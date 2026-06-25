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Cucerirea Crimeei de către Rusia a devenit un dezastru pentru Putin. Cum s-a transformat bijuteria Imperiului Rus într-o zonă de război

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incendii în Crimeea după atacuri cu drone ale ucrainenilor
Atacurile ucrainene au subminat încrederea locuitorilor Crimeei în capacitatea armatei ruse de a-i apăra. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Crimeea ar putea „deveni practic o insulă”, după atacurile ucrainene „Oamenii nu mai văd nicio perspectivă de viitor” Recucerirea Crimeei de către Ucraina, un scenariu de coșmar pentru mulți dintre locuitori

Crimeea a fost atacată constant în ultimele luni de zile: unități militare, gări și centrale electrice au fost lovite de drone și rachete ucrainene. În afară de stațiunea turistică Ialta, care este înconjurată de munți și nu are obiective militare și unde turiștii ruși continuă să își petreacă vacanțele, restul peninsulei ocupate de Rusia a devenit o zonă de război.

Sirenele nu au sunat în dimineața zilei de 21 iunie în Feodosia, o stațiune turistică de pe coasta de est a peninsulei Crimeea. Singurele zgomote care s-au auzit erau cele ale dronelor și exploziilor.

Sistemul de avertizare a fost închis de ceva timp – nu pentru că peninsula ar fi ferită de orice pericol, ci pentru că, altfel, „sirenele ar suna 22 de ore pe zi și nimeni nu ar putea dormi”, a explicat recent un oficial local la un post de radio.

Locuitorii bănuiesc că autoritățile sunt mai puțin îngrijorate de somnul lor și mai mult de sezonul turistic. Cu fiecare atac ucrainean, devine din ce în ce mai greu pentru autoritățile ruse să păstreze un simț al normalității în regiune.

În noaptea de 20 iunie, dronele ucrainene au lovit liniile de înaltă tensiune, au aruncat în aer un terminal petrolier din Kerci și au avariat un feribot care transporta marfă – nu a fost singurul feribot atacat în ultima perioadă.

Ialta
Ialta pare singurul loc din Crimeea unde turiștii ruși se simt încă în siguranță, restul peninsulei devenind practic o zonă de război. Foto: Profimedia Images

Crimeea ar putea „deveni practic o insulă”, după atacurile ucrainene

Călătoriile cu feribotul au fost sistate, ceea ce a lăsat peninsula fără una dintre principalele sale rute de aprovizionare. Camioanele pot intra acum doar folosind podul Kerci, care este de multe ori închis din cauza numărului mare de atacuri lansate asupra Crimeei, sau autostrada care traversează regiunile Donețk, Zaporojie și Herson.

Coridorul terestru este, însă, tot mai vulnerabil în fața dronelor ucrainene, drumul fiind plin de carcasele mașinilor incendiate în timpul atacurilor. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a spus că peninsula Crimeea ar putea „deveni practic o insulă”, izolată complet de restul teritoriilor controlate de ruși.

Penele de curent au devenit tot mai frecvente în Crimeea. Guvernatorul peninsulei a anunțat recent suspendarea temporară a vânzării de combustibil în toate benzinăriile.

În același timp, dronele ucrainene au adus războiul în tot mai multe zone din Rusia. În ultimele zile, acestea au lovit rafinării din Siberia și Moscova. Vânzarea benzinei a ajuns să fie restricționată în peste jumătate din regiunile rusești.

„Oamenii nu mai văd nicio perspectivă de viitor”

Crimeea reprezintă un cap de pod pentru Rusia și o bază de aprovizionare importantă pentru armata sa, cu toate că atacurile cu drone ucrainene au alungat ceea ce a mai rămas din Flota Mării Negre în porturi mai îndepărtate. Crimeea are și o importanță simbolică uriașă.

Ocuparea peninsulei în 2014, în urma unei operațiuni în care soldații ruși nu au întâmpinat aproape nicio rezistență, a fost un moment triumfător pentru ambițiile imperiale ale lui Vladimir Putin și o lovitură de imagine care l-a ajutat să crească în sondajele interne.

Crimeea, bijuteria Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice, era un simbol al renașterii țării. La acea vreme, Putin a spus că peninsula este „sursa spirituală a formării națiunii rusești diversificate, dar unite”.

Podul Kerci
Singurele rute de aprovizionare rămase disponibile sunt podul Kerci, care este de multe ori închis din cauza numărului mare de atacuri lansate asupra Crimeei, și autostrada care traversează regiunile Donețk, Zaporojie și Herson. Foto: Profimedia Images

Putin nu a abordat public aproape deloc subiectul recentelor atacuri ucrainene. Și presa de stat din Rusia a rămas destul de tăcută în legătură cu aceste incidente.

În afară de tătari, foarte puțini locuitori ai peninsulei s-au opus anexării ilegale de către Rusia. Mulți oameni, în special pensionari care își aduc aminte de perioada sovietică, așteptau ca autoritățile să investească în Crimeea și să le ofere mai multe ajutoare sociale.

Cu un deceniu în urmă, afaceriștii din Sevastopol doreau să reinventeze orașul, dezvoltând zona în jurul bazei navale, vinificației, comerțului maritim și criptomonedelor. Acum, „oamenii nu mai văd nicio perspectivă de viitor”, potrivit lui Nikolai Cestiakov, care locuiește în Crimeea.

„Cei care au bani încearcă să cumpere proprietăți în alte regiuni rusești și se mută împreună cu familia”, a mai spus Cestiakov pentru The Economist.

Recucerirea Crimeei de către Ucraina, un scenariu de coșmar pentru mulți dintre locuitori

Atacurile ucrainene au subminat încrederea locuitorilor Crimeei în capacitatea armatei ruse de a-i apăra. Totuși, unii dintre ei văd posibilitatea ca ucrainenii să se întoarcă aici ca pe un scenariu de coșmar: oficialii de la Kiev au amenințat că se vor răzbuna pe cei care au trădat țara.

Ei se tem și că vor fi denunțați de alți locuitori ai peninsulei. Propaganda de contraspionaj este încă și mai agresivă în Crimeea decât în alte regiuni din apropierea frontului, precum Belgorod sau Kursk.

atacuri-rafinării-rusia-explozii
Atacurile cu drone ale ucrainenilor au adus războiul în tot mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în zona Moscovei și în îndepărtata Siberie. Colaj foto: Profimedia Images

„Lucrezi pentru inamic? Ești gata să îți vinzi patria? Aștepți instrucțiuni de la recrutorul tău? Venim după tine”, se anunță la un post de radio din Crimeea într-o emisiune numită „Tovarășe maior, te rog să investighezi!

Oricine face poze sau pune întrebări în public este văzut ca un potențial spion. Un localnic din Kerci, care a făcut o poză cu o cisternă cu benzină și i-a trimis-o apoi unui prieten din străinătate, a fost reținut timp de o lună și ar putea fi condamnat pentru trădare.

Pentru moment, sentimentul prevalent în Crimeea și în alte regiuni din Rusia este extenuarea. Chiar și cei care susțin Rusia nu văd ce rost are continuarea acestui război.

„Nu avem nevoie de ambiții grandioase, nu avem nevoie de nimeni care să facă îmbunătățească lucrurile. Vrem doar ca soarele să răsară dimineața și turiștii să vină vara”, a spus Tatiana, un ghid turistic din Feodosia. „Ne-am săturat de toate celelalte lucruri.”

Editor : Raul Nețoiu

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