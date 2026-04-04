Cu 100 de miliarde de dolari mai puțin. Datele care-l contrazic pe Putin și arată cât de slabă este economia Rusiei

Volumul exporturilor non-energetice și non-materiale din Rusia la sfârșitul anului 2025 s-a ridicat la 163,6 miliarde de dolari, a declarat vineri Roman Chekushov, viceministrul Industriei și Comerțului.

Față de anul trecut, potrivit estimărilor viceministrului, volumul exporturilor de produse, cu excepția materiilor prime minerale de bază, a crescut cu 11%, adică cu 16,7 miliarde de dolari. Cu toate acestea, volumul exporturilor de produse ne-minereale a rămas semnificativ sub nivelurile dinainte de război.

În 2021, acesta a atins 194,2 miliarde de dolari, iar de atunci s-a redus cu 16%, adică cu 30,6 miliarde de dolari. În 2024, scăderea a ajuns la 25%, iar volumele au fost cele mai scăzute din ultimii 7 ani — aproximativ 145 miliarde de dolari. Cifrele privind exporturile indică cererea pentru produsele rusești pe piețele externe, a declarat Chekushov (citat de TASS).

Încă din 2023, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia nu mai poate fi numită „țara-benzinărie”. În ciuda acestui fapt, anul trecut, mai mult de jumătate din exporturile rusești — 53,9% — au fost reprezentate de materii prime, au calculat experții Institutului Gaidar.

Exporturile de înaltă tehnologie din categoria „mașini și echipamente” au scăzut în mod deosebit de brusc după începerea războiului cu Ucraina: anul trecut acestea s-au ridicat la 29,6 miliarde de dolari, iar în 2021 au atins 40,6 miliarde de dolari, adică au fost cu 28% mai mari.

În ansamblu, volumul exporturilor rusești a scăzut anul trecut cu 4%, ajungând la 418 miliarde de dolari. În comparație cu perioada de dinainte de război, veniturile din exporturi au fost mai mici pentru aproape toate categoriile de produse: exportul de materii prime a scăzut cu 18% față de 2021 (până la 225,3 miliarde de dolari), exportul de produse chimice — cu 11,2% (până la 33,6 miliarde de dolari), de lemn — cu 37% (până la 10,6 miliarde), de metale — cu 10% (până la 74,7 miliarde)

În 2018, când a fost ales pentru al patrulea mandat, Putin a cerut ca volumul exporturilor neenergetice și nemateriale să ajungă la 250 de miliarde de dolari anual până în 2024. Acest obiectiv a fost inclus în pachetul de proiecte naționale, alături de reducerea de două ori a sărăciei, stoparea declinului natural al populației și „avansul” tehnologic. Pentru realizarea acestor obiective, bugetul prevedea cheltuieli de 26 de trilioane de ruble, adică aproape 290 de miliarde de dolari la cursul actual.

În realitate, exportul de orice altceva în afară de materii prime s-a situat cu 100 de miliarde de dolari, sau 40%, sub nivelul planificat. În 2024, Putin a amânat obiectivul privind exporturile de energie naturală pentru 2030. Acesta a rămas neschimbat: o creștere de două treimi în 6 ani.

