Criza combustibilului se adâncește în Rusia: Tokyo refuză să vândă kerosen Moscovei. Motivele invocate de Țara Soarelui Răsare

Încercările autorităților ruse de a începe importul de combustibil, pe fondul unui deficit masiv, s-au lovit de opoziția Japoniei. Țara nu permite livrările acestuia nici direct, nici prin intermediari, a declarat marți ministrul economiei, comerțului și industriei, Ryosei Akazawa.

Rusia se pregătește să importe un lot de kerosen de aviație din portul japonez Chiba, a informat Reuters săptămâna trecută, citând trei persoane care au cunoștință despre acest lucru. Se preconiza că cel puțin 200 de mii de barili vor fi expediați în prima jumătate a lunii iulie, mai întâi în Coreea de Sud, iar apoi, printr-un lanț de intermediari, în Rusia. Însă Akazawa a declarat că interdicția de export către Rusia se aplică atât livrărilor prin țări terțe, cât și transbordării combustibilului pe mare.

Japonia, acționând în coordonare cu „G7” și alți reprezentanți ai comunității internaționale, a introdus, în cadrul sancțiunilor împotriva Rusiei, o interdicție privind exportul către aceasta a unei serii de mărfuri, „iar combustibilul aviatic intră, de asemenea, sub incidența acestei interdicții”, indiferent de modul în care este livrat, a spus ministrul.

Potrivit lui Akazawa, ministerul său ia măsuri pentru a preveni eludarea sancțiunilor, informând reprezentanții industriei, emițând avertismente și făcând schimb de informații atât cu autoritățile locale, cât și cu cele străine:

Vom continua să exercităm un control strict asupra exporturilor, în colaborare cu alte țări, ținând seama în același timp de contextul internațional.

Guvernul Rusiei a interzis exportul de kerosen de aviație începând din iunie, din cauza atacurilor ucrainene, care au vizat până acum toate cele 10 mari rafinării de petrol. În ciuda interdicției, din cauza deficitului, prețurile en gros la combustibilul de aviație au urcat luna trecută la niveluri record. „Este vorba de o lipsă aproape totală a ofertei”, a descris o sursă a ziarului „Kommersant” situația de la licitațiile de la Bursa de mărfuri și materii prime din Sankt Petersburg.

În același timp, unele aeroporturi mari, printre care Makhachkala, Mineralnye Vody, Krasnodar, Astrahan și Nijni Novgorod, au început să limiteze alimentarea avioanelor. La sfârșitul lunii iunie, compania aeriană „Azimut” — unul dintre cei mai mari transportatori din sudul Rusiei, cu aeroportul de bază în Rostov-pe-Don — a anunțat o penurie critică de kerosen.

Pe lângă combustibilul pentru avioane, în Rusia există o penurie de benzină. Pentru a combate această penurie, autoritățile au crescut importurile din Belarus, au solicitat sprijinul Kazahstanului (care a acceptat să furnizeze benzină doar pentru o jumătate de zi de consum, sub formă de ajutor umanitar) și au început să achiziționeze benzină din India.

Editor : A.R.