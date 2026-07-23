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Criza combustibililor din Rusia afectează direct trupele lui Putin: „Nu se alocă suficientă cantitate. Există o penurie catastrofală”

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atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul la combustibil în mai multe regiuni din țară, inclusiv în Crimeea ocupată, după intensificarea atacurilor ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images
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Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești afectează în prezent aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse, militarii semnalând penurie de benzină și restricții privind realimentarea vehiculelor militare, relatează Kyiv Post.

Potrivit publicației independente ruse Verstka, mai mulți militari ruși au declarat că livrările de combustibil au fost reduse, ceea ce limitează atât operațiunile de luptă, cât și logistica.

Un soldat a declarat că, deși în trecut unitățile primeau atât combustibil cât era necesar pentru îndeplinirea misiunilor, acum sunt limitate la 20 de litri pe vehicul pe zi.

„Situația cu benzina e complet scăpată de sub control. Nu se alocă suficientă cantitate pentru toată lumea. Există o penurie catastrofală de benzină”, a spus el.

Și alți membri ai forțelor armate au descris o agravare a penuriei.

Un soldat mobilizat a estimat că rezervele de combustibil s-au redus cu aproximativ 30%, adăugând că restricțiile afectează nu numai vehiculele militare, ci și camioanele care transportă muniție și alimente către front.

Un soldat care servește în sectorul Zaporojie a declarat că unitatea sa primea înainte 20 de litri de benzină pentru misiunile de aprovizionare, dar acum primește doar 10-15 litri. Drept urmare, el și camarazii săi sunt nevoiți să parcurgă pe jos 11 kilometri pentru a se aproviziona cu apă, alimente și alte resurse.

Alți militari au spus pentru Verstka că benzina este din ce în ce mai greu de procurat. Unii au afirmat că acum cumpără combustibil de la localnici cu 200-300 de ruble (2,55-3,82 dolari) pe litru, în timp ce alții se bazează pe colegii lor care se întorc din concediu și aduc combustibil în canistre de la Rostov-pe-Don.

Mai mulți soldați s-au plâns, de asemenea, de calitatea combustibilului furnizat de Ministerul Apărării din Rusia, descriindu-l ca fiind „galben” și vizibil inferior benzinei disponibile în comerț.

Conform raportului, ministerul furnizează combustibil doar pentru vehiculele militare. Soldații trebuie să plătească din propriul buzunar combustibilul utilizat pentru vehiculele personale, generatoare, drujbe și alte echipamente. Deși aceste echipamente pot fi înregistrate oficial la o unitate militară, soldații afirmă că acest lucru creează riscul ca ele să fie confiscate și redirecționate în altă parte.

De asemenea, penuria de combustibil a dus la creșterea costurilor de funcționare a generatoarelor utilizate pentru comunicații, energie electrică și alimentarea cu apă.

Un soldat staționat în apropierea regiunii Kursk a declarat că, anterior, cheltuia aproximativ 50.000 de ruble (637 de dolari) pe lună pentru combustibilul generatorului, dar că acum se așteaptă ca aceste costuri să crească la 70.000 de ruble (892 de dolari).

Și bloggerii militari ruși, precum și grupurile de voluntari, au recunoscut aceste lipsuri.

„Ținem legătura cu băieții – se află într-o situație dezastruoasă în ceea ce privește benzina”, a scris un grup de voluntari din Sergiev Posad. „Dacă cineva poate și, mai important, dorește să doneze o canistră de benzină, am fi foarte recunoscători”.

Voluntarii afirmă că aceste penurii complică, de asemenea, livrările de ajutor umanitar și provizii către unitățile de pe linia frontului.

Producția rafinăriilor de petrol din Rusia a scăzut cu peste 60%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani, din 2005, potrivit Energy Aspects (EA).

Bloomberg, citând date ale EA Analytics, a raportat că rata de prelucrare a țițeiului din Rusia a scăzut la 3,91 milioane de barili pe zi în iulie 2026 – cu peste 1,4 milioane de barili pe zi sub media de anul trecut.

EA Analytics își elaborează estimările prin monitorizarea întregului lanț de aprovizionare cu țiței, inclusiv prin imagini din satelit ale câmpurilor petroliere și ale instalațiilor de stocare, precum și prin urmărirea în timp real a mișcărilor de marfă.

Bloomberg a afirmat că, întrucât Rusia a clasificat datele oficiale privind rafinăriile, evaluarea independentă a pagubelor suferite de acest sector a devenit din ce în ce mai dificilă.

Această scădere bruscă survine după luni de atacuri intensificate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere a Rusiei.

La începutul lunii iulie, Statul Major General al Ucrainei a afirmat că atacurile au scos din funcțiune 42,7% din capacitatea estimată de rafinare a petrolului a Rusiei. O analiză realizată de Bloomberg a arătat că Ucraina a lovit probabil 24 dintre cele 34 de rafinării majore ale Rusiei în cadrul a aproximativ 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile.

Printre cele mai importante s-a numărat atacul din 6 iulie asupra rafinăriei din Omsk – cea mai mare din Rusia –, pe care Bloomberg a descris-o drept un furnizor cheie de combustibil pe piața internă.

Agenția Reuters a relatat că atacul a determinat întreruperea funcționării instalației.

Campania susținută a provocat o penurie de combustibil la nivel național în Rusia și în teritoriile ucrainene ocupate. Rapoartele menționează raționalizarea combustibilului, cozi lungi la benzinării și confruntări ocazionale între șoferi și forțele de ordine.

Criza a determinat, de asemenea, Moscova să suspende exporturile de combustibil, interzicând exporturile de benzină în aprilie, cele de kerosen începând cu 1 iunie și cele de motorină începând cu 8 iulie. Se pare că, în luna iunie, Rusia a purtat discuții cu India și Kazahstanul cu privire la posibile importuri de benzină.

Kievul a descris această campanie ca fiind o încercare de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a o determina să participe la negocierile de pace.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acest argument, afirmând că Rusia ar răspunde, dimpotrivă, încercând să ocupe și mai mult teritoriu ucrainean.

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Editor : A.M.G.

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