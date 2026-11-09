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Criza de combustibili din Rusia are un nou puseu: cel puțin șase regiuni sunt afectate, după ce Ucraina a lovit opt rafinării

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Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Deficitul de carburanţi a reapărut în cel puţin şase regiuni ale Rusiei, după ce Ucraina a atacat cel puţin opt rafinării importante în ultimele două săptămâni. Autorităţile au introdus restricţii la vânzarea benzinei şi motorinei, în încercarea de a preveni cumpărăturile de panică şi formarea cozilor la benzinării, transmite Reuters.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruseşti după 30 octombrie, când armistiţiul energetic anunţat de preşedintele american Donald Trump între Moscova şi Kiev nu a intrat efectiv în vigoare. Cel mai recent atac a vizat rafinăria din Kirishi, a doua ca mărime din Rusia, potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko.

În regiunea Karelia, autorităţile au limitat alimentarea la 30 de litri de benzină şi 50 de litri de motorină pentru fiecare achiziţie, la staţiile Rosneft de pe principalele şosele. Vânzarea carburanţilor în canistre a fost suspendată complet.

„Sunt pe deplin conştient că aceste restricţii pot provoca neplăceri locuitorilor şi companiilor ale căror activităţi depind de transport. Totuşi, în circumstanţele actuale, aceste măsuri sunt necesare”, a declarat guvernatorul regiunii Karelia, Artur Parfenchikov, notează News.ro.

Acesta a explicat că prioritatea autorităţilor este prevenirea achiziţiilor de panică, distribuirea uniformă a carburanţilor şi menţinerea funcţionării benzinăriilor. Restricţiile sunt prezentate drept temporare, iar autorităţile încearcă să restabilească aprovizionarea normală.

Măsuri similare au fost introduse în Buriatia, în estul Siberiei, inclusiv în capitala regională Ulan-Ude, precum şi în regiunea învecinată Zabaikalsk. Restricţii au fost raportate şi în regiunile Nijni Novgorod, Arhanghelsk, Penza şi Krasnoiarsk.

Atacurile ucrainene reduc capacitatea Rusiei de a produce benzină şi motorină, afectând aprovizionarea pieţei interne şi complicând potenţial acordul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump privind exporturile ruseşti de motorină către pieţele internaţionale şi Statele Unite.

Rusia s-a confruntat cu o criză similară în timpul verii, când atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au coincis cu vârful sezonier al cererii. Moscova a reintrodus atunci restricţii asupra exporturilor de benzină, iar în iulie a limitat şi vânzările externe de motorină.

Editor : B.E.

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