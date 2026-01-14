Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei

O fostă profesoară din Rusia care folosește un canal de Telegram ca să ademenească bărbați tineri din țări sărace să participe în războiul lui Putin a devenit „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai armatei ruse, potrivit dezvăluirilor făcute pentru BBC de mai mulți cetățeni sirieni care au fost trimiși pe frontul din Ucraina.

Omar, un muncitor în construcții din Siria de 26 de ani, lupta deja de nouă luni în războiul declanșat de Rusia în Ucraina când a primit un videoclip amenințător pe telefon din partea persoanei care l-a recrutat: Polina Alexandrovna Azarnih.

Rusoaica de 40 de ani l-a ajutat pe Omar să se înroleze în armata rusă, după ce i-a promis că va obține cetățenia rusă și un salariu generos. Acum, însă, femeia era furioasă.

Azarnih i-a promis că dacă Omar îi va plăti 3.000 de dolari, ea îi va asigura un rol în armata rusă care l-ar fi ținut departe de linia frontului. Omar a spus că după doar 10 zile de instrucție a fost trimis la luptă, așa că a refuzat să o plătească pe Azarnih.

Femeia s-a răzbunat pe Omar și s-a filmat în timp ce îi ardea pașaportul. I-a trimis apoi filmarea, spunându-i: „Arde bine pașaportul tău sirian.”

Omar a spus că a încercat să refuze să ia parte la misiunea din Ucraina, dar comandanții lui l-au amenințat că îl vor omorî sau îl vor trimite la închisoare. „Am fost păcăliți... femeia asta este o escroacă și o mincinoasă.”

Înainte să își deschidă canalul de Telegram unde recrutează străini pentru armata rusă, Azarnih administra un grup de Facebook unde îi ajuta pe studenții arabi să vină la Moscova ca să studieze.

Minciuni, amenințări și contracte care pot fi reînnoite la nesfârșit

BBC a identificat aproape 500 de cazuri în care Azarnih a obținut „invitații” cu care persoanele pe care le-a recrutat de pe rețelele sociale, în principal bărbați din Siria, Egipt și Yemen, au primit permisiunea de a intra în Rusia ca să se alăture armatei.

Azarnih i-a convins pe recruții străini că nu vor fi trimiși să lupte pe front, nu le-a explicat că armata rusă le poate extinde automat contractele până la încheierea războiului și i-a amenințat pe cei care au încercat să o confrunte.

Peste 1 milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul războiului, în 2022, iar 25.000 au fost uciși doar în luna decembrie a anului trecut, potrivit NATO.

Pierderile umane suferite de armata rusă au crescut anul trecut într-un ritm mai rapid decât în orice altă perioadă a războiului, potrivit unei investigații BBC, care a ajuns și la concluzia că cel puțin 20.000 de cetățeni străini au fost recrutați de armata rusă, inclusiv din țări precum Cuba, Nepal și Coreea de Nord.

„Vom muri cu siguranță aici”

După ce au luat legătura cu Azarnih prin canalul ei de Telegram, Omar și alți 14 sirieni au primit contracte pe un an în armata rusă cu un salariu lunar echivalent cu aproximativ 2.500 de dolari și un bonus la semnare de 5.000 de dolari – sume la care nici nu ar fi visat în Siria.

Contractele erau scrise în rusă, o limbă pe care niciunul dintre sirieni nu o înțelegea, iar Azarnih le-a luat pașapoartele sub pretextul că avea să îi ajute să obțină cetățenia rusă.

Azarnih le-a promis și că dacă fiecare dintre ei o vor plăti cu 3.000 de dolari din bonusul primit la semnarea contractelor, ea se va asigura că nu vor fi trimiși pe front.

Peste 1 milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul războiului din Ucraina, iar 25.000 au fost uciși doar în luna decembrie a anului trecut, potrivit NATO. Foto: Profimedia Images

Cu toate acestea, după doar o lună de zile de la semnarea contractului și 10 zile de instrucție militară, grupul de sirieni a fost trimis pe linia frontului în Ucraina. „Vom muri cu siguranță aici”, a spus Omar într-un mesaj vocal înregistrat în mai 2024.

