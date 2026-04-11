Live TV

Cota de popularitate „reală" a lui Putin, cea mai mică de la începutul războiului. Câți ruși mai cred în el

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-03-31T171200.031
Vladimir Putin. Foto. Getty Images

Datele institutului de sondaje de stat din Rusia indică o scădere bruscă a cotei de încredere a liderului de la Kremlin, analiștii indicând oboseala provocată de război, presiunile economice și controlul tot mai mare exercitat de stat.

Ratingul de aprobare „real” al liderului rus Vladimir Putin a scăzut sub 30% pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor raportate vineri, 10 aprilie.

Potrivit institutului de sondaje de stat din Rusia VtsIOM, ratingul oficial de aprobare a scăzut la 67,8% în săptămâna care s-a încheiat pe 5 aprilie – cel mai scăzut nivel din februarie 2022, raportează The Moscow Times.

În ultima lună, cifra a scăzut cu aproape cinci puncte procentuale și cu 10 puncte față de sfârșitul anului 2025. Rata de aprobare pentru guvernul rus, Duma de Stat și Consiliul Federației a atins, de asemenea, cele mai scăzute niveluri de la invazie.

Indicele de încredere arată o scădere și mai accentuată

Pe de altă parte, un sondaj separat de tip „întrebare deschisă” – în care respondenții numesc politicieni în care au încredere fără a li se da sugestii – a arătat o scădere și mai accentuată, indicele de încredere al lui Putin scăzând la 29,5%.

Aceasta marchează o scădere semnificativă față de 48,8% înregistrată în martie 2024 și cu mult sub nivelul maxim de 71% din 2015, potrivit analiștilor citați în raport.

Experții spun că ratingurile oficiale de aprobare pot reflecta mai degrabă teama decât sprijinul autentic.

„Acestea nu sunt o măsură a aprobării, ci a numărului de persoane care nu se tem să spună că se opun președintelui”, a declarat analistul politic Abbas Galliamov.

Oboseala războiului și economia determină schimbarea

Analiștii leagă schimbarea sentimentului public de mai mulți factori, inclusiv oboseala crescândă față de război, presiunea economică și interferența sporită a guvernului în viața de zi cu zi.

Gulnaz Sharafutdinova, directoarea Institutului Rusiei de la King’s College London, a subliniat restricțiile privind internetul, așteptările eșuate privind un acord cu Statele Unite și impactul prelungit al războiului.

Sociologul Konstantin Gaaze a afirmat că în acest moment conflictul afectează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi din Rusia.

„Războiul pătrunde tot mai adânc în inima Rusiei europene – drone, atacuri asupra rafinăriilor de petrol – totul se acumulează în timp”, a spus el.

O altă sociologă, Elena Koneva, a descris sprijinul public pentru Putin ca fiind „un bulgăre de zăpadă care începe să se topească”, avertizând că tendința poate fi graduală, dar semnificativă și dificil de inversat chiar și cu o represiune crescută.

Pe 26 martie, TVP a raportat că mai puțin de un sfert dintre cetățenii ruși doresc ca invazia pe scară largă a Ucrainei de către țara lor să continue, conform unui sondaj realizat de un institut independent rus. Centrul de cercetare neguvernamental Levada a constatat că doar 24% dintre respondenți considerau că operațiunile militare din Ucraina ar trebui să continue la jumătatea lunii februarie, cel mai scăzut nivel de sprijin de când centrul a început să realizeze sondaje.

Până la 67% dintre respondenți au spus că acum este momentul potrivit pentru ca Rusia să treacă la negocieri de pace, cu 6 puncte procentuale mai mult față de ianuarie anul acesta.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
După succesul misiunii Artemis II, Trump anunță că „următoarea etapă este Marte”
Ce înseamnă „First Name” și „Last Name”. Greșeala pe care mulți români o fac atunci când completează formulare online
Inteligența artificială militară a Chinei i-a depășit pe comandanții umani: precizie de 90% la testele de asalt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Gigi Becali, sfaturi duhovnicești pentru Răzvan Lucescu. Patronul FCSB a explicat ce trebuie să se întâmple...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
România NU a decretat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu. Pentru Ion Iliescu și Papa Francisc s-a...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...