Cu o sută de ani înainte de Evgheni Prigojin. Cum au fost bolșevicii aproape de colaps din cauza unei revolte neașteptate de la Moscova

La sfârșitul lunii iunie 2023, Rusia a fost martora primei sale rebeliuni armate a secolului XXI. Forțele Grupului Wagner, sub comanda lui Evgheni Prigojin, au înaintat constant spre Moscova, doar pentru a se întoarce brusc la doar câteva sute de kilometri de capitală. Un episod remarcabil de similar a avut loc în vara anului 1918, când socialiștii revoluționari, indignați de semnarea unui tratat de pace cu Germania, au lansat o revoltă armată care a fost aproape de a răsturna stăpânirea bolșevică - oprindu-se la doar câteva sute de metri de Kremlin, care la acea vreme era apărat doar de o mică garnizoană de pușcași letoni. Cu toate acestea, socialiștilor-revoluționari de stânga le-a lipsit un lider capabil să orchestreze o operațiune decisivă, iar bolșevicii au învins în cele din urmă forțele rebele slab coordonate, scrie The Insider.

O divizare în cadrul elitei sovietice

Primul guvern sovietic a fost o coaliție bipartită. Alături de bolșevici, acesta includea Partidul Socialist-Revoluționarilor de Stânga (SR-i de Stânga), care reprezenta aripa radicală a forțelor care au ajuns la putere după Revoluția din Octombrie din 1917. SR-ilor de Stânga li s-au acordat opt posturi în Comisariatul Poporului și o reprezentare semnificativă în alte instituții sovietice. În special, al doilea comandant al Ceka după Felix Dzerjinski a fost membrul SR-ului de Stânga, Viaceslav Aleksandrovici. În calitate de vicepreședinte, el avea autoritatea de a semna documente și de a emite ordine în numele lui Serjinski.

Însă „luna de miere” dintre bolșevici și social-revoluționarii de stânga a fost de scurtă durată. În martie 1918, comisarii social-revoluționari de stânga au votat împotriva Tratatului de la Brest-Litovsk, care ceda controlul Rusiei asupra Ucrainei, Belarusului, Poloniei și statelor baltice în schimbul păcii pe Frontul de Est din Primul Război Mondial. În semn de protest, partidul și-a anunțat retragerea din guvern, dar nu și-a cedat pozițiile în structurile de putere ale noului stat - în special în cadrul Ceka. Social-revoluționarii de stânga nu aveau nicio intenție să rupă complet legăturile și s-au angajat să „îi susțină pe bolșevici ca luptători onești pe toate fronturile, cu excepția problemei păcii”.

Cu toate acestea, pe măsură ce politicile interne ale bolșevicilor au devenit din ce în ce mai represive, social-revoluționarii de stânga au devenit mai vocali în critica lor la adresa a ceea ce numeau „domeniu de comisar”, cerând o corecție imediată a cursului politic sovietic. Ideea lor de „corecție” era reluarea războiului cu Germania, iar pe 24 iunie, Comitetul Central al social-revoluționarilor de stânga a elaborat un plan: la următorul Congres al Cincilea al Sovietelor, aceștia ar cere bolșevicilor anularea tratatului umilitor. Dacă cererea ar fi refuzată, ar efectua o serie de atacuri teroriste care îi vizau pe reprezentanții germani, în efortul de a submina fragila relație Moscova-Berlin.

„Ceea ce avem nevoie nu este o revoltă, ci un război real și o orientare anglo-franceză, care este mai benefică nu doar pentru un anumit partid politic, ci pentru întreaga țară”, a declarat membrul Comitetului Central, Ilia Maiorov. „Este în interesul nostru să ne asigurăm că Germania suferă o înfrângere pe front. Acest lucru ar declanșa o revoluție acolo - una care ne-ar putea salva.”