„Multe răni, multe explozii, multe bombardamente. Dacă nu mori din cauza exploziei, mori de la resturile care aterizează pe tine.”

„Cadavre peste tot... am pășit peste cadavre, să mă ierte Dumnezeu. Dacă cineva moare, am văzut-o cu ochii mei, îl pun într-un sac de gunoi și îl aruncă lângă un copac”, a mai spus Omar.

După aproape un an, Omar a aflat că armata i-a extins contractul și că nu va putea pleca acasă.

„Unii oameni și-au pierdut mințile”

Azarnih are 21.000 de abonați pe canalul ei de Telegram și a recrutat sute de bărbați din Yemen, Siria, Egipt, Maroc, Irak, Coasta de Fildeș și Nigeria.

Înainte să își deschidă canalul de Telegram, în 2024, Azarnih administra un grup de Facebook unde îi ajuta pe studenții arabi să vină la Moscova ca să studieze.

„Arabii care vin mor imediat. Unii oameni și-au pierdut mințile – este greu să vezi cadavre”, a povestit Habib, un sirian care a fost recrutat de armata Rusiei și a lucrat un timp cu Azarnih.

„Niciunul nu știe să folosească o armă. Chiar dacă se trage asupra lor, ei aleg să nu tragă înapoi... dacă nu tragi, vei fi ucis”, a mai spus Habib. „Polina îi lua pe bărbați știind foarte bine că vor muri.”

Azarnih „primea 300 de dolari din partea armatei pentru fiecare persoană pe care o recruta”, a dezvăluit Habib.

„Credeați că puteți obține pașaport rusesc, să nu faceți nimic și să trăiți într-un hotel de cinci stele?”

Începând de la mijlocul anului 2024, Azarnih a început să publice postări din care reieșea că noii recruți vor fi trimiși să lupte în Ucraina.

„Ați înțeles bine cu toții că mergeați la război”, a spus ea într-un videoclip postat în octombrie 2024. „Credeați că puteți obține pașaport rusesc, să nu faceți nimic și să trăiți într-un hotel de cinci stele?... Nimic nu se întâmplă pe gratis.”

Noii recruți au primit contracte pe un an în armata rusă cu un salariu lunar echivalent cu aproximativ 2.500 de dolari și un bonus la semnare de 5.000 de dolari. Foto: Profimedia Images

Când mama unuia dintre recruții trimiși pe front a criticat armata rusă, Azarnih a amenințat-o: „Te voi găsi pe tine și pe toți copiii tăi.”

Președintele rus Vladimir Putin a susținut în trecut că bărbații recrutați din Orientul Mijlociu erau motivați ideologic să ia parte la războiul din Ucraina, nu financiar. „Sunt oameni care vor să vină voluntar, nu pentru bani, și să le ofere ajutor oamenilor.”

„Nu o vom ierta niciodată pentru ceea ce ne-a făcut”

Azarnih face parte dintr-o întreagă rețea de recrutori neoficiali ai armatei ruse. Două alte canale de Telegram în limba arabă le oferă celor interesați oferte similare.

În luna septembrie, poliția din Kenya a anunțat că a desființat un „sindicat” suspectat de trafic de persoane care îi ademenea pe cetățenii kenyeni cu oferte de muncă, dar îi trimitea să lupte în Ucraina.

Habib s-a întors între timp în Siria, după ce a mituit mai mulți comandanți ca să îi încheie contractul. Omar a obținut până la urmă cetățenia rusă și a reușit să se întoarcă în Siria, însă doi dintre colegii lui au murit.

Azarnih „ne vede ca pe niște cifre sau bani – nu ne vede ca pe niște oameni”, a spus Omar. „Nu o vom ierta niciodată pentru ceea ce ne-a făcut.”

