Costuri războiului: economia Rusiei cedează sub impactul sancțiunilor și al nemulțumirilor interne

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Pe măsură ce Rusia intră în a patra iarnă de război împotriva Ucrainei, invazia remodelează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi în întreaga țară - de la sirenele de raid aerian nocturn din regiunile centrale, până la tensiunile economice crescânde în gospodării, industrii și finanțele statului. Zeci de regiuni din centrul și sudul Rusiei sunt acum expuse atacurilor cu drone și rachete care lovesc instalații energetice și clădiri rezidențiale, subliniind influența crescândă a războiului asupra vieții civile. În același timp, reziliența economică a țării - susținută anterior de stimulente fiscale puternice și venituri energetice ridicate - dă semne vizibile de oboseală, a raportat Bloomberg, citată de Kyiv Post.

Analiștii spun că numărul victimelor cumulate este în creștere, chiar dacă Kremlinul nu dă semne că și-ar schimba cursul strategic. „Pe baza indicatorilor economici generali, ar fi în interesul Rusiei să oprească războiul acum”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

„Totuși, pentru a dori să pună capăt războiului, trebuie să vezi marginea prăpastiei. Rusia nu a ajuns încă acolo”.

Creșterea costurilor, scăderea puterii de cumpărare

Gospodăriile rusești resimt din ce în ce mai mult presiunea, deoarece prețurile depășesc salariile, potrivit localnicilor.

„Prețurile cresc acum mai repede decât salariile”, a declarat Elena, o manageră de 27 de ani a unei companii de evenimente din regiunea Moscovei, pentru Bloomberg. Ea a spus că a început să cumpere mai puține haine și mai multe produse interne, deoarece importurile au devenit inaccesibile.

În timp ce Produsul Intern Brut (PIB) al Rusiei a crescut anterior datorită investițiilor legate de domeniul militar și creșterii salariilor cu aproape 20% în 2024, Bloomberg a raportat că acest impuls este acum în scădere.

Deși inflația a scăzut la 6,8% la începutul lunii noiembrie, analiștii atribuie încetinirea în mare parte slăbirii cererii consumatorilor.

Datele SberIndex indică faptul că rușii reduc achizițiile de alimente, în timp ce vânzările cu amănuntul de produse de bază, precum lapte, carne de porc, hrișcă și orez, au scăzut cu 8-10% în septembrie și octombrie.

Încetinirea industriei, creșterea datoriei

Economia rusă în ansamblu prezintă, de asemenea, tensiuni structurale tot mai profunde.

Centrul pentru Cercetări Strategice, un grup de reflecție cu sediul la Moscova, a avertizat în noiembrie că „nu mai există aproape nicio șansă de a evita o recesiune”, remarcând scăderea producției în mai mult de jumătate din industriile rusești.

Cererea de oțel a scăzut drastic, industria minieră a cărbunelui se confruntă cu cele mai dificile condiții din ultimul deceniu, iar vânzările de automobile au scăzut cu aproape un sfert în primele nouă luni ale anului, afectate de costurile ridicate ale împrumuturilor și de creșterea impozitelor.

Cel mai mare lanț de magazine alimentare din Rusia, X5 Group, a raportat venituri mai mari determinate de inflație, dar venitul net a scăzut cu aproape 20%, reflectând puterea de cumpărare mai slabă și costurile operaționale mai mari.

Sectorul bancar se deteriorează, de asemenea. Ponderea datoriilor corporative problematice a urcat la 10,4%, în timp ce datoriile problematice ale persoanelor fizice au crescut la 12%, potrivit Băncii Rusiei.

Atacurile energetice agravează criza fiscală pe fondul blocajelor comerciale

Prețurile combustibililor au crescut brusc după ce drone ucrainene au atacat rafinăriile de petrol și porturile din Rusia. Deși prețurile benzinei au scăzut ușor în noiembrie, în unele regiuni persistă penuria, iar livrările de combustibil au scăzut la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei.

Veniturile din petrol și gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului, slăbind și mai mult finanțele statului.

Deficitul bugetar a atins 1,7% din PIB în octombrie și se preconizează că va crește la 2,6% până la sfârșitul anului, în timp ce guvernul extinde împrumuturile și pregătește o vânzare de obligațiuni denominate în yuani pentru a acoperi deficitele fiscale.

Situația este agravată de recentele perturbări ale rutelor principale de aprovizionare, Rusia confruntându-se cu blocaje tot mai mari pe coridoarele terestre din Asia Centrală, unde aplicarea mai strictă a sancțiunilor secundare de către Kazahstan a blocat tranzitul de bunuri și componente esențiale, punând presiune pe o economie deja suprasolicitată.

Pârghie economică subutilizată

Presiunea economică coincide cu presiunea occidentală tot mai mare asupra veniturilor energetice ale Rusiei, Washingtonul căutând să obțină pârghii pentru un potențial armistițiu. Momentul negocierilor este în creștere, SUA și Rusia purtând discuții în culise cu privire la propuneri care ar putea include relaxarea sancțiunilor.

Cu toate acestea, tensiunea crescândă i-a determinat pe unii observatori să se întrebe de ce această pârghie economică nu este aplicată mai ferm în negocieri, întrucât cadrul de pace emergent pare să solicite puține compromisuri concrete din partea Moscovei, în ciuda expunerii sale financiare crescânde.

Semnele de avertizare se intensifică

Un cercetător rus a avertizat asupra unei crize iminente.

„Imunitatea economiei ruse a fost grav slăbită”, a declarat Oleg Buklemishev, directorul Centrului de Cercetare în Politici Economice de la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova. „Este posibil ca o criză sistemică să nu apară în 2026, dar deteriorarea constantă a condițiilor economice va continua.”

El a adăugat că menținerea funcționării normale a economiei ar necesita reducerea operațiunilor militare.

„Nu au realizat încă pe deplin că trebuie să facă această alegere, dar semnalele de alarmă au început deja să sune”, a spus el.

În ciuda acestor presiuni, Bloomberg a remarcat că suferința este încă departe de amploarea celei din Ucraina și că, deocamdată, este puțin probabil ca liderul Kremlinului, Vladimir Putin, să fie obligat să schimbe cursul, chiar dacă costurile economice ale războiului continuă să se reflecte în viața de zi cu zi a rușilor.

