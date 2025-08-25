Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan

Un avion MiG-29A al Forțelor Aerospatiale Ruse a suferit avarii minore în timpul transportului la Erevan, Armenia, pe 24 august 2025.

Conform rapoartelor locale, un cuplaj rigid de remorcare s-a defectat la ora locală 02:15, în timp ce avionul de vânătoare era mutat de pe aerodromul Erebuni, provocând coliziunea aeronavei cu stâlp metalic de pe bulevardul Arshakunyats, apoi s-a oprit într-un gard. Nu au fost raportate victime, iar mutarea a fost reluată în scurt timp.

Aeronava implicată a fost identificată ca fiind MiG-29A „15 Red” (RF-92181, număr de fabrică 2960526360), produsă în 1989 și asociată de mult timp cu detașamentul rus de la Erebuni.

Înregistrările observatorilor indică faptul că această aeronavă a fost văzută ultima dată zburând în 2022, ceea ce sugerează că ar fi putut fi în tranzit după scoaterea din serviciu.

MiG-29A, o variantă de producție timpurie a avionului de vânătoare de generația a patra, a fost treptat retras din serviciul rus în favoarea unor platforme mai moderne, precum MiG-29SMT și Su-30SM, transmite aerotime.

Erebuni găzduiește baza aeriană 3624 a Rusiei, care de zeci de ani operează avioane MiG-29 alături de unități de elicoptere. Celelalte aeronave ale bazei se numără printre ultimele modele originale MiG-29 încă în serviciu.

Prezența aviației Moscovei în Armenia

Prezența militară a Rusiei în Armenia se bazează pe doi piloni: baza militară 102 din Gyumri și detașamentul aerian de la Erebuni, lângă Erevan. Contractul de închiriere a bazei din Gyumri a fost prelungit în 2010 și rămâne valabil până în 2044, consolidând prezența Rusiei în temeiul acordurilor bilaterale.

Cu toate acestea, această amprentă a fost pusă sub semnul întrebării în 2024. Prim-ministrul armean Nikol Pashinian a declarat în februarie 2024 că Armenia a înghețat participarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia, criticând performanța blocului în timpul crizelor de frontieră anterioare.

În aprilie 2024, Kremlinul a confirmat că forțele de menținere a păcii ruse au început să se retragă din Nagorno-Karabakh după preluarea controlului de către Azerbaidjan în anul precedent. În iulie 2024, Rusia a finalizat retragerea grănicerilor săi de la aeroportul Zvartnots din Erevan, la cererea Armeniei.

