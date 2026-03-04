Live TV

Criza energetică ar putea escalada: Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaz către Europa. Mesajul lui Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE.

„Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi să încetăm furnizarea către piața europeană chiar acum. Să ne orientăm către piețele care se deschid și să ne stabilim acolo”, a declarat Putin reporterului televiziunii de stat rusești Pavel Zarubin.

„Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranţă voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a spus liderul de la Kremlin. 

Putin a reiterat că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie de încredere și va continua să lucreze în acest mod cu partenerii care sunt la rândul lor de încredere, precum Slovacia și Ungaria.

Între timp, preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat într-un interviu pentru Reuters că Serbia îşi diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi poartă deja discuţii pentru achiziţii prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, pe măsură ce reduce dependenţa de importurile din Rusia.

Serbia, care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, este în continuare unul dintre puţinii cumpărători europeni ai gazului din Rusia, peste 80% din necesar provenind de acolo.

Citește și:

Mașinăria de război a lui Vladimir Putin, sub presiune: sancțiunile și scăderea veniturilor apasă greu pe economia rusească

