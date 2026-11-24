Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, se bucură de o atenție deosebită din partea presei controlate de către Kemlin. Orice știre publicată de către agențiile din România este aproape instant preluată de principalele ziare din Rusia și, nu de puține ori, chiar este comentată. Digi24.ro a analizat principalele organe de propagandă rusă pentru a vedea ce au scris despre plasarea în arest la domiciliu a inculpatului.

În Rusia nu mai există presă liberă, mai ales după invadarea Ucrainei. Prin urmare, tot ce este publicat pe marile agenții de la Moscova urmează strict așa-numita „Metodicikă”(n.red. instrucțiunile clare primite de la Kremlin, la fel cum se întâmpla și în cazul presei din România ante '89).

Cei care urmăresc evenimentele din Rusia post-sovietică, au putut observa adesea că organele de propagandă pregătesc populația pentru unele acțiuni ale Moscovei sau redau la virgulă modul în care dictatorul și acoliții săi văd evenimentele din varii țări, inclusiv România.

Călin Georgescu s-a bucurat pe parcursul anilor de o atenție deosebită din partea presei controlate. Spre exemplu, când a fost reținut, Tass, principala agenție de știri de la Moscova a dat tocmai cinci materiale într-o zi.

Plasarea în arest la domiciliu a inculpatului Georgescu s-a bucurat și ea de o atenție aparte din partea propagandiștilor Kremlinului.

„A criticat participarea României la NATO”

Una dintre cele mai mari și prestigioase publicații din Rusia a relatat pe larg despre cazul lui Georgescu, făcând cronologia faptelor (n.red. în cazul unor redacții mari, jurnaliștii se limitează la a da o știre de pe agenție, fără comentarii suplimentare).

Totuși, în cazul lui Călin Georgescu, la finalul articolului, așa-numiții jurnaliști ruși țin să amintească faptul că fostul candidat critică apartenența României la NATO (n.red. Putin cere retragerea NATO din România și celelalte țări care au aderat după 1997).

„La alegerile prezidențiale din 2024, Georgescu a candidat ca independent. Cu un scor de 22,95%, a ieșit în frunte în primul tur, dar ulterior Curtea Constituțională a anulat rezultatele scrutinului. Ulterior, politicianul a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. De asemenea, i se impută propagarea activității „Mișcării Legionarilor”, o organizație fascistă română. Călin Georgescu a criticat participarea României la NATO și ajutorul militar acordat Ucrainei”, se poate citi pe site-ul Kommersant.

RBK, o altă publicație uriașă din Rusia a fost la fel de generoasă cu spațiul acordat veștii conform căreia Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu, după 55 de zile.

Propagandiștii ruși au atașat materialului chiar și un clip video cu momentul în care Georgescu iese de pe poarta Arestului Central, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

„Fostul candidat la prezidențiale în România a fost eliberat din Arest”, titrează RBK. Sursa foto: Captura foto

Oficiosul Kremlinului, TASS, a alocat și el suficient spațiu pentru a informa cetățenii proprii, căci varianta consultată de digi24.ro este în limba rusă, adică adresată publicului intern și celui din fostele republici aflate sub ocupație sovietică.

Așa numiții jurnaliști ruși își aleg cuvintele cu grijă în text. Spre exemplu, Georgescu este numit „naționalist”. De asemenea, propagandiștii ruși bagatelizează posibilitatea ca Rusia să fi intervenit în sprijinul său în scrutinul din 2024.

Pe siteul TASS găsim următorul fragment:

„Naționalistul Georgescu a câștigat, pe 24 noiembrie 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale din România, însă Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral. Decizia a fost luată sub pretextul finanțării ilegale a campaniei, al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii digitale utilizate în procesul electoral, precum și al unei intervenții rusești nedovedite”.

Bineînțeles, în același text găsim reluată și informația că Georgescu este un critic fervent al călității de membru NATO a României.