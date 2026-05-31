Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic

Când președintele rus Vladimir Putin a fost înregistrat spunându-i liderului chinez Xi Jinping că oamenii ar putea deveni nemuritori prin înlocuirea organelor, unii comentatori au considerat că a fost vorba despre o simplă discuție exagerată între doi autocrați bătrâni. Însă, ceea ce Putin îi descria omologului său de la Beijing era o inițiativă de 26 de miliarde de dolari în domeniul longevității ce se numără printre cele mai importante proiecte științifice din Rusia, acolo unde cercetătorii testează metode de combatere a îmbătrânirii precum imprimarea 3D a țesuturilor vii, creșterea de organe umane în porci „pitici” și expunerea la temperaturi extrem de joase.

La fel ca miliardarii americani din Silicon Valley precum Jeff Bezos, Sam Altman sau Peter Thiel, și Putin este fascinat de studiile anti-îmbătrânire. Guvernul de la Moscova a anunțat luna trecută că oamenii de știință ruși dezvoltă un tratament de terapie genică menit să încetinească îmbătrânirea celulară, care face parte din inițiativa „Noile Tehnologii de Conservare a Sănătății”.

Medicamentul „reprezintă una dintre cele mai promițătoare căi de a lupta contra îmbătrânirii”, a spus ministrul adjunct al științei și învățământului superior, Denis Sekirinski, în luna aprilie. O altă metodă menționată a fost cea a producerii de organe umane în laboratoare pentru a fi transplantate.

Toate aceste eforturi fac parte din inițiativa națională pe care Putin a anunțat-o în 2024, adăugând că ar putea salva 175.000 de vieți până la finalul deceniului.

Criticii au scos în evidență faptul că numărul menționat de autoritățile ruse era aproximativ egal cu cel al soldaților ruși care își pierduseră viața în războiul din Ucraina, potrivit estimărilor de la acea dată. Între timp, serviciile de informații britanice au anunțat că aproape 500.000 de soldați ruși au murit în timpul invaziei.

Arhitectul inițiativei susținute de Kremlin și fiica lui Putin, implicați în cercetările din domeniul longevității în Rusia

Cercetătorii ruși implicați în programul susținut de Kremlin s-au concentrat pe două tehnologii: bioprintare 3D (imprimare 3D a țesuturilor vii) și xenotransplanturi (creșterea de organe umane în porci „pitici” – o rasă compatibilă genetic cu oamenii), potrivit Wall Street Journal.

Aceștia susțin că au reușit să creeze țesut cartilaginos uman și o glandă tiroidă de șoarece în laborator prin tehnica bioimprimării, cu scopul de a putea înlocui organe umane până în 2030. Cercetătorii au oferit un interval de timp asemănător și pentru creșterea de organe umane în porci.

Vladimir Havinson, care a primit una dintre cele mai importante decorații de stat din partea lui Putin pentru realizările făcute în domeniul medicinei, a spus în interviuri că el încearcă să prelungească viața unui lider a cărui dispariție din fruntea țării ar arunca Rusia în criză. Foto: Profimedia Images

Inițiativa din domeniul longevității în Rusia este condusă de două persoane apropiate de Putin: Maria Voronțova, fiica sa care lucrează ca endocrinolog și supraveghează programe genetice susținute de stat, și fizicianul Mihail Kovalciuk, șeful Institutului Kurceatov, un centru de cercetare nucleară din era sovietică.

Mihail este fratele lui Iuri Kovalciuk, un bancher, investitor media și aliat apropiat al lui Putin. El a devenit arhitectul intelectual al cercetării în domeniul longevității susținute de stat.

Kovalciuk susține că știința le va permite, în curând, oamenilor să își repare și să își înlocuiască părți ale corpului la nesfârșit. „Este dificil de discutat despre nemurire, dar capacitatea de a repara omul va crește fără îndoială”, a declarat Kovalciuk pentru presa rusă.

