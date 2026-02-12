Live TV

Cuba, motiv de tensiuni uriașe între Rusia și SUA. Cum încearcă Moscova să salveze Havana dintr-o criză fără precedent

Data publicării:
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia se pregătește să trimită petrol și produse petroliere către Cuba, afectată de criza combustibililor, a informat ambasada Federației Ruse la Havana pentru „Izvestia”. Diplomații au precizat că livrarea este planificată în curând „ca ajutor umanitar”, volumele nefiind dezvăluite. Declarația a fost făcută pe fondul amenințărilor președintelui SUA, Donald Trump, de a introduce taxe suplimentare împotriva țărilor care vor încerca să aprovizioneze Cuba cu combustibil.

Republica nu mai primește petrol din străinătate de o lună, iar propriile rezerve sunt practic epuizate. La sfârșitul lunii ianuarie, Kpler a calculat că aceasta va putea rezista fără importuri de combustibil cel mult 20 de zile. Ultimul lot de petrol a sosit pe 9 ianuarie din Mexic, care a înghețat exporturile după amenințările lui Trump. Venezuela, care era al doilea furnizor principal de materii prime pentru insulă, a încetat livrările după 3 ianuarie, când forțele speciale americane l-au capturat pe liderul său, Nicolas Maduro.

Potrivit publicației, ultima livrare importantă de petrol rusesc către Cuba a avut loc în februarie anul trecut. 100.000 de tone de materie primă (733.000 de barili) au fost trimise sub forma unui credit de stat în valoare de 60 de milioane de dolari, acordat de președintele Vladimir Putin. Potrivit estimărilor analistului FG „Finam” Nikolai Dudchenko, fără un regim de austeritate strictă, acest lucru ar fi fost suficient doar pentru 20 de zile, având în vedere că în 2025 Cuba a cumpărat în medie 37.000 de barili pe zi.

Trimiterea de petrol către Cuba poate avea consecințe economice și politice pentru Rusia, a avertizat Igor Iushkov, analist principal al Fondului Național pentru Securitate Energetică. El a subliniat că orice sprijin acordat insulei poate duce la deteriorarea relațiilor cu SUA, care, în plus, ar putea încerca să rețină tancurile rusești, așa cum s-a întâmplat cu nava Marinera, care transporta petrol venezuelean. Expertul a amintit, de asemenea, de deficitul bugetar record al Federației Ruse, din cauza căruia este problematic să se acorde pur și simplu combustibil Havanei.

La începutul lunii februarie, ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declarat, în urma negocierilor cu omologul său cubanez, că Moscova este gata să sprijine Havana financiar. Șeful MAE a subliniat că Rusia consideră „inacceptabile” acțiunile SUA împotriva Cubei, inclusiv blocarea livrărilor de petrol către insulă, care amenință cu „o deteriorare gravă a situației economice și umanitare din țară”.

Kremlinul a calificat măsurile luate de Trump împotriva Cubei drept „măsuri sufocante”, iar situația combustibilului pe insulă drept „critică”. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova ia în considerare posibilitatea de a acorda Havanei „ajutorul pe care îl poate oferi”.

În 2014, Putin a șters 90% din datoria Cubei, și anume 32 de miliarde de dolari din 35,2 miliarde de dolari. Cheltuielile bugetare totale ale Rusiei în acel an s-au ridicat la aproximativ 414,5 miliarde de dolari.

Andriy Shevchenko s-a săturat și vrea acționeze
Digi Sport
Andriy Shevchenko s-a săturat și vrea acționeze
