Live TV

Cum a ajuns „pumnalul din inima Europei” o vulnerabilitate majoră a Rusiei. „Fortăreața” Kaliningrad, tot mai izolată și greu de apărat

Data publicării:
imagine cu portul din Kaliningrad
Exclava rusească Kaliningrad a devenit greu de apărat și de aprovizionat, fiind tot mai izolată de restul Rusiei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Situația geopolitică din nord-estul Europei s-ar putea decide „în întunericul de sub apele” tulburi ale Mării Baltice Cu ochii pe Coridorul Suwalki: o singură decizie pripită ar putea declanșa un război în toată regula

Exclava rusească Kaliningrad a reprezentat de mult timp cel mai înaintat avanpost al Rusiei în Europa și un teritoriu extrem de important pentru capacitatea Kremlinului de a-și exercita influența în regiune. Dar războiul din Ucraina a schimbat relevanța strategică a Kaliningradului în detrimentul Moscovei: fostul atu de aur al Rusiei a devenit o vulnerabilitate din ce în ce mai costisitoare, izolată, dificil de aprovizionat și de apărat și înconjurată de inamici, se arată într-o analiză Foreign Policy.

Pentru țările baltice, „pumnalul Rusiei din inima Europei” a provocat multe bătăi de cap, în special în privința teritoriului care leagă aceste țări de restul Uniunii Europene: Coridorul Suwalki – o fâșie de aproximativ 65 de kilometri lungime ce formează zona de graniță dintre Polonia și Lituania.

Rusia ar putea încerca să ocupe acest teritoriu printr-un atac fulgerător lansat din Belarus, afectând integritatea teritorială a alianței NATO, care va avea misiunea dificilă de a-l recuceri.

„Kaliningrad este extrem de militarizat, practic o fortăreață”, a spus Stephen Hall, profesor de științe politice specializat în Rusia și spațiul ex-sovietic de la Universitatea din Bath. „Încă de la finalul Războiului Rece, Rusia a testat scenarii ca să taie breșa, să izoleze țările baltice și să le ocupe.”

NATO nu a avut niciodată un răspuns credibil la scenariul în care forțele armate ale Rusiei ar tăia coridorul și ar izola țările baltice de restul alianței. „Ideea era ca țările baltice să lupte singure până la sosirea Statelor Unite”, a spus Hall. „NATO ar lupta apoi pornind din zona de coastă ca să le elibereze.”

Belarus military drills
Rusia ar putea încerca să izoleze țările baltice de restul Europei prin ocuparea coridorului Suwalki, care separă Polonia de Lituania. Foto: Profimedia Images

Situația geopolitică din nord-estul Europei s-ar putea decide „în întunericul de sub apele” tulburi ale Mării Baltice

Rusia s-a folosit de Kaliningrad pentru a lansa atacuri hibrid împotriva țărilor din Uniunea Europeană. În zona baltică, Rusia a folosit metode de sabotaj maritim, precum avarierea cablurilor subacvatice, bruierea semnalului GPS, atacuri cibernetice asupra infrastructurii și utilizarea flotei fantomă pentru a ocoli sancțiunile.

Însă, recenta aderare a Finlandei și Suediei la NATO a dat peste cap situația geopolitică din regiunea Mării Baltice pentru Rusia, iar sancțiunile UE au izolat și mai mult exclava rusească. Acum, opt țări membre NATO au ieșire la Marea Baltică: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia.

De partea cealaltă, Rusia are porturi în această regiune doar în Kaliningrad și Sankt Petersburg. Superioritatea convențională a NATO este incontestabilă. Suedia, Polonia, Germania și Rusia operează submarine în Marea Baltică.

„Este un lac puțin adânc, aglomerat, iar fundul său este străbătut de mii de conducte și cabluri. Cele mai silențioase submarine construite vreodată vor patrula aceste adâncuri”, a scris Nordic Defense Review, care a adăugat că situația geopolitică din nord-estul Europei s-ar putea decide „în întunericul de sub apele” tulburi ale Mării Baltice.

Ukraine war - Russian Baltic exclave Kaliningrad
Calea ferată care leagă Moscova de Kaliningrad – și care trece prin capitala Lituaniei, Vilnius – este un punct vulnerabil ce ar putea fi exploatat de Putin pentru a justifica o invazie a trupelor ruse în țările baltice. Foto: Profimedia Images

Pentru cei aproximativ 1 milion de locuitori ai Kaliningradului, condițiile de trai s-au deteriorat dramatic. Înainte de război, localnicii au beneficiat enorm de pe urma faptului că produsele pe care le puteau cumpăra foarte ușor din Polonia și Lituania erau de mai bună calitate, mai diversificate și mai ieftine decât cele rusești.