Al Cincilea Congres al Sovietelor s-a deschis pe 4 iulie 1918, la Teatrul Bolșoi din Moscova, unde delegații social-revoluționari de stânga au cerut o ruptură completă cu Germania și o declarație de război. Transcrierea oficială a Congresului spune: „Ceea ce avem nu este un guvern sovietic independent, ci lachei ai imperialismului german. Da, lachei ai imperialismului german.” Cu toate acestea, a devenit curând clar că aceste revendicări erau destinate să eșueze. Manipularea reprezentării proporționale din partea diferitelor soviete locale le-a oferit bolșevicilor o majoritate decisivă - 773 de delegați față de 353 care susțineau social-revoluționarii de stânga. Astfel, a doua parte a planului trebuia pusă în mișcare.

„ Poporul rus este eliberat de Mirbach”

Comitetul Central al Partidului Socialist-Revoluționarilor-Internaționaliști de Stânga l-a ales ca țintă principală pe contele Wilhelm von Mirbach, ambasadorul Germaniei la Moscova, pentru că conducerea partidului considera că asasinarea sa ar declanșa o reacție furioasă din partea Berlinului. Omul însărcinat să execute operațiunea a fost Iakov Blumkin, un socialist-revoluționar de stânga și șeful diviziei de contrainformații a Ceka. În dimineața zilei de 6 iulie, acesta a primit de la Veaceslav Aleksandrovici sigilii oficiale pentru documente falsificate, precum și o mașină. Blumkin și complicele său, Nikolai Andreev, au ajuns la ambasada germană sub pretextul că trebuie să discute o problemă urgentă. Odată ajunși față în față cu Mirbach, au deschis focul.

Ambasadorul a murit pe loc. Cu toate acestea, în timpul evadării, atacatorii au lăsat accidental în urmă o servietă care conținea documente. Când Felix Dzerjinski a ajuns la ambasadă la scurt timp după aceea, nu i-a luat mult timp să-i identifice pe autori și să deducă unde s-ar putea ascunde. S-a îndreptat imediat spre Aleea Bolșoi Trehsviatitelski nr. 1, unde era staționat Detașamentul de Luptă al Ceka - comandat de SR de Stânga, Dmitri Popov. Serjinski a cerut predarea teroriștilor. În schimb, însuși Serjinski a fost luat ostatic. Bolșevicii au răspuns arestând întreaga facțiune SR de Stânga la Congresul al Cincilea - chiar în interiorul Teatrului Bolșoi.

Următoarea mișcare a social-democraților de stânga a fost preluarea controlului asupra oficiului telegrafic, a oficiului poștal central și a centralei telefonice, trimițând comunicații în toată Rusia proclamând că „poporul rus a fost eliberat de Mirbach”. Apoi a urmat o lungă pauză.

Principala forță a SR-urilor de stânga era formată din detașamentul Popov — 1.000 de infanteriști sprijiniți de o baterie de artilerie și patru mașini blindate. Acest lucru ar fi putut părea nesemnificativ în comparație cu garnizoana Moscovei, formată din 20.000 de soldați, dar, în realitate, majoritatea acestor unități și-au declarat „neutralitatea”. Situația a reflectat-o îndeaproape pe cea de la Petrograd din noiembrie 1917: potrivit istoricului Richard Pipes, doar 4% din garnizoana din Petrograd putea fi considerată pro-bolșevică la acea vreme și, totuși, acel număr mic fusese suficient pentru a executa o lovitură de stat reușită — în principal pentru că Guvernul Provizoriu nu avea deloc trupe loiale.

Distanța dintre Piața Roșie și sediul Detașamentului de Luptă — unde, până în seara zilei de 6 iulie, se adunaseră majoritatea membrilor Comitetului Central al SR de Stânga — era de aproximativ un kilometru. În memoriile sale, Joachim Vațetis, comandantul Diviziei de Pușcași Letoni care păzea sediul puterii, a recunoscut deschis că, dacă Popov ar fi atacat Kremlinul, „bolșevicii probabil nu ar fi putut să-l mențină... iar până a doua zi, Rusia ar fi avut un nou guvern”. Din punct de vedere pur tehnic, operațiunea era pe deplin fezabilă: porțile Kremlinului ar fi putut fi distruse de foc direct de artilerie, permițând rebelilor să pătrundă cu mașinile lor blindate.

