan, bazinul Volga, Rusia. Un articol analitic publicat joi, intitulat „Penuria de benzină ajunge în regiunea nordică Irkutsk”, afirma că, deși gheața groasă de pe râurile utilizate pentru transport a întrerupt lanțurile de aprovizionare și a dus la prețuri exorbitante de 100 de ruble/litru (1,23 dolari), cauza principală nu se afla în Rusia.

„Atacurile cu drone asupra rafinăriilor din partea europeană a țării, în august și septembrie, au provocat închiderea prelungită a fabricilor și sunt unul dintre principalele motive ale penuriei de combustibil din Rusia. Deși rafinăriile din Siberia nu au fost afectate, producția lor a fost redirecționată către regiunile vestice și sudice [și departe de regiunile estice, cum ar fi Irkutsk], pentru a acoperi penuria rezultată”, se arată în articol.

Daunele cauzate de atacurile cu drone ucrainene, care au ajuns uneori la peste 2.000 de kilometri în teritoriul Federației Ruse, au dus la oprirea a aproape 40% din întreaga capacitate de prelucrare a petrolului a Federației Ruse, a raportat vineri agenția independentă de știri rusă Astra.

Dacă se confirmă, cifra ar fi de două ori mai mare decât estimările industriei energetice occidentale privind capacitatea de prelucrare a petrolului afectată în Rusia de atacurile cu drone ucrainene, care de obicei situează cifra la aproximativ 20-25% din capacitatea pierdută.

Conform datelor Kyiv Post, numărul atacurilor cu drone ucrainene și, mai rar, cu rachete, care au vizat industria energetică rusă începând de la sfârșitul lunii iulie până vineri, s-a ridicat la 151 de atacuri confirmate independent. Aproximativ 15% dintre aceste atacuri au vizat infrastructura de producție sau transport a energiei electrice și nu au vizat direct capacitatea de prelucrare a petrolului din Rusia.

De miercuri până vineri, când a fost publicat acest articol, conform acestor numărătoare, dronele ucrainene au menținut un ritm stabilit de mult timp, de două sau trei ținte atacate la fiecare 24 de ore: o substație electrică lângă orașul Vladimir, o centrală electrică lângă orașul Oryel, două stații de pompare a petrolului lângă Yaroslavl, o centrală termică lângă Kostroma și rafinării de petrol în Volgograd și Bashkortostan.

Dronele de atac pilotate de forțele speciale ucrainene au lovit joi și vineri rezervoarele de stocare a combustibilului din apropierea satului Bitumne, din peninsula Crimeea ocupată, potrivit înregistrărilor atacurilor publicate de Kyiv Post.

Penuria de benzină, urmată de cea de motorină, a fost semnalată pentru prima dată în regiunile îndepărtate ale Rusiei, inclusiv în Kraiul Zabaykalsky, la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, cu o creștere vertiginoasă a prețurilor la benzină și motorină, raționalizarea locală și închiderea întregii rețele de stații de alimentare cu combustibil, care s-a extins în majoritatea celor 11 fusuri orare ale teritoriului Rusiei.

Cele mai grave penurii au fost semnalate în regiunile periferice ale Rusiei cu economii slabe, cum ar fi provinciile maritime ale Oceanului Pacific, Buriatia din sudul Siberiei și teritoriul muntos al Caucazului, Dagestan. Două teritorii ucrainene ocupate de Rusia – Luhansk și Crimeea – au înregistrat, de asemenea, o prăbușire aproape totală a vânzărilor cu amănuntul de combustibil în luna octombrie.

Potrivit rapoartelor de știri rusești și grupurilor de monitorizare a industriei transporturilor rutiere, la începutul lunii noiembrie, singurele regiuni rusești care nu au fost afectate în mod semnificativ de reducerea aprovizionării cu combustibil erau capitala Moscova și districtele din jurul acesteia, zona metropolitană Sankt Petersburg și unele districte din nord.

Cozi de kilometri întregi de mașini la stațiile de alimentare cu combustibil, chiar și în regiunea Tiumen din Siberia centrală, bogată în petrol, au stârnit critici rare din partea mass-media la adresa autorităților pentru gestionarea deficitară a rețelei naționale de distribuție a combustibilului și pentru faptul că au permis operatorilor stațiilor de alimentare cu combustibil să speculeze șoferii.

O analiză aprofundată publicată în octombrie de platforma de știri Lenta.Ru, administrată de stat, a identificat „ratele de schimb”, „scăderea capacității de producție”, „dificultățile logistice” și „hype-ul artificial” ca fiind cauzele „perturbărilor”. Articolul a citat patru oficiali guvernamentali, a intervievat opt experți de piață și a citat statistici de la trei agenții guvernamentale înainte de a concluziona că problemele Rusiei în ceea ce privește combustibilul sunt temporare, dar că, poate, ar fi nevoie de construirea mai multor rafinării de petrol în Extremul Orient.

Articolul de peste 2.600 de cuvinte, aprobat de Kremlin, nu a menționat nici măcar o dată drone, explozii sau Ucraina.

Editor : A.R.