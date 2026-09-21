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Analiză Cum a ajuns cazul Georgescu să domine presa rusă: 5 articole într-o zi pe TASS și acuzații dure la adresa jurnaliștilor români

Data publicării:
Kremlin
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Perchezițiile la casa fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, sunt deschidere de pagină în România și, într-o manieră fără precedent, ocupă primele pagini și în Rusia. Din analiza digi24.ro, este pentru prima dată când agenția TASS, cea mai mare din Rusia și controlată direct de către Kremlin, postează știri „la minut” despre România și, mai ales, doar despre un subiect. De dimineață și până la ora publicării acestui articol, nu mai puțin de cinci știri au fost scrise de către așa-numiții jurnaliști ruși. 

Așa-numiții jurnaliști dau dovadă de o vigilență cel puțin ieșită din comun în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse lui Călin Georgescu. 

Rușii au publicat cinci articole pe TASS, în două dintre ele citând cu link activ digi24.ro, inclusiv pe cel în care se vorbește despre legăturile fostului candidat cu oamenii de afaceri și Rusia. 

Un alt articol vorbește despre acuzațiile lui George Simion, care clamează fără dovezi că în România ar fi „dictatură”. 

Jurnaliștii ruși au mai scris și despre faptul că a fost luată la întrebări și Cristela Georgescu, citând de această dată o altă publicație online din România. 

În cel de-al patrulea articol publicat pe pagina celei mai mari agenții de presă din Rusia, rușii scriu, citând de această dată agenția de presă națională din România, se reiau informațiile apărute în spațiul public din țara noastră, dar, foarte important, TASS adaugă și o notă personală.

Într-o formă deloc tipică pentru modul în care relatează agențiile de presă din întreaga lume și, mai ales, cele din Rusia, agenția controlată direct de către Kremlin dă și o apreciere personală la sfârșitul articolului.

Rușii scriu: „În comunicatul DIICOT se menționează doar un „cetățean român în vârstă de 64 de ani”, însă mass-media a aflat imediat că este vorba despre Georgescu”.

De asemenea, mass-media încearcă să găsească o „amprentă rusă” în presupusa activitate ilegală a lui Georgescu.

Oamenii Kremlinului nu spun la ce publicații se referă exact, dar este cert că urmăresc nefiresc de atent ceea ce se întâmplă în cazul fostului candidat. 

În acest context, trebuie să amintim, instituțiile din România au arătat în mai multe rânduri, lucru confirmat ulterior și de către instituțiile europene, dar și de către TikTok că Rusia s-a implicat direct în alegerile din România pentru a încerca să fraudeze scrutinul.

Important de punctat, ca situația să pară de-a dreptul kafkiană, rușii citează cu link activ site-ul digi24.ro, după ce autoritățile ruse au interzis oficial site-ul în țara lui Putin. De altfel, postul Digi24TV este și el interzis în Federația Rusă de mai mulți ani.  

Amintim, dacă până în 2024 articolele despre evenimentele din țara noastră erau plasate, în special, pe agențiile de știri dedicate propagandei în străinătate, cum ar fi Sputnik sau Russia Today (n.red. interzise în UE din cauza dezinformării), acum evenimentele din București pot fi găsite ușor pe primele pagini ale publicațiilor ca Moskovskii Komsomoleț, Kommersant, RBK și pe cele ale celui mai mare ziar din Rusia.

Editor : A.R.

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