Rolul pușcașilor letoni

După cum și-a amintit mai târziu comandantul Kremlinului, Pavel Malkov, imediat după începerea revoltei SR de Stânga, garnizoana Kremlinului - 925 de pușcași din Regimentul 9 Leton - a fost plasată în alertă maximă. Posturi la nivel de pluton au fost înființate la porți, trei companii de mitraliere au fost desfășurate de-a lungul zidurilor Kremlinului, iar două companii au fost ținute în rezervă. În realitate, însă, Regimentul 9 avea o capacitate de luptă reală redusă. Pe 6 iulie, după lungi dispute cu comisarii bolșevici, două companii letone au acceptat cu reticență să recucerească Telegraful Central de la rebeli. „Atacul” lor s-a încheiat însă cu o capitulare fără vărsare de sânge în fața SR - pușcașii au fost dezarmați, apoi li s-a dat permisiunea de a se întoarce la Kremlin.

Celelalte unități letone staționate în jurul orașului au dat dovadă de o lipsă similară de entuziasm. Joachim Vațetis și-a amintit mai târziu că în seara zilei de 6 iulie, șeful de stat major al diviziei, fostul colonel al Armatei Imperiale Kosmatov, l-a abordat și a demisionat pe loc: „Știi pentru ce mori. Dar eu pentru ce mor? Întreaga garnizoană este împotriva bolșevicilor. Și crezi că o mână de letoni ai tăi pot câștiga asta?”

Unitățile letone au arătat puțină disponibilitate de a-i apăra pe bolșevici

La început, Lenin a ezitat să implice unitățile letone în reprimarea revoltei. După cum și-a amintit mai târziu proeminentul bolșevic Karl Danișevski, „circulau zvonuri tulburătoare despre anumiți comandanți ai regimentelor letone”. Nici măcar Vațetis însuși nu se bucura de încredere deplină în Kremlin. I s-a cerut să pregătească un plan operațional, dar a fost avertizat că altcineva va fi însărcinat cu punerea lui în aplicare.

Situația s-a schimbat doar când a devenit clar că nu exista „altcineva” – și nici alte trupe dispuse să lupte împotriva social-reprezentanților de stânga. Comisarii Diviziei Letone au garantat personal pentru Vațetis, iar Lenin l-a chemat în biroul său și l-a întrebat cu nerăbdare: „Tovarășe, putem aștepta până dimineața?” Chiar și după ce a primit un „da” încrezător, Lenin a ordonat ca doi comisari suplimentari să fie repartizați în statul major al lui Vațetis. A doua zi, Lenin urma să verifice la fiecare două ore pentru a confirma că Vațetis nu trecuse de partea social-reprezentanților de stânga.

Contrar portretizării din istoriografia sovietică, care i-a descris în mod constant pe pușcașii letoni drept „leninisti neînduplecători”, conducerea bolșevică din 1918 avea toate motivele să le pună la îndoială loialitatea. În cea mai mare parte, pușcașii letoni considerau alianța lor cu bolșevicii pur și simplu din punct de vedere al interesului personal, iar Vațetis nu a făcut excepție. Imediat după sfârșitul Războiului Civil, mai mult de jumătate dintre pușcașii Diviziei Letone s-au întors în patria lor „burgheză”, neinspirați de perspectiva construirii socialismului în primul „stat al muncitorilor și țăranilor” din lume.

Raționamentul letonilor era simplu: în 1917, Lenin le oferise tot ce își puteau imagina - pace, independență și pământuri pe care visaseră de mult să le ia de la baronii germani. Dar până în vara anului 1918, acel trio magnific dispăruse complet. Pușcașii trecuseră direct din tranșeele Primului Război Mondial în haosul Războiului Civil Rus, iar Tratatul de la Brest-Litovsk predase Letonia controlului german. Revoluționarii social-democrați de stânga s-au revoltat chiar sub sloganul răsturnării „rușinosului tratat de la Brest-Litovsk”, iar bolșevicii aveau toate motivele să creadă că letonii ar găsi această idee atrăgătoare.