Acum, toate beneficiile acestei apropieri de UE au dispărut. Rușii din Kaliningrad erau mult mai apropiați cultural de Europa, trăind departe de restul Rusiei și bucurându-se de libertățile europenilor.

Deși calitatea vieții s-a deteriorat din multe puncte de vedere și mulți ruși din Kaliningrad se simt trădați, riscul izbucnirii unei revolte din interior este unul foarte mic.

Cei mai mulți membri ai societății civile au părăsit țara după protestele din 2021 organizate în urma arestării lui Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, potrivit lui Ilia Șumanov, fostul șef al biroului din Kaliningrad al Transparency International.

Barbed wire along Polish Russian border
Polonia și Lituania și-au întărit semnificativ forțele care apără Coridorul Suwalki, în timp ce mai multe brigăzi multinaționale au fost staționate în țările baltice. Foto: Profimedia Images

Cu ochii pe Coridorul Suwalki: o singură decizie pripită ar putea declanșa un război în toată regula

Suma pe care o cheltuie Rusia anual pentru aprovizionarea și subvenționarea Kaliningradului se ridică la aproximativ 647 de milioane de dolari, potrivit FP. Anul acesta, Moscova va cheltui 65 de milioane de dolari doar pentru a susține transportul maritim și pentru a reduce prețurile pentru consumatori.

Mai mult, Kaliningradul a devenit izolat de Rusia și în privința aprovizionării cu energie, după ce țările baltice s-au deconectat de la rețeaua folosită cândva de statele din spațiul ex-sovietic. „Kaliningradul nu mai are niciun cablu fizic înspre Rusia”, a spus cercetătorul Meciej Bukowsi de la Fundația Casimir Pulaski.

Lituania a semnat anul trecut un acord pe cinci ani prin care se angajează să permită transportul gazului natural rusesc în regiunea Kaliningrad. Rusia a amenințat că dacă Lituania va refuza această înțelegere, consecințe vor fi foarte grave.

Polonia și Lituania și-au întărit semnificativ forțele care apără Coridorul Suwalki, în timp ce mai multe brigăzi multinaționale au fost staționate în țările baltice. Fregatele, avioanele de patrulă maritimă și dronele navale ale NATO protejează infrastructura subacvatică critică.

Situația din jurul Kalinigradului a devenit atât de tensionată încât o singură decizie pripită ar putea declanșa un război în toată regula, a avertizat Hall. Iar, atunci, teritoriul care a reprezentat cândva un atu pentru Rusia s-ar putea transforma rapid într-o vulnerabilitate.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
racheta storm shadow
Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow o fabrică de componente militare din Rusia. Moscova anunță 6 morți și 37 de răniți
erdogan
Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, declară preşedintele Erdogan
Iranian President Pezeshkian visits Russia
Ce mesaj i-a transmis Putin președintelui iranian, la o zi după ce a discutat la telefon cu Trump
Freezing Winds 24 -harjoituksen Porvoon mediatilaisuudessa kerrotaan Merivoimien ja Yhdysvaltain merijalkaväen yhteistoiminnasta
Una dintre cele mai puternice țări NATO organizează exerciții prin care simulează un război pe scară largă cu Rusia
Nord Stream 2
Extinderea conductelor NATO de combustibil spre România și Polonia revine pe agenda alianței. Proiect de miliarde de euro
Recomandările redacţiei
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
femeie epuizat la birou
USR: Comisia pentru muncă din Senat refuză să recunoască epuizarea...
Ultimele știri
De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului
Spioni, gaze și nave de război, pe tabla de șah a Ciprului. Cum a devenit Nicosia un centru strategic pe flancul estic al Mediteranei
Cum vor supraviețui astronauții pe Lună: cercetătorii americani au reușit să cultive năut în „sol selenar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Fanatik.ro
Ironii dinspre Craiova pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru, dar te duci acolo unde știi…”. Își riscă...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
De ce capacele sticlelor de apă diferă de cele ale sucurilor? Designul are un scop precis
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Buget 2026: Guvernul alocă 158.000.000.000 lei pentru pensii în 2026. Ce se întâmplă cu CASS și indexarea?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026