Cota de popularitate „reală” a lui Putin, cea mai mică de la începutul războiului. Câți ruși mai cred în el

Datele institutului de sondaje de stat din Rusia indică o scădere bruscă a cotei de încredere a liderului de la Kremlin, analiștii indicând oboseala provocată de război, presiunile economice și controlul tot mai mare exercitat de stat.

Ratingul de aprobare „real” al liderului rus Vladimir Putin a scăzut sub 30% pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor raportate vineri, 10 aprilie.

Potrivit institutului de sondaje de stat din Rusia VtsIOM, ratingul oficial de aprobare a scăzut la 67,8% în săptămâna care s-a încheiat pe 5 aprilie – cel mai scăzut nivel din februarie 2022, raportează The Moscow Times.

În ultima lună, cifra a scăzut cu aproape cinci puncte procentuale și cu 10 puncte față de sfârșitul anului 2025. Rata de aprobare pentru guvernul rus, Duma de Stat și Consiliul Federației a atins, de asemenea, cele mai scăzute niveluri de la invazie.

Indicele de încredere arată o scădere și mai accentuată

Pe de altă parte, un sondaj separat de tip „întrebare deschisă” – în care respondenții numesc politicieni în care au încredere fără a li se da sugestii – a arătat o scădere și mai accentuată, indicele de încredere al lui Putin scăzând la 29,5%.

Aceasta marchează o scădere semnificativă față de 48,8% înregistrată în martie 2024 și cu mult sub nivelul maxim de 71% din 2015, potrivit analiștilor citați în raport.

Experții spun că ratingurile oficiale de aprobare pot reflecta mai degrabă teama decât sprijinul autentic.

„Acestea nu sunt o măsură a aprobării, ci a numărului de persoane care nu se tem să spună că se opun președintelui”, a declarat analistul politic Abbas Galliamov.

Oboseala războiului și economia determină schimbarea

Analiștii leagă schimbarea sentimentului public de mai mulți factori, inclusiv oboseala crescândă față de război, presiunea economică și interferența sporită a guvernului în viața de zi cu zi.

Gulnaz Sharafutdinova, directoarea Institutului Rusiei de la King’s College London, a subliniat restricțiile privind internetul, așteptările eșuate privind un acord cu Statele Unite și impactul prelungit al războiului.

Sociologul Konstantin Gaaze a afirmat că în acest moment conflictul afectează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi din Rusia.

„Războiul pătrunde tot mai adânc în inima Rusiei europene – drone, atacuri asupra rafinăriilor de petrol – totul se acumulează în timp”, a spus el.

O altă sociologă, Elena Koneva, a descris sprijinul public pentru Putin ca fiind „un bulgăre de zăpadă care începe să se topească”, avertizând că tendința poate fi graduală, dar semnificativă și dificil de inversat chiar și cu o represiune crescută.

Pe 26 martie, TVP a raportat că mai puțin de un sfert dintre cetățenii ruși doresc ca invazia pe scară largă a Ucrainei de către țara lor să continue, conform unui sondaj realizat de un institut independent rus. Centrul de cercetare neguvernamental Levada a constatat că doar 24% dintre respondenți considerau că operațiunile militare din Ucraina ar trebui să continue la jumătatea lunii februarie, cel mai scăzut nivel de sprijin de când centrul a început să realizeze sondaje.

Până la 67% dintre respondenți au spus că acum este momentul potrivit pentru ca Rusia să treacă la negocieri de pace, cu 6 puncte procentuale mai mult față de ianuarie anul acesta.

Editor : Sebastian Eduard