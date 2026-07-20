Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei

La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (FEISP) din luna iunie, președintele rus Vladimir Putin a spus că al treilea atac al Rusiei cu rachete balistice Oreșnik asupra Ucrainei a fost doar un test și că ținta lovită a fost o „baracă”. În doar un an și jumătate, Oreșnik s-a transformat din „arma-minune”, cu care Putin dorea să descurajeze Occidentul să susțină Ucraina, în „teroarea barăcilor”, se arată într-o analiză The Insider din care reiese că sistemul are probleme de tehnologie și își pierde treptat „efectul psihologic”.

Putin a spus că armata rusă a lansat două rachete Oreșnik în timpul atacului din 24 mai – una asupra orașului ucrainean Bila Țerkva și o alta asupra „perimetrului principalei zone fortificate” a așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD).

Președintele rus a precizat că racheta Oreșnik nu a fost folosită până acum în scop militar – „în adevăratul sens al cuvântului” – pe teritoriul Ucrainei.

„Vă voi dezvălui un secret militar de mare importanță”, a spus Putin în cadrul FEISP. „În ultimul atac, am lovit pur și simplu unde era mai convenabil ca să vedem rezultatele. Asta se aplică în Bila Țerkva și, încă și mai mult, în zona RPD.”

„Dronele noastre au zburat mai târziu acolo, la hangarul pe care l-am lovit, și ne-am uitat la cum au căzut părțile separabile și am măsurat totul la milimetru”, a mai spus Putin. „Asta este important pentru viitoarele decizii pe care le vom lua în privința folosirii depline a rachetei Oreșnik împotriva țintelor, inclusiv în zone urbane.”

Atacul asupra orașului Bila Țerkva, aflat la aproximativ 80 de kilometri de Kiev, a stârnit unele discuții legate de alegerea țintei, întrucât acolo nu există nicio instalație militară importantă, în afară de un aerodrom folosit de avioanele de transport militar ale Ucrainei.

Racheta „Oreșnik” („Alunul”) poartă mai multe focoase capabile să lovească simultan ţinte diferite - o caracteristică similară rachetelor nucleare intercontinentale cu rază mare de acțiune. Foto: Profimedia Images

Putin: O „armă minune” cu o forță de distrugere comparabilă cu meteoritul din Tunguska

Consecințele atacului din Bila Țerkva au putut fi văzute într-o zonă plină de garaje de depozitare. Autoritățile ucrainene au spus că trei dintre ele au fost cuprinse de flăcări.

O clădire ce ținea de o întreprindere neidentificată a fost și ea avariată – aceasta era probabil construcția pe care Putin a numit-o „baracă”.

Nu există încă nicio imagine din satelit sau poze de la nivelul solului care să arate distrugerile provocate de impactul rachetei, în ciuda faptului că Putin a spus că este o „armă minune” cu o forță de distrugere comparabilă cu meteoritul din Tunguska.

Până acum, Putin și oficialii ruși de la ministerul apărării au vorbit despre caracteristicile extraordinare ale rachetei Oreșnik, precizând că toate obiectivele militare ale acestor lansări au fost atinse.

După primul atac împotriva unei instalații din orașul ucrainean Dnipro, Putin a spus că „elementele de atac cinetice” s-au încălzit până la „temperatura suprafeței Soarelui”.

„Distrugerea este foarte mare. Tot ce este în mijloc se face cenușă, se descompune în elementele sale componente, iar țintele aflate la trei sau patru niveluri mai jos, poate chiar și mai adânc, sunt lovite”, a spus Putin despre atacurile cu rachete Oreșnik. „Iar acestea nu sunt doar etaje normale, ci structuri fortificate. Forța loviturii este colosală.”

Rezultatul folosirii rachetei Oreșnik este același cu distrugerea provocată de „armele nucleare”, dar fără contaminarea radioactivă, potrivit lui Putin, care, în luna iunie 2025, susținea că arma și-a demonstrat „foarte bine” capacitățile „în condiții de luptă”.

În forma actuală, Oreșnik nu servește decât ca o „armă psihologică”, fără a avea nicio valoare operațională reală. Colaj foto: Profimedia Images

Racheta Flamingo a Ucrainei a produs pagube mult mai mari decât Oreșnik

Folosirea rachetei Oreșnik nu a produs efectul la care sperau rușii, în special în privința livrărilor de rachete cu rază lungă de acțiune ale țărilor occidentale în Ucraina. Mai mult, ucrainenii au sporit numărul atacurilor cu drone asupra teritoriului Rusiei, lovind chiar și Moscova cu bombardamente masive pentru prima dată în acest război.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, Kapustin Iar, acolo unde se află instalații militare speciale pentru lansarea rachetei Oreșnik, și au lovit fabrica Votkinsk, acolo unde rușii produc rachetele Oreșnik.

Mai mult, racheta Flamingo a Ucrainei a provocat pagube mult mai mari în atacul asupra complexului din Votkinsk, după cum o arată imaginile din satelit, decât orice pagube provocate de rachetele Oreșnik ale Rusiei.

Unii experți au precizat faptul că, în forma actuală, Oreșnik nu servește decât ca o „armă psihologică”, fără a avea nicio valoare operațională reală când sunt considerate costurile, forța distructivă și precizia armei.

Țintele din Ucraina alese pentru a „testa” racheta Oreșnik par să fie tot mai nesemnificative. „Arma minune” a lui Putin a fost folosită inițial pentru a lovi un complex unde erau produse rachete strategice (Dnipro), apoi o instalație pentru repararea avioanelor (Liov) și, în cel mai recent atac, o „baracă” într-un complex de garaje (regiunea Kiev).

În timpul desfășurării forumului de la Sankt Petersburg, a apărut informația că într-un parc de distracții din oraș a apărut o nouă atracție numită „Oreșnik”, care îi ridică la înălțime pe vizitatori și apoi îi coboară în mare viteză.

Funcția pe care o îndeplinește adevărata rachetă Oreșnik în acest moment nu diferă prea mult de noua atracție din parcul de distracții: o sursă de senzații tari care nu provoacă nicio pagubă reală nimănui.

Editor : Raul Nețoiu