Știința longevității și „lupta civilizațională” a Rusiei contra Occidentului

Spre deosebire de cercetările finanțate de Bezos, Altman sau Thiel, cele susținute de cercul de apropiați ai lui Putin au produs foarte puține studii publicate în marile reviste științifice internaționale.

Astfel, „declarațiile lor ar trebui considerate probabil simple dorințe, ca să nu spunem vise”, a spus și cercetătorul rus Alexander Ostrovski, un pionier al bioimprimării 3D în Rusia.

Ostrovski a părăsit țara după ce armata rusă a invadat Ucraina și și-a vândut compania, care acum colaborează cu guvernul.

„Este imposibil să faci cercetare în izolare”, a spus Ostrovski, referindu-se la sancțiunile care au izolat și lumea științifică din Rusia de restul lumii. „Ei probabil că îi spun lui Putin ceea ce el vrea să audă ca să își asigure finanțarea.”

Maria Voronțova, fiica lui Putin, lucrează ca endocrinolog și supraveghează programe genetice susținute de stat, inclusiv în domeniul longevității. Foto: Profimedia Images

Kovalciuk a asociat știința longevității cu „lupta civilizațională” contra Occidentului imaginată de Kremlin.

Într-un discurs din 2015, Kovalciuk a avertizat că Occidentul se îndreaptă înspre crearea unor „oameni servitori” – persoane ce pot fi manipulate, chiar și în privința reproducerii, și care au un simț al conștiinței de sine foarte limitat.

Kovalciuk a dat vina pe SUA și pentru pandemia de COVID-19. În schimb, el a lăudat filmul sovietic „Sezon mort” din 1968, în care CIA-ul recrutează foști doctori naziști ca să controleze omenirea. Putin a spus că acel film l-a inspirat să se înscrie în KGB.

„Gerontologul lui Putin” și obsesia pentru încetinirea declinului biologic

O altă persoană influentă în acest domeniu a fost și Vladimir Havinson, poreclit „gerontologul lui Putin” de presa rusă, care promovează terapiile de anti-îmbătrânire cu peptide derivate din țesut de vițel.

Havinson, care a primit una dintre cele mai importante decorații de stat din partea lui Putin pentru realizările făcute în domeniul medicinei, a spus în interviuri că el încearcă să prelungească viața unui lider a cărui dispariție din fruntea țării ar arunca Rusia în criză.

Havinson s-a folosit de anumite pasaje din Biblie pentru a argumenta că oamenii sunt meniți să trăiască până la 120 de ani. El a murit în 2024 la vârsta de 77 de ani.

Cei mai mulți dintre consilierii și aliații lui Putin au și ei peste 70 de ani, inclusiv frații Kovalciuk și figuri importante precum Iuri Ușakov, Serhei Cemezov și Nikolai Patrușev.

Putin a spus că filmul sovietic „Sezon mort” din 1968, în care CIA recrutează foști doctori naziști ca să controleze omenirea, l-a inspirat să se înscrie în KGB. Foto: Profimedia Images

Încercarea lui Putin de a-și încetini propriul declin biologic și faptul că ia în considerare inclusiv metode științifice neobișnuite reflectă o tradiție mai veche în rândul autocraților ruși.

Experimentele lui Alexander Bogdanov, un polimat din era sovietică, cu transfuzii de sânge au atras atenția Kremlinului înainte ca acesta să moară la doar 55 de ani din cauza tratamentelor pe care și le-a aplicat singur.

Un deceniu mai târziu, doctorul Oleksandr Bogomoleț a organizat prima conferință din lume despre longevitate și a fost lăudat de Stalin pentru studiile sale în care susținea că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani. Bogomoleț a murit la 65 de ani.

Rusia rămâne una dintre țările dezvoltate cu cele mai mari rate ale mortalității. Speranța medie de viață a bărbaților este de aproximativ 68 de ani, potrivit statisticilor oficiale, în comparație cu 76 de ani în SUA și peste 80 de ani în mare parte din Europa de Vest.

Moartea, spre deosebire de alegeri, rămâne ceva greu de gestionat chiar și pentru Kremlin.

