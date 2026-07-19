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Video Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

Data publicării:
Vladimir Putin intră în apa rece de Bobotează în 2018
Foto: Profimedia Images
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Cea mai mare dorință a lui Vladimir Putin, pe lângă să cucerească Ucraina, este să trăiască veșnic. Potrivit unei investigații publicate de tabloidul britanic The Sun, liderul de la Kremlin a demarat un nou război, de data asta împotriva morții, printr-un program care să îl ajute să trăiască mai mult. Programul, care ar valora 25 de miliarde de dolari, presupune terapii, camere de criogenare și mâncare modificată genetic.

- În trecut, oamenii trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre la 70 de ani ești încă un copil.+
- Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în permanență și oamenii pot rămâne tineri și în finali să ajungă la nemurire.

Această discuție, între trei dictatori, a avut loc în toamna lui 2025. Vladimir Putin le povestea lui Xi Jinping și lui Kim Jong Un despre nemurire. Publicația The Sun a săpat mai adânc și a descoperit cum vrea liderul de la Kremlin să trăiască mai mult. Printre metode se numără crearea de organe noi prin imprimare 3D în animale modificate genetic. Cercetătorii lui i-au recomandat și crioterapia și băile în sânge de cerb. Putin mânca doar căpșuni modificate genetic. Ce spun experții occidentali?

„Este ceva în același timp sinistru și comic în celebra conversație interceptată dintre Xi Jinping și Putin. Este o iluzie frumoasă. Mulți oameni aflați în poziții de putere și-ar dori să rămână acolo la nesfârșit. Dar este ceva ușor ridicol în faptul că Putin ar avea astfel de gânduri. Cred că suferă de Parkinson și încă sunt convins de acest lucru. Nu îmi voi dezvălui sursele, dar sunt surse rusești”, a declarat pentru The Sun Richard Billang Dearlove, ofițer britanic de informații retras din activitate.

„Astăzi, multe dintre aceste idei par desprinse din science-fiction, însă cercetarea avansează foarte repede. Știința trebuie să producă noi cunoștințe. Totuși, știm că există limite clare”, a declarat, la rândul său, Eric Boulanger, profesor de medicină și biologia îmbătrânirii.

Putin s-ar teme, printre altele, și de o altfel de moarte.

„Poate că, într-o zi, chiar oamenii care îl protejează vor fi cei care îl vor asasina. Nu spun că există un risc iminent. Spun doar că politica rusă este extrem de fragilă. Nu există mecanisme normale de schimbare a puterii. Atunci când schimbarea vine, ea este adesea violentă și poate deveni fatală inclusiv pentru Putin. Sunt aproape convins că, în unele situații, persoana pe care credem că o vedem în public nu este de fapt Putin, ci o dublură”, a mai spus Richard Billang Dearlove.

Potrivit The Sun, programul rusesc de longevitate costă peste 25 de miliarde de dolari.

Editor : B.E.

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