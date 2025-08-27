Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin

Campania de atacuri cu drone a Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești de petrol a distrus aproximativ 13% din producția de combustibil a Rusiei, potrivit analiștilor, ceea ce a forțat Moscova să impună restricții asupra consumului de benzină în mai multe regiuni, inclusiv în Crimeea ocupată.

Rusia era cândva comparată cu o „benzinărie cu arme nucleare”, după cum a descris-o chiar regretatul senator american John McCain. Acum, însă, sancțiunile impuse de Occident au limitat capacitatea Rusiei de a-și repara și menține în funcțiune infrastructura energetică într-o perioadă în care armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor ținte strategice de pe teritoriul rus.

Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul populației la combustibil în mai multe regiuni din țară, iar acolo unde încă se mai găsește benzină, aceasta a devenit mult mai scumpă. Prețurile la benzina cu cifra octanică 95 au crescut cu 45% anul acesta, cu toate că prețul țițeiului la nivel global a scăzut semnificativ.

„Războiul nu se poartă doar pe linia frontului, așa că orice lovitură sistemică are o importanță asimetrică”, a explicat fostul ministru ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, pentru Wall Street Journal. „Aceste atacuri nu au un impact direct asupra activității militare, dar au un impact asupra economiei ruse. Iar economia rusă are deja probleme, așa că până și o mică presiune poate crea blocaje și poate multiplica problemele din sistem.”

Dronele ucrainene au lovit săptămâna trecută instalația strategică Ust-Luga de la Marea Baltică pentru procesarea gazelor naturale, inclusiv GNL. Atacul a venit la doar câteva zile după ce ucrainenii au distrus o stație de distribuție a petrolului rusesc prin conducta Drujba în regiunea Briansk, care alimentează cu țiței Belarus, Ungaria și Slovacia.

Teritoriile vaste ale Rusiei sunt un dezavantaj în războiul modern cu drone

Zeci de rafinării rusești au fost atacate în ultima lună, unele dintre ele aflate la sute de kilometri de granița cu Ucraina, pe măsură ce dronele ucrainene devin tot mai puternice și numeroase.

„Dacă Ucraina va putea menține această presiune și va putea avaria rafinării mai repede decât poate Rusia să le repare, va fi o situație complet diferită”, a explicat Serghei Vakulenko, fostul șef al departamentului de strategie și inovare al companiei petroliere rusești Gazprom Neft.

În războaiele din trecut, întinderea uriașă a teritoriilor rusești reprezenta un avantaj pentru armata rusă. Acum, pentru că rușii nu au destule sisteme de apărare antiaeriană ca să acopere un spațiu atât de vast, acesta a devenit un dezavantaj în războiul modern cu drone, a spus și Mikola Bielieskov, cercetător al Institutului Național de Studii Strategice care lucrează pentru guvernul de la Kiev.

Mașinăria de război a Rusiei este alimentată de exporturile de petrol, gaze și combustibil, care îi oferă lui Vladimir Putin posibilitatea de a oferi salarii mari pentru noii voluntari ce se alătură armatei în ciuda pierderilor uriașe de pe frontul din Ucraina.

În afară de drone, Ucraina dezvoltă și propriile sale rachete cu rază lungă de acțiune, precum rachetele de croazieră Flamingo care ar putea avea un impact crucial în războiul contra Rusiei. Foto: Profimedia Images

„Ucraina este un David care încearcă să găsească slăbiciunile lui Goliat”

Donald Trump a impus tarife comerciale de 25% pentru importurile din India din cauza cantităților uriașe de petrol cumpărate din Rusia, însă s-a declarat furios în legătură cu atacurile ucrainene asupra conductei Drujba, din cauza cărora livrările de petrol către Ungaria lui Viktor Orban, aliatul lui Trump, au fost întrerupte.



În afară de drone, Ucraina dezvoltă și propriile sale rachete cu rază lungă de acțiune, precum rachetele de croazieră Flamingo care ar putea avea un impact crucial în războiul contra Rusiei.

Cu toate că lipsa de combustibili cu care se confruntă acum Rusia din cauza atacurilor ucrainene nu îl va forța pe Putin să își schimbe strategia în Ucraina, orice perturbare de acest gen este importantă, potrivit fostului ministru ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov.

„Războiul modern este un război al resurselor, iar Ucraina este un David care încearcă să găsească slăbiciunile lui Goliat.”