De ce, atunci, Vațetis nu s-a alăturat social-revoluționarilor de stânga? În primul rând, după ce a fost martor direct la comanda rusă în timpul Primului Război Mondial, el a scris în memoriile sale: „O țară înapoiată cultural precum Rusia... ar fi putut cumva să cucerească Turcia sau națiunile asiatice mai mici, dar poporul rus era incapabil să poarte război împotriva națiunilor civilizate ale Europei.” În al doilea rând, după ce a scos în cele din urmă Rusia din război, Germania a lansat o ofensivă majoră în Franța în martie 1918 și - pentru prima dată din 1914 - a realizat o străpungere pe Frontul de Vest. Până în iulie, forțele Kaiserului se aflau la doar 60 de kilometri de Paris și se pregăteau pentru o ofensivă finală.

În astfel de condiții, ideea ca Rusia să reintre în război – acum împotriva unei Germanii victorioase – i se părea lui Vațetis o sinucidere pură. Așa că a ales o altă cale. În primăvara anului 1918, a stabilit contactul cu personalul ambasadei germane la Moscova și, în schimbul garanțiilor că el și pușcașii săi se pot întoarce în siguranță în Letonia, era pregătit să-și pună divizia pe deplin la dispoziția Germaniei – chiar dacă asta însemna să ajute la răsturnarea bolșevicilor.

Însă Berlinul nu avea niciun interes să-i răstoarne pe bolșevici, pentru că aceștia erau singura forță politică din Rusia capabilă să respecte Tratatul de la Brest-Litovsk. În schimb, pe 6 iulie, Vațetis a primit un mesaj foarte diferit din partea germanilor - unul care, potrivit prim-secretarului ambasadei, Kurt Riezler, era însoțit de o plată substanțială în aur, menită să-i motiveze pe pușcașii letoni șovăielnici să acționeze împotriva rebelilor-rebeliști de stânga.

Lenin era în mod clar conștient de contactele secrete ale lui Vațetis cu germanii, ceea ce explică neîncrederea sa profundă - care a persistat chiar și după ce revolta de stânga fusese înăbușită cu succes.

Sfârșitul revoltei

Până în dimineața zilei de 7 iulie, Vatsetis reușise să adune aproximativ 3.000 de soldați pentru cauza bolșevică, dar calitatea acestor forțe era încă slabă. Au petrecut șapte ore într-un schimb de focuri fără rezultat cu detașamentul comandantului SR de stânga, Popov, care se înrădăcinase pe aleea Trehsvyatitelsky - și nu au reușit să avanseze niciun pas. „Ce săpători! Bine că inamicul nostru a fost docil - s-a ridicat, a revendicat victoria și a adormit. Altfel, cu o armată ca aceasta, am fi avut probleme serioase”, consemnează memoriile lui Danishevsky despre spusele lui Lenin despre luptele din acea zi.

Totuși, la fel ca în cazul reprimării revoltelor rusești din trecut, armamentul mai greu al regimului s-a dovedit decisiv. Eduard Berzin - comandantul batalionului de artilerie al Diviziei Letone și viitor arhitect al sistemului Gulag - a reușit să poziționeze un tun cu o linie directă de foc asupra sediului lui Popov. Chiar primul obuz a explodat lângă camera în care se întrunea conducerea SR de Stânga. Aceștia au fugit imediat, iar la al șaptesprezecelea foc de armă, restul rebelilor erau și ei în retragere completă.

Luptătorii lui Popov s-au retras spre gara Kurski, intenționând să captureze un tren. Dar planul a eșuat. Abandonând două piese de artilerie și o mașină blindată în apropierea gării, aproximativ 300 de rebeli au fugit din Moscova pe autostrada Vladimir. Ulterior, au fost înconjurați în suburbiile Moscovei și s-au predat. Până la ora 14:00, pe 7 iulie, ultimele focare de rezistență fuseseră zdrobite, iar ostaticii - inclusiv Dzerjinski - au fost eliberați.

Viziunea alternativă a social-democraților de stânga pentru Rusia

„Ce semnificație istorică extraordinară au avut acele 17 obuze!”, a exclamat Vațetis în memoriile sale. Într-adevăr, de puține ori în istorie a fost înăbușită cu un efort atât de minim o revoltă cu potențialul de a schimba soarta unei țări vaste.

