Rusia și Coreea de Nord luptă împreună pentru crearea unei „noi ordini mondiale”, a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. El a menționat acest lucru într-un mesaj pe telegram adresat omologului său din RPDC, Choi Song-hee, cu ocazia Zilei Eliberării Coreei de sub ocupația japoneză.

„Astăzi, Moscova și Phenianul susțin, pe un front comun, crearea unei noi ordini mondiale juste, bazată pe principiile multipolarității, ale egalității autentice și ale respectării intereselor naționale”, se menționează în mesaj.

Lavrov a subliniat că victoria soldaților sovietici din Armata Roșie și a patrioților coreeni asupra Japoniei militariste în 1945 a pus bazele „tradițiilor de camaraderie de luptă”, care s-au manifestat în operațiunea comună „de alungare a Forțelor Armate ale Ucrainei și a mercenarilor străini” din regiunea Kursk. Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a subliniat, de asemenea, că Moscova va continua să urmeze cursul către „aprofundarea pe toate planurile a cooperării ruso-coreene”. Potrivit acestuia, acest lucru „este în beneficiul popoarelor noastre” și, de asemenea, „contribuie la asigurarea securității regionale și internaționale”.

După invazia pe scară largă în Ucraina, Rusia și-a intensificat cooperarea cu RPDC. Conform datelor serviciilor de informații militare din Coreea de Sud, Phenianul a furnizat armatei ruse peste 12 milioane de muniții de artilerie și a trimis aproximativ 13.000 de militari în regiunea Kursk, dintre care aproximativ 2.300 au pierit. Conform estimărilor Bloomberg Economics, începând din 2022, RPDC a câștigat 14,02 miliarde de dolari din ajutorul militar acordat Rusiei, inclusiv 849 de milioane de dolari din „exportul” de soldați.

În același timp, colaborarea dintre Moscova și Phenian continuă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Coreea de Nord intenționează să staționeze în Rusia un contingent militar cu un efectiv cuprins între 30 și 50 de mii de persoane. Anterior, serviciile de informații ucrainene au informat despre planurile RPDC de a trimite în regiunea Voronej o unitate de rachete — șase lansatoare și aproximativ 120 de rachete. La Kiev s-a afirmat, de asemenea, că, în 2026, Coreea de Nord a transferat Rusiei 40 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, de tipul KN-23 și KN-24. La sfârșitul lunii iulie, Zelenski a declarat că acestea sunt deja utilizate pentru atacuri asupra Ucrainei.

Editor : A.R.