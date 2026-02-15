Regiunea Belgorod din Rusia a înregistrat un număr record de violuri raportate în 2025 — mai mult decât orice altă regiune rusă. Potrivit proiectului de date To Be Precise, poliția din Belgorod a înregistrat 199 de astfel de cazuri, de trei ori mai multe decât în anul precedent. Publicația independentă rusă Verstka, citată de Meduza, a remarcat că cele 199 de cazuri înregistrate în Belgorod reprezintă cea mai mare cifră din regiune cel puțin din 2008 încoace.

Cazurile de viol raportate în Belgorod au crescut brusc în 2022 și 2023, au scăzut în 2024 și apoi au crescut brusc în 2025, potrivit datelor Ministerului de Interne.

Verstka a sugerat că creșterea bruscă din 2025 ar putea fi legată de invazia Rusiei în Ucraina. În declarația dată publicației, avocata pentru drepturile omului Mari Davtyan a spus că această creștere este în mod clar legată de „circumstanțe externe”, dar a avertizat că datele disponibile sunt insuficiente pentru a trage concluzii ferme.

„Putem doar specula că această creștere se datorează, în parte, creșterii numărului de bărbați din zonă”, a declarat Davtyan pentru Verstka. „Un număr mare de militari sunt staționați în prezent acolo. Numeroase studii arată că nivelurile de violență sunt mai ridicate în rândul personalului militar.”

În același timp, To Be Precise a remarcat că această tendință nu a fost observată în alte regiuni de frontieră. „Pe baza datelor publice, este imposibil să se confirme sau să se infirme afirmația că această creștere este legată de război”, a scris proiectul. Cercetătorii au adăugat că statisticile detaliate privind criminalitatea sunt disponibile publicului numai până în 2022, datele privind condamnările până în 2024, iar hotărârile judecătorești în cazurile de violență sexuală sunt clasificate.

Doar 9 din 65 de cazuri au ajuns în instanță

Proiectul a raportat, de asemenea, că în 2024, doar 14% din cazurile de viol înregistrate în Belgorod – nouă din 65 – au ajuns în instanță. Restul fie nu au ajuns încă în instanță, fie au fost suspendate, fie au fost abandonate în timpul procesului de anchetă. Cercetătorii au remarcat că nu există informații publice care să explice motivul. În unele cazuri, au adăugat ei, acuzațiile în cazurile de violență sexuală pot fi reduse la infracțiuni mai puțin grave, cum ar fi „acte obscene”.

Conform celor mai recente date disponibile public de la Parchetul General al Rusiei, 82% din cazurile de viol din Belgorod în 2022 au implicat minori. Pentru comparație, această cifră era de 57% la nivel național.

Infracțiuni care implică violență sexuală împotriva copiilor, în creștere

Infracțiunile care implică violență sexuală împotriva copiilor sunt în creștere în Belgorod din 2021. Ekaterina Khodzhaeva, sociolog specializat în studii polițienești, sugerează că această creștere ar putea fi legată de schimbările în practicile de aplicare a legii: standardul de probă în astfel de cazuri este extrem de scăzut, iar în unele cazuri acuzațiile de viol sunt aduse pe baza corespondenței online cu minori.

„Începând cu perioada 2011-2013, abordarea Comitetului de Investigații față de violența sexuală împotriva minorilor a fost alimentată de interesul personal al conducerii agenției și s-a transformat efectiv într-un indicator de bifare”, a spus Khodzhaeva.

Institutul juridic afiliat Ministerului de Interne din Belgorod atribuie această creștere așa-numitelor „infracțiuni cu episoade multiple” – de exemplu, abuzuri în cadrul familiilor care continuă de ani de zile.

În 2023, 66% din infracțiunile care implicau violență sexuală împotriva minorilor din regiune au fost comise de membri ai familiei; în 2022, potrivit Parchetului General, cifra era de 42%.

Dacă acest model a persistat în 2025 – și dacă copiii au constituit majoritatea victimelor în cazurile de viol din regiune în ultimul an – ar putea fi determinat folosind datele de la Parchetul General. Dar aceste statistici sunt închise publicului din 2023.