În mai 1918, la două luni după semnarea Tratatului de la Brest-Litovsk și cu două luni înainte de revolta social-revoluționară de stânga de la Moscova, autoritatea bolșevică se prăbușise pe vasta întindere de la Volga până la Vladivostok în urma Revoltei Legiunii Cehoslovace. La Samara, a fost instaurat un guvern condus de social-revoluționari de dreapta, care s-a mobilizat sub sloganul războiului împotriva „germano-bolșevicilor” și a promis „să expulzeze trupele germane din Rusia și să aducă războiul la o pace onorabilă”.

Pe 10 iulie, comandantul Frontului Roșu de Est — Mihail Muraviov, liderul socialist de stânga — s-a revoltat, refuzând să se supună guvernului sovietic și trimițând o radiogramă la Samara, propunând un război comun împotriva germanilor și a bolșevicilor. Dacă Comitetul Central al Partidului Socialist-Revoluționarilor de Stânga (PLSR) ar fi fost prezent la Kremlin în acel moment, nu ar fi fost nevoie de rebeliune — schimbarea puterii s-ar fi produs în mod natural.

Ce ar fi putut face Germania ca răspuns? Spre deosebire de februarie 1918 — foarte puțin. Majoritatea trupelor sale fuseseră deja redistribuite din Rusia pe Frontul de Vest, unde pe 18 iulie Aliații au lansat prima lor contraofensivă reușită, care a forțat armata Kaiserului să se retragă complet. Prăbușirea Germaniei era la doar patru luni distanță.

Reluarea războiului împotriva Germaniei nu numai că i-ar fi împăcat pe roșii și pe albi, dar ar fi asigurat și locul Rusiei în politica globală ca una dintre puterile victorioase. Aceasta, la rândul său, ar fi însemnat un echilibru de putere complet diferit în cadrul ordinii post-Versailles.

În ceea ce privește situația internă, în ciuda zelului lor revoluționar, socialiștii-revoluționari de stânga erau adversari fermi ai pedepsei cu moartea și se bazau în mare măsură pe țărănimea de mijloc (și, până în primăvara anului 1918, chiar și pe „culacii” mai înstăriți). Aceștia ar fi putut prezenta o alternativă mult mai moderată experimentului bolșevic.

Tot ce despărțea Rusia de această alternativă era un kilometru — distanța dintre Aleea Treșviatitelski și Kremlin. O distanță pe care, în cele din urmă, republicanii socialiști nu au reușit să o depășească.

Cum și-au explicat social-democrații de stânga eșecul

În contextul eșuării revoltei, lidera Partidului Socialist-Revoluționar de Stânga, Maria Spiridonova, a insistat că aceștia nu au avut ca scop preluarea puterii, ci doar să comită „un act de terorism internațional - un protest către întreaga lume împotriva sufocării revoluției noastre”. Toate acțiunile ulterioare, a susținut ea, au fost acte de autoapărare împotriva „bolșevicilor, orbiți de furia cauzată de uciderea lui Mirbach”.

Unii chiar au susținut că nu se apărau deloc de bolșevici, ci mai degrabă de „agenții germani și prizonierii de război pe care îi înarmau”, care se presupunea că umpleau străzile Moscovei la acea vreme. Pe scurt, noțiunea de revoltă defensivă a devenit un clișeu standard în scrierile SR: lupta, insistau ei, era îndreptată împotriva „politicii Consiliului Comisarilor Poporului și în niciun caz împotriva bolșevicilor înșiși”.

Totuși, chiar și în cadrul social-revoluționarilor de stânga au existat persoane care au recunoscut clar defectele acestei logici: dacă guvernul sovietic era compus din lideri bolșevici, era imposibil să se opună politicilor sale fără a cere înlăturarea lor. Isaac Steinberg, membru al Comitetului Central și fost comisar al poporului pentru justiție, a propus în mod deschis „să se urce la putere”. Totuși, această înțelegere nu s-a tradus niciodată în acțiuni concrete: majoritatea social-revoluționarilor de stânga, se pare, nu erau pregătiți să-și confrunte deschis foștii camarazi revoluționari. „Le lipsea un comandant energic și talentat”, a rezumat Vațetis situația. „Dacă ar fi avut unul, nici el, nici social-revoluționarii de stânga nu ar fi petrecut ziua de 6 iulie și întreaga noapte de 7 iulie în ezitări inutile.

